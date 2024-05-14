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«Самый короткий путь с юга на север» - Как будут ремонтировать дороги в Костанайской области в этом году?
«Самый короткий путь с юга на север» - Как будут ремонтировать дороги в Костанайской области в этом году?
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