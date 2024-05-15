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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38177
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.05.24 - 01:59
#6361
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Эх..
А ведь когда то мы этому новому радовались..
Сейчас хотим друг друга убить..
Смысл?


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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4786
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.05.24 - 02:47
#6362
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Таноми, ничего не понял, так же и вопрос к Абайке. Философия огромный вопрос в который, к сожалению и национализм входит, фашизм , можно тоже с 2 сторон рассмотреть, можно с со стороны Ильина, а можно со стороны Путина
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4786
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.05.24 - 09:09
#6363
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Цитата:
таноми52:
А мне показалось, что у Вас:

Я понял, своих не бросаем, по поводу комментария это была лишь цитата из Википедии, я её привёл, это не моё мнение, я очень уважаю русскую культуру,особенно Чехова и Гоголя, по поводу второго патриоты с двух сторон борятся,а я считаю Гоголь казахским писателем и пусть ,что хотят то и говорят,он мне по душе
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3932
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.05.24 - 09:12
#6364
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Цитата:
Skeptic:
бессмысленно с этими "товарищами" вести дискуссию. Они способны любое словосочетание извратить, вывернуть наизнанку и преподнести, как свою "победу".


Согласна.
Но наше молчание и игнор только утвердит их в своей "победе"
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4786
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.05.24 - 09:12
#6365
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Вот не умею ,так бы закидал бардовской песней, душевные,особенно у костра!!! Правда Никитиных объявили в иноагенты! Печалька
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4786
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.05.24 - 09:18
#6366
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Цитата:
таноми52:
Согласна.

Я не согласен! Простите Россия права потому , что она права всегда! Иногда хочется поспорить, и тут Ваше мнение бывает спорным,я задумываюсь,а это говорят профилактика деменции :-) Если Ваше мнение не бесспорно я всегда с удовольствием поругаюсь с Вами :-)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5490
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.05.24 - 10:12
#6367
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Великие россияне, опять, как Макс пугают цивилизованный мир, планируют в ближайшее время, испытания ядерного оружия (ЯО) осуществить.

Чета, я переживать за них начал, если что-то не по плану пойдет, тогда сами могут в труху превратиться. Мало ли чего может случиться, последние испытания ЯО, проводили в далеком 1990 году, в период СССР 😂😂😂.

[Исправлено: Kairat stayer, 15.05.2024 - 11:14]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1347
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.05.24 - 11:28
#6368
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Цитата:
таноми52:
утвердит их в своей "победе"

:-) Та ради Бога.
На реальность, на ход событий это никак не повлияет.
А опускаясь до их уровня и вступая с ними в жаркие споры мы сами придаём им значимость, внушаем им уверенность, что они что-то знают такое, что нам недоступно. Даём им возможность морализаторствовать, рассуждать о вещах, которые им в принципе не доступны в силу их ограниченности, зашоренности.
Потому я предпочитаю ограничиваться высказыванием своей позиции, своего мнения. Иногда отвечаю на чьи-то вопросы, поясняя свою точку зрения.
А дальше - пусть пыхтят, сколько угодно. Не интересно. У них вариантов много, как я в цитате написал. А мою позицию они увидели и знают, что она неизменна. Это - главное.
Любопытнее будет наблюдать за ними, когда война закончится.
Как они извиваться будут? :-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15821
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.05.24 - 11:33
#6369
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Цитата:
Skeptic:
мою позицию они увидели и знают, что она неизменна. Это - главное.

Это хорошо что вы свою позицию не меняете
И стоите на своем людоедском дальше а не вертитесь как некоторые которые типа и за Россию и не совсем за войну итд)
Больше спрос будет)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15821
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.05.24 - 11:39
#6370
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Цитата:
maxsaf:
Отличная идея, только план озвучь, пошаговый. Вот пришел ты к бункеру, постучал в калитку, дальше что?

Хуссейна американцам кто сдал?
Милошевича американцам кто сдал?
Усаму американцам кто сдал?
Все свои же приближенные)
Да даже СССР американцам сдали свои же местные
Так и с Путиным или его преемником будет
Свои же сдадут))Цитата:
YESNO:
Евреям весь мир принадлежит , они об этом открыто говорят . Не всем конечно ...Избранным . А вы в другом мире живете . Они вам создают его.

Евреям принадлежит финансовая система Лондона и Уолл стрит
Это ещё не весь мир конечно но рядом)
Благо то что евреи сами в себе тоже не однородны и любят конфликтовать между собой по любому поводу)
Даже сейчас самые ожесточенные баталии в Израиле между евреями сионистами и евреями ортодоксами
У ортодоксов есть идея что Израиля существовать не должно))
Потомучто это претит еврейской цивилизации
Мол евреи должны по миру жить и везде влиять на гоев
А как создали Израиль, то евреи сразу обособились и страдают теперь в пустыне аж о плохо))
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10311
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.05.24 - 11:58
#6371
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Цитата:
111:
В первую очередь я мусульманин.

------Полдня смеялся !!!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10311
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.05.24 - 12:02
#6372
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Цитата:
111:
мой 19ти летний племянник

---Ну зачем опять и снова?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10311
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.05.24 - 12:10
#6373
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Цитата:
saba:
Вот не умею ,так бы закидал бардовской песней,

---Элементарно !!!Пиши в личку ----научу .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38177
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.05.24 - 12:52
#6374
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Цитата:
Гога:
---Ну зачем опять и снова?

Буду говорить всегда, пока вы устраиваете геноцид собственного народа, отправляя его в эту безумную бойню за крымваш..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38177
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.05.24 - 13:38
#6375
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Хм..
Россия копирует у немцев план Ост.
Неплохо..
Это кто нацисты?


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