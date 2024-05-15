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Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49183
Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 15.05.24 - 10:21
Вблизи одного из костанайских баров регулярно дежурят бойцы СОБР. В число самых неблагонадежных заведений Костаная попали бары, куда регулярно вызывают полицию, передает inbusiness.kz.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1496
Re: Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 15.05.24 - 10:21
сабрина первая или вторая? давно там не был, которая по федоровской трассе там терки регулярно были, молодняк в основном отдыхал, многие специально помахаться приезжали, пара-тройка спортиков были регулярно
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 9847
Re: Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 15.05.24 - 11:14
Менталитет такой,набухаться и набить другу другу рожу,что то типа отдыха.Кто в аквапарке с горки катается адреналин получает,а кто без пю....ей как без пряников.
В Тае на улицах куча баров и кафе в любом из них можно выпить алкоголь,такое ощущение что выпивают все кроме детей,люди могут по улице идти с банкой пива и никто слова не скажет,но при этом я не видел там пьяных драк,да и просто в г...о набуханных людей.
А у нас даже в обычном продуктовом магазине придёт пьяное быдло и строит из себя супермена.
Да,что там говорить про магазин,или бар,один такой пару дней назад на такси ехал и оскорблял немого водителя.
Наказание за пьянки надо построже,как вариант депортация в Афганистан там талибы быстро тягу к алкоголю перебьют.
В Тае на улицах куча баров и кафе в любом из них можно выпить алкоголь,такое ощущение что выпивают все кроме детей,люди могут по улице идти с банкой пива и никто слова не скажет,но при этом я не видел там пьяных драк,да и просто в г...о набуханных людей.
А у нас даже в обычном продуктовом магазине придёт пьяное быдло и строит из себя супермена.
Да,что там говорить про магазин,или бар,один такой пару дней назад на такси ехал и оскорблял немого водителя.
Наказание за пьянки надо построже,как вариант депортация в Афганистан там талибы быстро тягу к алкоголю перебьют.
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 469
Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 15.05.24 - 11:29
Вроде время толерантное. А понторезы не переводятся...
Всех понторезов заносить в базу и запрещать посещение кабаков в течение года. В течении года попался пьяным - запрещать на 3 года. Посещение кабаков по удостоверению. Черный список в каждом кабаке. Сверились - запустили...
Фото понторезов на билбордах - они позорят наш город...
Кабак обслужил понтореза - лишать лицензии...
[Исправлено: mks2703, 15.05.2024 - 12:30]
Всех понторезов заносить в базу и запрещать посещение кабаков в течение года. В течении года попался пьяным - запрещать на 3 года. Посещение кабаков по удостоверению. Черный список в каждом кабаке. Сверились - запустили...
Фото понторезов на билбордах - они позорят наш город...
Кабак обслужил понтореза - лишать лицензии...
[Исправлено: mks2703, 15.05.2024 - 12:30]
Re: Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 15.05.24 - 11:31
Это же ведь идиотизм, наказывать того, кто продает водку, если эту водку кто то купил и кого то там порезал.
Торгаш то там причем?
Тогда лучше совсем как в мусульманских странах, перейти на законы Шариата и не продавать совсем спиртное.
Ну давайте всех торгашей теперь пересажаем.
Что за чушь..
Торгаш то там причем?
Тогда лучше совсем как в мусульманских странах, перейти на законы Шариата и не продавать совсем спиртное.
Ну давайте всех торгашей теперь пересажаем.
Что за чушь..
Re: Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 15.05.24 - 11:35
Цитата:
Как правило они уже приходят подвыпившими, бухнув где то в гостях или дома, купив спиртное в магазине, например у того же Добринцова.
Ну давай, какие ты меры против его супермаркета примешь, что за черный список, как охранники его должны там пропускать в магазин и выявлять, кто пьет рюмку, а кто и бутылку может?
mks2703:
Кабак обслужил понтореза
Кабак обслужил понтореза
Как правило они уже приходят подвыпившими, бухнув где то в гостях или дома, купив спиртное в магазине, например у того же Добринцова.
Ну давай, какие ты меры против его супермаркета примешь, что за черный список, как охранники его должны там пропускать в магазин и выявлять, кто пьет рюмку, а кто и бутылку может?
Re: Антирейтинг питейных заведений Костаная озвучили в полиции
Отправлено: 15.05.24 - 11:38
Цитата:
Это примерно если с области, двести тысяч человек, кто пьет и может например пнуть пьяным собачку, это же строгое нарушение, или дома питюлей дать своему тупому подростку, который из за психа побьет другого и тд и тп..
То есть в список надо каждого пьющего, потенциального поеступника внести.
И записать в тетрадку..
И потом, вот пришел чел за спиртным, стоять и искать его по списку на кассе прям, где очереди?
mks2703:
Посещение кабаков по удостоверению. Черный список в каждом кабаке. Сверились - запустили...
Посещение кабаков по удостоверению. Черный список в каждом кабаке. Сверились - запустили...
Это примерно если с области, двести тысяч человек, кто пьет и может например пнуть пьяным собачку, это же строгое нарушение, или дома питюлей дать своему тупому подростку, который из за психа побьет другого и тд и тп..
То есть в список надо каждого пьющего, потенциального поеступника внести.
И записать в тетрадку..
И потом, вот пришел чел за спиртным, стоять и искать его по списку на кассе прям, где очереди?
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