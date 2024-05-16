По наблюдениям своим скажу
Что русских групп в садах если их конечно не сокращают искусственно то их не хватает
Русские группы переполнены так как в них и русские дети и казахи кто хочет чтобы их ребенок учился на русском в саду т.к казахский язык они используют дома и ребенок автоматом будет двуязычен
А казахские группы полупустые стоят
Туда водят казахи детей кто не разговаривает дома на казахском и думают что хотя бы в группе он чучуть научится и русские дети кто не попал в русскую группу))
НО весь бред в чем заключается
Ни в русской группе ни в казахской нет полноценного развития на одном языке
В русской группе так как там дети казахоязычные, воспитатели общаются на русско-каахском суржике с ними иначе а как ребенок должен понять чё от него хотят?
И тоже самое в казахской группе так как там дети кто не знает казахского с ними воспитатели также на ломаном русском с казахскими командами ведут диалог)))
В итоге нет КПД ни там ни там)
Казахоязычные не подтянут русский
Русскоязычные не подтянут казахский
Ну и зачем это разделение? Были бы общие уже группы без упора на язык куда водят всех детей
Цитата:
maxsaf:
сюда в народные новости пишите. Пару человек с должностей снимут - и сразу группы появятся и места найдутся.
Ага
Акимат такой сидит и только народные новости читает с целью кого бы уволить)))
Да плевать всем и на НН и на запросы НГ в целом