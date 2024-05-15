Отправлено: - 14:29

а дома истцов - нет, они подлежат сносу. На их месте будет парк

Там что,одни небожители сидят?Цитата:То есть снова простые люди, ГРАЖДАНЕ,налогоплательщики, рискуют остаться на улице потому, что какие то умники нарисовали ПэДэПэ по своему усмотрению, втихаря в кабинетах утвердили,а людей просто (как обычно у нас бывает) ставят перед фактом: "ваш дом снесут. Хорошего вам дня"Куда смотрит прокуратура? Где слышащее государство?