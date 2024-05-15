Re: Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции

Отправлено: - 11:14

Менталитет такой,набухаться и набить другу другу рожу,что то типа отдыха.Кто в аквапарке с горки катается адреналин получает,а кто без пю....ей как без пряников.

В Тае на улицах куча баров и кафе в любом из них можно выпить алкоголь,такое ощущение что выпивают все кроме детей,люди могут по улице идти с банкой пива и никто слова не скажет,но при этом я не видел там пьяных драк,да и просто в г...о набуханных людей.

А у нас даже в обычном продуктовом магазине придёт пьяное быдло и строит из себя супермена.

Да,что там говорить про магазин,или бар,один такой пару дней назад на такси ехал и оскорблял немого водителя.

Наказание за пьянки надо построже,как вариант депортация в Афганистан там талибы быстро тягу к алкоголю перебьют.