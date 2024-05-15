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≡ Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49189
Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 15.05.24 - 10:21
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Вблизи одного из костанайских баров регулярно дежурят бойцы СОБР. В число самых неблагонадежных заведений Костаная попали бары, куда регулярно вызывают полицию, передает inbusiness.kz.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15824
Re: Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 15.05.24 - 19:45
#15
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Цитата:
mks2703:
СОБРу всё равно практика не помешает, чё на ".опе ровно сидеть". Если ишо жестко практиковаться, со сломанными ребрами, может и понты убавятся у джигитеров...

Практики у омона выше крыши по выходным
А они там на постоянке сидят как охрана бара
Тоесть в другое место они не успеют приехать на конфликт
Владельца бара чё нельзя напречь охрану себе нанять в заведение?
Почему он за наши налоги себе там охрану устроил?
При царе в кабаке палатеры и официанты гоняли алкашей
При СССР милиция потомучто пивнухи были государственные
А сейчас почему при частных заведениях охраной там ОМОН бегает?
Вообще полиции надо закрывать такие забегаловки
Случиалась драка-на неделю закрыли на проверку
Случиалась опять-на две недели закрыли
Пока до владельца не дойдет что лучше охрану нанять уже кто будет гонять буянов чем постоянно попадать

Получается полиция в доле? Ей выгодно что в таких пивнухах бухают и дерутся? А они разнимают
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