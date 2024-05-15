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≡ «Их перестреляют, как воробьишек» - Полковник в отставке против комплектации вооруженных сил Казахстана по призыву
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49183
«Их перестреляют, как воробьишек» - Полковник в отставке против комплектации вооруженных сил Казахстана по призыву
Отправлено: 15.05.24 - 10:47
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Одни казазхстанцы идут в армию по собственной инициативе, а другие избегают отдавать долг родине. Летчик-истребитель, полковник в отставке, военный аналитик Ермек Сейтбатталов назвал причины такой «болезни».
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26219
Re: «Их перестреляют, как воробьишек» - Полковник в отставке...
Отправлено: 15.05.24 - 10:47
#1
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Армия должна быть - профессирнаоьной... :-P
Профайл
m
* mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
469
Re: «Их перестреляют, как воробьишек» - Полковник в отставке...
Отправлено: 15.05.24 - 11:43
#2
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В моё время были дедовщина и землячество, всегда страдали славяне. Допускаю, что и из-за этого передается нелюбовь к приезжим, на генном уровне.
Профессиональная армия - место для бедных. Богатые не пойдут защищать страну.
Я сильно сомневаюсь, что все контрактники, готовы умереть за страну. С началом СВО часть контрактников отказалась от контракта и уволилась... Одно дела служить за бабки, другое дело "умереть" за деньги...
Срочная служба нужна, но возраст надо подымать и платить за срочку, типа стипендии. Накосячил - лишился стипендии и вылетел из армии. Чисто моё мнение, не уверен, что оно правильное. Но с трупами в армии надо что-то делать. Молодые пацаны уходят в армию и не возвращаются. Стреляются, погибают от побоев, мучаются от поборов. Кто захочет отдавать своих детей в эту школу мужества, где одни "мужают", а другие живут с "травмой" в голове всю жизнь...
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