Таноми, ничего не понял, так же и вопрос к Абайке. Философия огромный вопрос в который, к сожалению и национализм входит, фашизм , можно тоже с 2 сторон рассмотреть, можно с со стороны Ильина, а можно со стороны Путина
Я понял, своих не бросаем, по поводу комментария это была лишь цитата из Википедии, я её привёл, это не моё мнение, я очень уважаю русскую культуру,особенно Чехова и Гоголя, по поводу второго патриоты с двух сторон борятся,а я считаю Гоголь казахским писателем и пусть ,что хотят то и говорят,он мне по душе
Я не согласен! Простите Россия права потому , что она права всегда! Иногда хочется поспорить, и тут Ваше мнение бывает спорным,я задумываюсь,а это говорят профилактика деменции Если Ваше мнение не бесспорно я всегда с удовольствием поругаюсь с Вами
Великие россияне, опять, как Макс пугают цивилизованный мир, планируют в ближайшее время, испытания ядерного оружия (ЯО) осуществить.
Чета, я переживать за них начал, если что-то не по плану пойдет, тогда сами могут в труху превратиться. Мало ли чего может случиться, последние испытания ЯО, проводили в далеком 1990 году, в период СССР 😂😂😂.
Та ради Бога. На реальность, на ход событий это никак не повлияет. А опускаясь до их уровня и вступая с ними в жаркие споры мы сами придаём им значимость, внушаем им уверенность, что они что-то знают такое, что нам недоступно. Даём им возможность морализаторствовать, рассуждать о вещах, которые им в принципе не доступны в силу их ограниченности, зашоренности. Потому я предпочитаю ограничиваться высказыванием своей позиции, своего мнения. Иногда отвечаю на чьи-то вопросы, поясняя свою точку зрения. А дальше - пусть пыхтят, сколько угодно. Не интересно. У них вариантов много, как я в цитате написал. А мою позицию они увидели и знают, что она неизменна. Это - главное. Любопытнее будет наблюдать за ними, когда война закончится. Как они извиваться будут?
maxsaf: Отличная идея, только план озвучь, пошаговый. Вот пришел ты к бункеру, постучал в калитку, дальше что?
Хуссейна американцам кто сдал? Милошевича американцам кто сдал? Усаму американцам кто сдал? Все свои же приближенные) Да даже СССР американцам сдали свои же местные Так и с Путиным или его преемником будет Свои же сдадут))Цитата:
YESNO: Евреям весь мир принадлежит , они об этом открыто говорят . Не всем конечно ...Избранным . А вы в другом мире живете . Они вам создают его.
Евреям принадлежит финансовая система Лондона и Уолл стрит Это ещё не весь мир конечно но рядом) Благо то что евреи сами в себе тоже не однородны и любят конфликтовать между собой по любому поводу) Даже сейчас самые ожесточенные баталии в Израиле между евреями сионистами и евреями ортодоксами У ортодоксов есть идея что Израиля существовать не должно)) Потомучто это претит еврейской цивилизации Мол евреи должны по миру жить и везде влиять на гоев А как создали Израиль, то евреи сразу обособились и страдают теперь в пустыне аж о плохо))
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