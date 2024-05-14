Отправлено: - 20:22

таноми52:

Какое восхваление! По логике дальше у тебя должно последовать:"если бы не сопротивлялись, то сейчас бы поголовно пили Баварское и ездили в мерседесах..."

таноми52:

А что было в перспективе, в том числе культуры (Помнится, в Доме Льва Толстого фашисты устроили казарму с оружием, в одном из комнат — парикмахерскую, где приводили себя в порядок

таноми52:

Славяне должны на нас работать. В той мере, в какой они нам не нужны, они могут вымирать. Поэтому обязательное проведение прививок и медицинское обслуживание со стороны немцев является излишним. Размножение славян нежелательно. Они могут пользоваться противозачаточными средствами и делать аборты, и чем больше, тем лучше. Образование опасно. Для них достаточно уметь считать до ста. В лучшем случае приемлемо образование, которое готовит для нас полезных марионеток." Такая вот "культура" для Untermenschen

[Исправлено: abaika95, 14.05.2024 - 22:16]

Цитата:Если бы не сопротивлялись то русские были бы сейчас на правах таджиков в современной РоссииТрудсила и унтерменшиЦитата:А чё им во время войны за домом толстого надо было следить? Причем церкви которые коммунисты превратили в конюшни немцы активно открывали в деревнях))Кто ближе русской культуре ? Православие или отлученный от церкви бытописатель?Цитата:Замени славяне на таджики а немцы на русские и получится типичный текст современного русского черносотенца в телеграмме))