Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 16.05.24 - 09:43
Вопрос по обращениям читателей корреспондент «НГ» задал 15 мая на брифинге в РСК, посвященном итогам учебного года. Костанайцы беспокоятся, что в этом году не будут принимать детей 2-3 лет в группы с русским языком обучения. Читать новость
Ее спрашивают одно - она совсем другое отвечает. Конкретно же спросили, сокращается или нет количество групп с русским языком обучения. Причем тут общее количество? Понятно же, что если сократить одно, но увеличить другое - общее количество не сократится, останется прежним. Короче, хитро выкрутилась. Спрашивайте ещё раз, требуйте четкого ответа.
Какую проблему? Ничего же не сокращается. Наличие проблемы признают, а в чем она заключается - боятся озвучить.
Цитата:
Костанайцы беспокоятся, что в этом году не будут принимать детей 2-3 лет в группы с русским языком обучения.
Беспокоиться заранее толку не будет, надо по факту разбираться - не приняли, отказали, перенаправили - сразу сюда в народные новости пишите. Пару человек с должностей снимут - и сразу группы появятся и места найдутся.
считаю проблема высосана из пальца, еще лет семь назад в казахском садике детишек неказахов было процентов 70%, с родителями общяясь узнал, что очередь в казахские садики меньше и попасть туда проще было тогда. а язык уже дело второе сказали они мне, главное ребенок в садике.
А что толку писать в народные новости. Закрыли Ак Ерке, создали проблему родителям 9мкр. Мест в гос группах нет, на частные денег не у всех как бы хватает, (больничные при этом в частных не пересчитывают - числится ребенок и ладно, платите полную сумму)… да и те переполнены. Куда не сунься ещё , то один то другой на ремонты закрываются . Сказал бы ещё много матерных слов.
maxpayne: считаю проблема высосана из пальца, еще лет семь назад в казахском садике детишек неказахов было процентов 70%, с родителями общяясь узнал, что очередь в казахские садики меньше и попасть туда проще было тогда. а язык уже дело второе сказали они мне, главное ребенок в садике.
Отмечал в 2015 году, что в 2000 годах наоборот было, детских садиков на казахском языке воспитания было недостаточно, ребёнка пришлось отдать в садик на русском языке воспитания. В последующем, после садика на русском языке воспитания, училась в новой 10 школе на казахском языке обучения, благо ввели в эксплуатацию. Ниже как обычно, процитирую самого себя.
Кайрат стайер (2015 год): В 1991 году количество общеобразовательных школ обучающих детей на русском языке было 2932, далее в 2000 году 2403, в 2012 году 1394, за 20 лет отмечается уменьшение более двух раз. Отмечают, что сейчас 1055.
В настоящее время в Казахстане функционируют 6909 государственных школ, из них больше половины (54 процента), или 3743 – с казахским языком обучения, 1055 – с русским языком обучения, 5 – с уйгурским языком обучения, 2106 – смешанные.
Получается в целом по стране количество школ на русском языке обучения уменьшается. Также в 2015 году, более 8 лет тому назад отмечал: Следует учесть, что в стране с каждым годом количество детей желающих обучаться на государственном языке растет, при этом на каком языке будут учиться дети, конечно, решают их родители. Соответственно увеличивается количество школ осуществляющих обучение на государственном языке и уменьшается на русском.
Кайрат stayer (2015 год): Никто не мешает, я указал лишь свое мнение, языковой вопрос для меня и моего ребенка не является болезненным. Ребенок будет расширять свой кругозор, в том числе и с освоением иноземных языков и не будет носителем одного языка, что она сейчас и делает учась в школе носящее имя президента. Дочка родилась в 2001 году, детских садов на казахском языке воспитания в районе котором мы проживали было недостаточно, пришлось отдать в садик на русском языке воспитания. В дальнейшем до 7 класса училась в 10 школе на казахском языке обучения, как раз указанная школа была введена в эксплуатацию.
Вот в казахскую надо заранее занимать места, еще с весны, а то пролететь можно и придется в русской сидеть.. Средний сразу в первую русскую пошел, если будут там казахские классы, младшего тоже туда отдадим.
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