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≡ Дом по ул. Каирбекова, 83 в Костанае можно вводить - суд признал его строительство законным
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49188
Дом по ул. Каирбекова, 83 в Костанае можно вводить - суд признал его строительство законным
Отправлено: 15.05.24 - 14:29
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Этот 9-этажный дом в январе 2023 года начало возводить ТОО “Ирина и К”. На информационном баннере новостройки указан срок окончания работ - август 2023 года. Однако владельцы недвижимости на смежных земельных участках требовали признать строительство незаконным.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
755
Re: Дом по ул. Каирбекова, 83 в Костанае можно вводить - суд...
Отправлено: 15.05.24 - 14:29
#1
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Там что,одни небожители сидят?
Цитата:
а дома истцов - нет, они подлежат сносу. На их месте будет парк


То есть снова простые люди, ГРАЖДАНЕ,налогоплательщики, рискуют остаться на улице потому, что какие то умники нарисовали ПэДэПэ по своему усмотрению, втихаря в кабинетах утвердили,а людей просто (как обычно у нас бывает) ставят перед фактом: "ваш дом снесут. Хорошего вам дня"

Куда смотрит прокуратура? Где слышащее государство?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4787
Re: Дом по ул. Каирбекова, 83 в Костанае можно вводить - суд...
Отправлено: 15.05.24 - 16:07
#2
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Цитата:
vofkakst:

Про что вообще Вы говорите, если Закон разрешает, никакое слышащее государство отменить не может, иначе государство развалится
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38180
Re: Дом по ул. Каирбекова, 83 в Костанае можно вводить - суд...
Отправлено: 15.05.24 - 18:07
#3
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Бизнес есть бизнес.
Так по моему и Апельсин построили, и всех кого затопило..
Чиновники, какие были, такие остались..
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