Re: «Их перестреляют, как воробьишек» - Полковник в отставке...

Отправлено: - 11:43

В моё время были дедовщина и землячество, всегда страдали славяне. Допускаю, что и из-за этого передается нелюбовь к приезжим, на генном уровне.

Профессиональная армия - место для бедных. Богатые не пойдут защищать страну.

Я сильно сомневаюсь, что все контрактники, готовы умереть за страну. С началом СВО часть контрактников отказалась от контракта и уволилась... Одно дела служить за бабки, другое дело "умереть" за деньги...

Срочная служба нужна, но возраст надо подымать и платить за срочку, типа стипендии. Накосячил - лишился стипендии и вылетел из армии. Чисто моё мнение, не уверен, что оно правильное. Но с трупами в армии надо что-то делать. Молодые пацаны уходят в армию и не возвращаются. Стреляются, погибают от побоев, мучаются от поборов. Кто захочет отдавать своих детей в эту школу мужества, где одни "мужают", а другие живут с "травмой" в голове всю жизнь...