НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
 
 
Страница 1 из 212»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49192
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 16.05.24 - 09:43
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос по обращениям читателей корреспондент «НГ» задал 15 мая на брифинге в РСК, посвященном итогам учебного года. Костанайцы беспокоятся, что в этом году не будут принимать детей 2-3 лет в группы с русским языком обучения.
Читать новость

1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38192
Re: Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком...
Отправлено: 16.05.24 - 09:43
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да сокращается скорее всего, у нас в казахской группе человек 6 и в том числе наш, русскоязычные.
Могли бы в русский садик пойти, не пошли.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23147
Re: Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком...
Отправлено: 16.05.24 - 09:56
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Да, общее количество госзаказа не сокращается..

Ее спрашивают одно - она совсем другое отвечает. Конкретно же спросили, сокращается или нет количество групп с русским языком обучения. Причем тут общее количество? Понятно же, что если сократить одно, но увеличить другое - общее количество не сократится, останется прежним. Короче, хитро выкрутилась. Спрашивайте ещё раз, требуйте четкого ответа.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23147
Re: Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком...
Отправлено: 16.05.24 - 10:02
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я думаю, что отдел образования эту проблему решит 
Какую проблему? Ничего же не сокращается. Наличие проблемы признают, а в чем она заключается - боятся озвучить.

Цитата:
Костанайцы беспокоятся, что в этом году не будут принимать детей 2-3 лет в группы с русским языком обучения.

Беспокоиться заранее толку не будет, надо по факту разбираться - не приняли, отказали, перенаправили - сразу сюда в народные новости пишите. Пару человек с должностей снимут - и сразу группы появятся и места найдутся.
Профайл
maxpayne
§ maxpayne
(Пользователи)
Регистрация:
04.10.22
Сообщений:
10
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 16.05.24 - 10:21
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
считаю проблема высосана из пальца, еще лет семь назад в казахском садике детишек неказахов было процентов 70%, с родителями общяясь узнал, что очередь в казахские садики меньше и попасть туда проще было тогда. а язык уже дело второе сказали они мне, главное ребенок в садике.
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
278
Re: Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком...
Отправлено: 16.05.24 - 10:22
#5
Комментарий удален модератором.
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
278
Re: Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком...
Отправлено: 16.05.24 - 10:25
#6
Комментарий удален модератором.
Профайл
Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
153
Re: Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком...
Отправлено: 16.05.24 - 10:29
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что толку писать в народные новости. Закрыли Ак Ерке, создали проблему родителям 9мкр. Мест в гос группах нет, на частные денег не у всех как бы хватает, (больничные при этом в частных не пересчитывают - числится ребенок и ладно, платите полную сумму)… да и те переполнены. Куда не сунься ещё , то один то другой на ремонты закрываются . Сказал бы ещё много матерных слов.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38192
Re: Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком...
Отправлено: 16.05.24 - 10:45
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
сюда в народные новости пишите. Пару человек с должностей

Хоть раз кого то сняли из за народных сплетен?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23147
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 16.05.24 - 11:13
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Могли бы в русский садик пойти, не пошли.

Понятно, мест не было, куда взяли, туда и ходите. :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23147
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 16.05.24 - 11:18
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxpayne:
считаю проблема высосана из пальца

А мне стало очевидно, что это две разных проблемы. И первая - это в принципе нехватка мест в гос.детских садах, без учёта языка обучения.

Цитата:
Odin_iz_Teh:
А что толку писать в народные новости.

Толк есть, чиновники не любят, когда проблемы такого плана в публичном пространстве широко обсуждаются.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5492
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 16.05.24 - 11:20
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxpayne:
считаю проблема высосана из пальца, еще лет семь назад в казахском садике детишек неказахов было процентов 70%, с родителями общяясь узнал, что очередь в казахские садики меньше и попасть туда проще было тогда. а язык уже дело второе сказали они мне, главное ребенок в садике.


Отмечал в 2015 году, что в 2000 годах наоборот было, детских садиков на казахском языке воспитания было недостаточно, ребёнка пришлось отдать в садик на русском языке воспитания. В последующем, после садика на русском языке воспитания, училась в новой 10 школе на казахском языке обучения, благо ввели в эксплуатацию. Ниже как обычно, процитирую самого себя.

Кайрат стайер (2015 год): В 1991 году количество общеобразовательных школ обучающих детей на русском языке было 2932, далее в 2000 году 2403, в 2012 году 1394, за 20 лет отмечается уменьшение более двух раз. Отмечают, что сейчас 1055.

В настоящее время в Казахстане функционируют 6909 государственных школ, из них больше половины (54 процента), или 3743 – с казахским языком обучения, 1055 – с русским языком обучения, 5 – с уйгурским языком обучения, 2106 – смешанные.

Получается в целом по стране количество школ на русском языке обучения уменьшается. Также в 2015 году, более 8 лет тому назад отмечал: Следует учесть, что в стране с каждым годом количество детей желающих обучаться на государственном языке растет, при этом на каком языке будут учиться дети, конечно, решают их родители. Соответственно увеличивается количество школ осуществляющих обучение на государственном языке и уменьшается на русском.

Кайрат stayer (2015 год): Никто не мешает, я указал лишь свое мнение, языковой вопрос для меня и моего ребенка не является болезненным. Ребенок будет расширять свой кругозор, в том числе и с освоением иноземных языков и не будет носителем одного языка, что она сейчас и делает учась в школе носящее имя президента. Дочка родилась в 2001 году, детских садов на казахском языке воспитания в районе котором мы проживали было недостаточно, пришлось отдать в садик на русском языке воспитания. В дальнейшем до 7 класса училась в 10 школе на казахском языке обучения, как раз указанная школа была введена в эксплуатацию.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 16.05.2024 - 12:21]
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38192
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 16.05.24 - 12:10
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Понятно, мест не было, куда взяли, туда и ходите

Ну как ты изворотлив то .
Места были, тут же через Индиго заходишь.
И почему это я на следующий год его в казахскую школу хочу отправить, тоже что ли мест нет на следующий год в русской?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38192
Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком обучения, рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 16.05.24 - 12:14
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот в казахскую надо заранее занимать места, еще с весны, а то пролететь можно и придется в русской сидеть..
Средний сразу в первую русскую пошел, если будут там казахские классы, младшего тоже туда отдадим.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4788
Re: Сокращается ли количество групп в детсадах с русским языком...
Отправлено: 16.05.24 - 12:23
#14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 95 году места в садиках были, что изменилось?
Профайл
Страница 1 из 212»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 50, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 49
Зарегистрированные пользователи: 111

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS