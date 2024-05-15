Отправлено: - 11:39

maxsaf:

Отличная идея, только план озвучь, пошаговый. Вот пришел ты к бункеру, постучал в калитку, дальше что?

YESNO:

Евреям весь мир принадлежит , они об этом открыто говорят . Не всем конечно ...Избранным . А вы в другом мире живете . Они вам создают его.

Цитата:Хуссейна американцам кто сдал?Милошевича американцам кто сдал?Усаму американцам кто сдал?Все свои же приближенные)Да даже СССР американцам сдали свои же местныеТак и с Путиным или его преемником будетСвои же сдадут))Цитата:Евреям принадлежит финансовая система Лондона и Уолл стритЭто ещё не весь мир конечно но рядом)Благо то что евреи сами в себе тоже не однородны и любят конфликтовать между собой по любому поводу)Даже сейчас самые ожесточенные баталии в Израиле между евреями сионистами и евреями ортодоксамиУ ортодоксов есть идея что Израиля существовать не должно))Потомучто это претит еврейской цивилизацииМол евреи должны по миру жить и везде влиять на гоевА как создали Израиль, то евреи сразу обособились и страдают теперь в пустыне аж о плохо))