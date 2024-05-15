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≡ «Их перестреляют, как воробьишек» - Полковник в отставке против комплектации вооруженных сил Казахстана по призыву
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49186
«Их перестреляют, как воробьишек» - Полковник в отставке против комплектации вооруженных сил Казахстана по призыву
Отправлено: 15.05.24 - 10:47
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Одни казазхстанцы идут в армию по собственной инициативе, а другие избегают отдавать долг родине. Летчик-истребитель, полковник в отставке, военный аналитик Ермек Сейтбатталов назвал причины такой «болезни».
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26220
Re: «Их перестреляют, как воробьишек» - Полковник в отставке...
Отправлено: 15.05.24 - 10:47
#1
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Армия должна быть - профессирнаоьной... :-P
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
471
Re: «Их перестреляют, как воробьишек» - Полковник в отставке...
Отправлено: 15.05.24 - 11:43
#2
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В моё время были дедовщина и землячество, всегда страдали славяне. Допускаю, что и из-за этого передается нелюбовь к приезжим, на генном уровне.
Профессиональная армия - место для бедных. Богатые не пойдут защищать страну.
Я сильно сомневаюсь, что все контрактники, готовы умереть за страну. С началом СВО часть контрактников отказалась от контракта и уволилась... Одно дела служить за бабки, другое дело "умереть" за деньги...
Срочная служба нужна, но возраст надо подымать и платить за срочку, типа стипендии. Накосячил - лишился стипендии и вылетел из армии. Чисто моё мнение, не уверен, что оно правильное. Но с трупами в армии надо что-то делать. Молодые пацаны уходят в армию и не возвращаются. Стреляются, погибают от побоев, мучаются от поборов. Кто захочет отдавать своих детей в эту школу мужества, где одни "мужают", а другие живут с "травмой" в голове всю жизнь...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38177
Re: «Их перестреляют, как воробьишек» - Полковник в отставке...
Отправлено: 15.05.24 - 11:44
#3
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Как показало время, Минобороны это просто кормушка для воровства.
Как в России.
Ни новых танков у нас, ни ракет, ни самолетов, нет ничего.
А Минобороны сотни миллиардов куда то девает.
Кто нибудь в здравом уме готов сражаться шайтан палкой с пусть и устаревшим, но точным Хаймарсом прошлого века?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38177
Re: «Их перестреляют, как воробьишек» - Полковник в отставке...
Отправлено: 15.05.24 - 11:46
#4
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Казахский Шайтан палка


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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6219
Re: «Их перестреляют, как воробьишек» - Полковник в отставке...
Отправлено: 15.05.24 - 12:23
#5
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Цитата:
mks2703:
не пойдут защищать страну.


Ценности поменялись: - раньше и земля и заводы, фабрики были -ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННО-НАРОДНЫМИ, теперь ВСЁ -ЧАСТНОЕ: земля принадлежит фермерам; заводы, фабрики- хозяевам (ССГПО-Машкевичу; КазахМыс- Киму; КарМет- Лавреньеву и так далее).

Есть ли мотивизация у простого народа( то есть у тех же самых бедных слоев населения-которые и будут служить в армии, больше ведь выходит НЕКОМУ) ЗАЩИЩАТЬ в случае чего эти частные обьекты и эту частную землю ?
Не легче ли им в первом же бою, сдаться в плен и сохранить свои жизни ??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38177
«Их перестреляют, как воробьишек» - Полковник в отставке против комплектации вооруженных сил Казахстана по призыву
Отправлено: 15.05.24 - 12:55
#6
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Цитата:
ACROS:
Не легче ли им в первом же бою, сдаться в плен и сохранить свои жизни ??

А потом быть чужими рабами?
В Украине их считают за животных, грабят, насилуют, убивают.
Эти несчастные люди даже не второй сорт.
Тут хоть собственники типа Добринцова людишек так не унижают думаю..
Да и ты собственник, думаю не расстреливаешь там у себя людей..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15821
Re: «Их перестреляют, как воробьишек» - Полковник в отставке...
Отправлено: 15.05.24 - 13:12
#7
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При нашем демографическом и географическом положении просто бессмысленно уповать на армию советского образца
Нападет Россия или Китай у нас тупо людей не хватит вести позиционную войну как в Украине на такой огромной пустынной территории
А с Узбекистаном или Киргизией война видится в слабом случае
Поэтому надо пойти по пути Швейцарии
Где есть контрактная армия знающие офицеры и сержанты которые служат постоянно и выступают в роли инструкторов
И поголовный набор всего мужского населения на 3 месяца для быстрого обучения в лагеря
Не шагистику изучать и полы мыть год где тут же возникает дедовщина
А именно усиленное обучение владения оружием
Вождения бронетехники
Использование Дронов
Минирование
Итд
И так раз в 3 года призывать мужчин по выборке в лагеря для обновления знаний
А случись война, объявляется набор в ополчение
На местах в военкоматах тут же по спискам заранее составленным выдаётся оружие, боеприпасы, населению кто отлично показал себя во время учебы в лагере (а может даже выдача оружия в мирное время на дом тем кто показал себя с лучшей стороны)
Формируются партизанские отряды,закрепляется командир и территория действия отряда и начинается пустынная диверсионная война с противником

Фронты держать сил у нас не хватит
А колонны жечь
Дороги минировать
Самолёты сбивать и нападать на блокпосты в порядке вещей
Опыт Вьетнама, Алжира, Афганистана, Чечни, Ирака опять Афганистана показал что партизаны вполне достаточно могут навалять сильным армиям пи****ей
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38177
«Их перестреляют, как воробьишек» - Полковник в отставке против комплектации вооруженных сил Казахстана по призыву
Отправлено: 15.05.24 - 13:24
#8
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Какой то идиот отдал атомную бомбу, захотел Нобелевку получить.
Теперь страдать приходится..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26220
«Их перестреляют, как воробьишек» - Полковник в отставке против комплектации вооруженных сил Казахстана по призыву
Отправлено: 15.05.24 - 13:29
#9
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Цитата:
111:
Какой то идиот отдал атомную бомбу, захотел Нобелевку получить. Теперь страдать приходится..

Казахстанскую, Атомную Бомбу - отдали?... :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38177
«Их перестреляют, как воробьишек» - Полковник в отставке против комплектации вооруженных сил Казахстана по призыву
Отправлено: 15.05.24 - 13:55
#10
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Цитата:
drakon:
Казахстанскую, Атомную Бомбу - отдали?...

После развала да, все советское поделили на 15 или сколько там республик.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10311
Re: «Их перестреляют, как воробьишек» - Полковник в отставке...
Отправлено: 15.05.24 - 14:25
#11
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Цитата:
111:
Теперь страдать приходится..

---От чего страдаешь ?
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