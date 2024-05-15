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≡  В сухом остатке: почему правозащитник Сергей Уткин считает, что после приговора нужна ревизия «дела Бишимбаева»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49188
В сухом остатке: почему правозащитник Сергей Уткин считает, что после приговора нужна ревизия «дела Бишимбаева»
Отправлено: 15.05.24 - 16:03
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Казнет по-прежнему лихорадит – одни высказывают недовольство тем, что Бишимбаева не «закатали» пожизненно, другие делают прогнозы, когда экс-министр сможет выйти по УДО. И такой плюрализм мнений, по мнению правозащитника, это очень хорошо.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1237
Re: В сухом остатке: почему правозащитник Сергей Уткин считает,...
Отправлено: 15.05.24 - 16:03
#1
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Чушь несусветная! Он предлагает всем обществом, по сути, проводить расследование и суд, тогда вся судебно-правовая система зачем нужна? А вообще-то мне и 90% моих друзей, коллег и знакомых, этот процесс был неинтересен, не знаю, почему автор сделал вывод, что весь Казахстан следил? Сделали шоу из суда, зачем?
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