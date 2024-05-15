Отправлено: - 19:45

mks2703:

СОБРу всё равно практика не помешает, чё на ".опе ровно сидеть". Если ишо жестко практиковаться, со сломанными ребрами, может и понты убавятся у джигитеров...

Цитата:Практики у омона выше крыши по выходнымА они там на постоянке сидят как охрана бараТоесть в другое место они не успеют приехать на конфликтВладельца бара чё нельзя напречь охрану себе нанять в заведение?Почему он за наши налоги себе там охрану устроил?При царе в кабаке палатеры и официанты гоняли алкашейПри СССР милиция потомучто пивнухи были государственныеА сейчас почему при частных заведениях охраной там ОМОН бегает?Вообще полиции надо закрывать такие забегаловкиСлучиалась драка-на неделю закрыли на проверкуСлучиалась опять-на две недели закрылиПока до владельца не дойдет что лучше охрану нанять уже кто будет гонять буянов чем постоянно попадатьПолучается полиция в доле? Ей выгодно что в таких пивнухах бухают и дерутся? А они разнимают