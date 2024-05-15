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≡ Погадать на китайской книге, научиться рисовать, как Быков... - Что выберете вы в эту пятницу: "Библионочь" или "Ночь в музее"?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49188
Погадать на китайской книге, научиться рисовать, как Быков... - Что выберете вы в эту пятницу: "Библионочь" или "Ночь в музее"?
Отправлено: 15.05.24 - 18:20
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Выбор непростой: две интереснейших ночи почти в одно время. Можно воспользоваться тем, что "Библионочь" начинается раньше, сходить сначала в "толстовку" и через час в музей. Благо, здания находятся рядом. Что обещают организаторы?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38180
Re: Погадать на китайской книге, научиться рисовать, как...
Отправлено: 15.05.24 - 18:20
#1
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И там и там интересно, наверно сделали для того, чтобы одни и те же людишки не тусовались там и там..
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