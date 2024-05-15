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≡ Вернут ли прежний часовой пояс в Казахстане: ответ министерства по петиции
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49188
Вернут ли прежний часовой пояс в Казахстане: ответ министерства по петиции
Отправлено: 15.05.24 - 13:57
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"В случае достижения критической массы в 50 тысяч голосов работа снова запускается внутри правительства, которое будет рассматривать – удовлетворить (петицию - прим.) или оставить текущий часовой режим", - отметил Кайрат Торебаев.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38180
Re: Вернут ли прежний часовой пояс в Казахстане: ответ...
Отправлено: 15.05.24 - 13:57
#1
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В правительстве сидят идиоты или сумасшедшие?
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
582
Re: Вернут ли прежний часовой пояс в Казахстане: ответ...
Отправлено: 15.05.24 - 14:34
#2
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там сидят и те и другие и очень много
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3352
Вернут ли прежний часовой пояс в Казахстане: ответ министерства по петиции
Отправлено: 15.05.24 - 16:59
#3
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страна у нас 9-я в мире по территории, при этом сильно вытянула с востока на запад. Как миниум, 3 часовых поясах быть должны. Костанай и Кызылорду оставить в нынешнем часовом поясе. Надругих территориях вернуть им свое поясное время.

[Исправлено: юля елиссева, 15.05.2024 - 18:16]
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
473
Re: Вернут ли прежний часовой пояс в Казахстане: ответ...
Отправлено: 15.05.24 - 17:06
#4
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Есть же мировая градация по поясам, зачем свое выдумывать. Или образование уже не позволяет специалистам напрягаться с переводом часов, при пересечении часового пояса...
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