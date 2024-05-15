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Дом по ул. Каирбекова, 83 в Костанае можно вводить - суд признал его строительство законным
Дом по ул. Каирбекова, 83 в Костанае можно вводить - суд признал его строительство законным
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