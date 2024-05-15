Отправлено: - 18:20

Выбор непростой: две интереснейших ночи почти в одно время. Можно воспользоваться тем, что "Библионочь" начинается раньше, сходить сначала в "толстовку" и через час в музей. Благо, здания находятся рядом. Что обещают организаторы?