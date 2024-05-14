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≡ «Самый короткий путь с юга на север» - Как будут ремонтировать дороги в Костанайской области в этом году?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49181
«Самый короткий путь с юга на север» - Как будут ремонтировать дороги в Костанайской области в этом году?
Отправлено: 14.05.24 - 16:03
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Средний ремонт участка дороги Жезказган-Петропавловск от границы с Улытауской областью в сторону Аркалыка начнется в 2024 году. Этот проект особо выделил Кумар АКСАКАЛОВ на заседании о работах в автодорожной отрасли.
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Kot_Anubis
§ Kot_Anubis
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
27
Re: «Самый короткий путь с юга на север» - Как будут...
Отправлено: 14.05.24 - 16:03
#1
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"до Куная довести освящённую трассу". И кто ее освятит? Папа римский?
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2172
Re: «Самый короткий путь с юга на север» - Как будут...
Отправлено: 14.05.24 - 19:42
#2
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Исправил
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38160
Re: «Самый короткий путь с юга на север» - Как будут...
Отправлено: 14.05.24 - 19:45
#3
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Что то не понял, ну он тут сделает, а если дальше разруха, кто же там будет гонять?
Опять ошибся?
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
467
Re: «Самый короткий путь с юга на север» - Как будут...
Отправлено: 15.05.24 - 00:08
#4
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Костанайский участок от Аркалыка до Тастов еще нормальный. Акмолинский же участок, от Тастов до Есиля постоянно "убитый". Латают, что толку, Камазы разбивают. Даже и не знаю, там надо всю дорогу делать нормально.
Одно непонятно, вот как-то же делали посадочные полосы на аэродромах при Союзе. Такие махины садились и взлетали, пробежка была до взлета и при посадке. И не каждый год, там асфальт латали...
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