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≡ Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49188
Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 15.05.24 - 10:21
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Вблизи одного из костанайских баров регулярно дежурят бойцы СОБР. В число самых неблагонадежных заведений Костаная попали бары, куда регулярно вызывают полицию, передает inbusiness.kz.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1496
Re: Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 15.05.24 - 10:21
#1
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сабрина первая или вторая? давно там не был, которая по федоровской трассе там терки регулярно были, молодняк в основном отдыхал, многие специально помахаться приезжали, пара-тройка спортиков были регулярно
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9847
Re: Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 15.05.24 - 11:14
#2
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Менталитет такой,набухаться и набить другу другу рожу,что то типа отдыха.Кто в аквапарке с горки катается адреналин получает,а кто без пю....ей как без пряников.
В Тае на улицах куча баров и кафе в любом из них можно выпить алкоголь,такое ощущение что выпивают все кроме детей,люди могут по улице идти с банкой пива и никто слова не скажет,но при этом я не видел там пьяных драк,да и просто в г...о набуханных людей.
А у нас даже в обычном продуктовом магазине придёт пьяное быдло и строит из себя супермена.
Да,что там говорить про магазин,или бар,один такой пару дней назад на такси ехал и оскорблял немого водителя.
Наказание за пьянки надо построже,как вариант депортация в Афганистан там талибы быстро тягу к алкоголю перебьют.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
473
Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 15.05.24 - 11:29
#3
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Вроде время толерантное. А понторезы не переводятся...
Всех понторезов заносить в базу и запрещать посещение кабаков в течение года. В течении года попался пьяным - запрещать на 3 года. Посещение кабаков по удостоверению. Черный список в каждом кабаке. Сверились - запустили...
Фото понторезов на билбордах - они позорят наш город...
Кабак обслужил понтореза - лишать лицензии...

[Исправлено: mks2703, 15.05.2024 - 12:30]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38180
Re: Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 15.05.24 - 11:31
#4
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Это же ведь идиотизм, наказывать того, кто продает водку, если эту водку кто то купил и кого то там порезал.
Торгаш то там причем?
Тогда лучше совсем как в мусульманских странах, перейти на законы Шариата и не продавать совсем спиртное.
Ну давайте всех торгашей теперь пересажаем.
Что за чушь..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38180
Re: Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 15.05.24 - 11:35
#5
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Цитата:
mks2703:
Кабак обслужил понтореза

Как правило они уже приходят подвыпившими, бухнув где то в гостях или дома, купив спиртное в магазине, например у того же Добринцова.
Ну давай, какие ты меры против его супермаркета примешь, что за черный список, как охранники его должны там пропускать в магазин и выявлять, кто пьет рюмку, а кто и бутылку может?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38180
Re: Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 15.05.24 - 11:38
#6
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Цитата:
mks2703:
Посещение кабаков по удостоверению. Черный список в каждом кабаке. Сверились - запустили...

Это примерно если с области, двести тысяч человек, кто пьет и может например пнуть пьяным собачку, это же строгое нарушение, или дома питюлей дать своему тупому подростку, который из за психа побьет другого и тд и тп..
То есть в список надо каждого пьющего, потенциального поеступника внести.
И записать в тетрадку..
И потом, вот пришел чел за спиртным, стоять и искать его по списку на кассе прям, где очереди?
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
473
Re: Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 15.05.24 - 11:45
#7
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Цитата:
111:


Вы как обычно передергиваете...
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
473
Re: Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 15.05.24 - 11:47
#8
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Фейс-контроль на входе и запустили по удостоверению...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38180
Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 15.05.24 - 11:50
#9
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Цитата:
mks2703:
Фейс-контроль на входе и запустили по удостоверению..

В магазин?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38180
Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 15.05.24 - 11:51
#10
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Цитата:
mks2703:
Вы как обычно передергиваете...

А почему одних предпринимателей надо мочить, а других таких же нет?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6885
Re: Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 15.05.24 - 11:51
#11
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Аналитики решили пойти самым легким путем,сделать заведение и его владельцев козлами отпущения,а дебоширов,любителей выпить оставить в покое. Прямая работа участковых,ходить поквартирно и выявлять последних,они же бьют стариков-родителей и забирают пенсии оствляют на голодное выживание. Представьте себе,убрать этих упырей на год в лтп или еще куда,так общество вздохнула бы на некоторое время,но мы ищем козлов
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15821
Re: Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 15.05.24 - 13:28
#12
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Цитата:
бар "Волна" за первые четыре месяца года полицию вызвали 31 раз


Оооо легендарный бар
Самое дешевое пиво (куда нередко подливали водку)
Самые дешёвые шашлыки и закуски
Недалеко относительно от центра но при этом находясь в частном секторе
Естественно притягивают туда студентов,алкашей и разный бухающий люд
Драки были постоянным делом там)
Этот бар напоминал мне типичные американские заведения из фильмов про глубинку и ковбоев))
Где главное зрелище это вечерняя драка всех со всеми))
Люди туда и ходили за этим
А там вроде ещё и баню впихнули это вообще атас))
Там бару охрану надо иметь свою
Чтобы пресекать конфликты
Нет напречь владельца, они вместо этого там отряд собра держат
Чё деньги налогоплательщиков девать некуда получается?
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
473
Re: Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 15.05.24 - 17:02
#13
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Цитата:
abaika95:
Нет напречь владельца, они вместо этого там отряд собра держат Чё деньги налогоплательщиков девать некуда получается?


СОБРу всё равно практика не помешает, чё на ".опе ровно сидеть". Если ишо жестко практиковаться, со сломанными ребрами, может и понты убавятся у джигитеров...
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
755
Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 15.05.24 - 17:44
#14
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Волне халявная реклама))))
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