Re: «Самый короткий путь с юга на север» - Как будут...

Отправлено: - 00:08

Костанайский участок от Аркалыка до Тастов еще нормальный. Акмолинский же участок, от Тастов до Есиля постоянно "убитый". Латают, что толку, Камазы разбивают. Даже и не знаю, там надо всю дорогу делать нормально.

Одно непонятно, вот как-то же делали посадочные полосы на аэродромах при Союзе. Такие махины садились и взлетали, пробежка была до взлета и при посадке. И не каждый год, там асфальт латали...