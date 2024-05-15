Re: «Их перестреляют, как воробьишек» - Полковник в отставке...

Отправлено: - 13:12

При нашем демографическом и географическом положении просто бессмысленно уповать на армию советского образца

Нападет Россия или Китай у нас тупо людей не хватит вести позиционную войну как в Украине на такой огромной пустынной территории

А с Узбекистаном или Киргизией война видится в слабом случае

Поэтому надо пойти по пути Швейцарии

Где есть контрактная армия знающие офицеры и сержанты которые служат постоянно и выступают в роли инструкторов

И поголовный набор всего мужского населения на 3 месяца для быстрого обучения в лагеря

Не шагистику изучать и полы мыть год где тут же возникает дедовщина

А именно усиленное обучение владения оружием

Вождения бронетехники

Использование Дронов

Минирование

Итд

И так раз в 3 года призывать мужчин по выборке в лагеря для обновления знаний

А случись война, объявляется набор в ополчение

На местах в военкоматах тут же по спискам заранее составленным выдаётся оружие, боеприпасы, населению кто отлично показал себя во время учебы в лагере (а может даже выдача оружия в мирное время на дом тем кто показал себя с лучшей стороны)

Формируются партизанские отряды,закрепляется командир и территория действия отряда и начинается пустынная диверсионная война с противником



Фронты держать сил у нас не хватит

А колонны жечь

Дороги минировать

Самолёты сбивать и нападать на блокпосты в порядке вещей

Опыт Вьетнама, Алжира, Афганистана, Чечни, Ирака опять Афганистана показал что партизаны вполне достаточно могут навалять сильным армиям пи****ей