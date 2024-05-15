Re: В сухом остатке: почему правозащитник Сергей Уткин считает,...

Отправлено: - 16:03

Чушь несусветная! Он предлагает всем обществом, по сути, проводить расследование и суд, тогда вся судебно-правовая система зачем нужна? А вообще-то мне и 90% моих друзей, коллег и знакомых, этот процесс был неинтересен, не знаю, почему автор сделал вывод, что весь Казахстан следил? Сделали шоу из суда, зачем?