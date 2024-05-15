«Их перестреляют, как воробьишек» - Полковник в отставке против комплектации вооруженных сил Казахстана по призыву
Отправлено: 15.05.24 - 10:47
Одни казазхстанцы идут в армию по собственной инициативе, а другие избегают отдавать долг родине. Летчик-истребитель, полковник в отставке, военный аналитик Ермек Сейтбатталов назвал причины такой «болезни». Читать новость
В моё время были дедовщина и землячество, всегда страдали славяне. Допускаю, что и из-за этого передается нелюбовь к приезжим, на генном уровне. Профессиональная армия - место для бедных. Богатые не пойдут защищать страну. Я сильно сомневаюсь, что все контрактники, готовы умереть за страну. С началом СВО часть контрактников отказалась от контракта и уволилась... Одно дела служить за бабки, другое дело "умереть" за деньги... Срочная служба нужна, но возраст надо подымать и платить за срочку, типа стипендии. Накосячил - лишился стипендии и вылетел из армии. Чисто моё мнение, не уверен, что оно правильное. Но с трупами в армии надо что-то делать. Молодые пацаны уходят в армию и не возвращаются. Стреляются, погибают от побоев, мучаются от поборов. Кто захочет отдавать своих детей в эту школу мужества, где одни "мужают", а другие живут с "травмой" в голове всю жизнь...
Как показало время, Минобороны это просто кормушка для воровства. Как в России. Ни новых танков у нас, ни ракет, ни самолетов, нет ничего. А Минобороны сотни миллиардов куда то девает. Кто нибудь в здравом уме готов сражаться шайтан палкой с пусть и устаревшим, но точным Хаймарсом прошлого века?
Ценности поменялись: - раньше и земля и заводы, фабрики были -ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННО-НАРОДНЫМИ, теперь ВСЁ -ЧАСТНОЕ: земля принадлежит фермерам; заводы, фабрики- хозяевам (ССГПО-Машкевичу; КазахМыс- Киму; КарМет- Лавреньеву и так далее).
Есть ли мотивизация у простого народа( то есть у тех же самых бедных слоев населения-которые и будут служить в армии, больше ведь выходит НЕКОМУ) ЗАЩИЩАТЬ в случае чего эти частные обьекты и эту частную землю ? Не легче ли им в первом же бою, сдаться в плен и сохранить свои жизни ??
ACROS: Не легче ли им в первом же бою, сдаться в плен и сохранить свои жизни ??
А потом быть чужими рабами? В Украине их считают за животных, грабят, насилуют, убивают. Эти несчастные люди даже не второй сорт. Тут хоть собственники типа Добринцова людишек так не унижают думаю.. Да и ты собственник, думаю не расстреливаешь там у себя людей..
При нашем демографическом и географическом положении просто бессмысленно уповать на армию советского образца Нападет Россия или Китай у нас тупо людей не хватит вести позиционную войну как в Украине на такой огромной пустынной территории А с Узбекистаном или Киргизией война видится в слабом случае Поэтому надо пойти по пути Швейцарии Где есть контрактная армия знающие офицеры и сержанты которые служат постоянно и выступают в роли инструкторов И поголовный набор всего мужского населения на 3 месяца для быстрого обучения в лагеря Не шагистику изучать и полы мыть год где тут же возникает дедовщина А именно усиленное обучение владения оружием Вождения бронетехники Использование Дронов Минирование Итд И так раз в 3 года призывать мужчин по выборке в лагеря для обновления знаний А случись война, объявляется набор в ополчение На местах в военкоматах тут же по спискам заранее составленным выдаётся оружие, боеприпасы, населению кто отлично показал себя во время учебы в лагере (а может даже выдача оружия в мирное время на дом тем кто показал себя с лучшей стороны) Формируются партизанские отряды,закрепляется командир и территория действия отряда и начинается пустынная диверсионная война с противником
Фронты держать сил у нас не хватит А колонны жечь Дороги минировать Самолёты сбивать и нападать на блокпосты в порядке вещей Опыт Вьетнама, Алжира, Афганистана, Чечни, Ирака опять Афганистана показал что партизаны вполне достаточно могут навалять сильным армиям пи****ей
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