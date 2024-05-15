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«Их перестреляют, как воробьишек» - Полковник в отставке против комплектации вооруженных сил Казахстана по призыву
«Их перестреляют, как воробьишек» - Полковник в отставке против комплектации вооруженных сил Казахстана по призыву
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