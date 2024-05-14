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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.05.24 - 19:12
Цитата:
Экономикой России занимаются другие люди на другом уровне.
Экономист Белоусов будет заниматься исключительно экономикой МО. Его цель - повысить эффективность экономической составляющей работы МО. Снизить воровство, сократить ненужные расходы, направлять деньги на решение конкретных и неотложных задач...
А это значит, что война закончится быстрее.
saba:
будет заниматься экономист Белоусов на посту МО
будет заниматься экономист Белоусов на посту МО
Экономикой России занимаются другие люди на другом уровне.
Экономист Белоусов будет заниматься исключительно экономикой МО. Его цель - повысить эффективность экономической составляющей работы МО. Снизить воровство, сократить ненужные расходы, направлять деньги на решение конкретных и неотложных задач...
А это значит, что война закончится быстрее.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.05.24 - 19:43
Цитата:
Будет тем же, чем и оленевод, это отдавать приказы, чтобы убить как можно больше украинского населения, больше своих русских солдат, чтобы они гибли там как и мой 19ти летний племянник там пачками.
При оленеводе погибло где то тысяч 700 славян.
Посмотрим как это будет при этом, который тоже нигде не служил и вообще не понимает, что такое эта война.
[Исправлено: 111, 14.05.2024 - 20:43]
saba:
чем и будет заниматься экономист Белоусов
чем и будет заниматься экономист Белоусов
Будет тем же, чем и оленевод, это отдавать приказы, чтобы убить как можно больше украинского населения, больше своих русских солдат, чтобы они гибли там как и мой 19ти летний племянник там пачками.
При оленеводе погибло где то тысяч 700 славян.
Посмотрим как это будет при этом, который тоже нигде не служил и вообще не понимает, что такое эта война.
[Исправлено: 111, 14.05.2024 - 20:43]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.05.24 - 19:56
Жду когда Харьков наконец сравняют с землей как Бахмут, Марьинку или Авдеевку.
Все таки там живут этнические русские и обрусевшие украинцы.
Миллион с чем то человек, это русские, останутся без ничего.
Интересно, они сейчас сильно любят русских с России?
Если любят, то наверно после этого, кто останется жить, не погибнет под русскими ФАБами, интересно после этого посмотреть на их реакцию..
[Исправлено: 111, 14.05.2024 - 20:57]
Все таки там живут этнические русские и обрусевшие украинцы.
Миллион с чем то человек, это русские, останутся без ничего.
Интересно, они сейчас сильно любят русских с России?
Если любят, то наверно после этого, кто останется жить, не погибнет под русскими ФАБами, интересно после этого посмотреть на их реакцию..
[Исправлено: 111, 14.05.2024 - 20:57]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
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- 15817
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.05.24 - 20:22
Цитата:
Если бы не сопротивлялись то русские были бы сейчас на правах таджиков в современной России
Трудсила и унтерменши
Цитата:
А чё им во время войны за домом толстого надо было следить? Причем церкви которые коммунисты превратили в конюшни немцы активно открывали в деревнях))
Кто ближе русской культуре ? Православие или отлученный от церкви бытописатель?
Цитата:
Замени славяне на таджики а немцы на русские и получится типичный текст современного русского черносотенца в телеграмме))
[Исправлено: abaika95, 14.05.2024 - 22:16]
таноми52:
Какое восхваление! По логике дальше у тебя должно последовать:"если бы не сопротивлялись, то сейчас бы поголовно пили Баварское и ездили в мерседесах..."
Какое восхваление! По логике дальше у тебя должно последовать:"если бы не сопротивлялись, то сейчас бы поголовно пили Баварское и ездили в мерседесах..."
Если бы не сопротивлялись то русские были бы сейчас на правах таджиков в современной России
Трудсила и унтерменши
Цитата:
таноми52:
А что было в перспективе, в том числе культуры (Помнится, в Доме Льва Толстого фашисты устроили казарму с оружием, в одном из комнат — парикмахерскую, где приводили себя в порядок
А что было в перспективе, в том числе культуры (Помнится, в Доме Льва Толстого фашисты устроили казарму с оружием, в одном из комнат — парикмахерскую, где приводили себя в порядок
А чё им во время войны за домом толстого надо было следить? Причем церкви которые коммунисты превратили в конюшни немцы активно открывали в деревнях))
Кто ближе русской культуре ? Православие или отлученный от церкви бытописатель?
Цитата:
таноми52:
Славяне должны на нас работать. В той мере, в какой они нам не нужны, они могут вымирать. Поэтому обязательное проведение прививок и медицинское обслуживание со стороны немцев является излишним. Размножение славян нежелательно. Они могут пользоваться противозачаточными средствами и делать аборты, и чем больше, тем лучше. Образование опасно. Для них достаточно уметь считать до ста. В лучшем случае приемлемо образование, которое готовит для нас полезных марионеток." Такая вот "культура" для Untermenschen
Славяне должны на нас работать. В той мере, в какой они нам не нужны, они могут вымирать. Поэтому обязательное проведение прививок и медицинское обслуживание со стороны немцев является излишним. Размножение славян нежелательно. Они могут пользоваться противозачаточными средствами и делать аборты, и чем больше, тем лучше. Образование опасно. Для них достаточно уметь считать до ста. В лучшем случае приемлемо образование, которое готовит для нас полезных марионеток." Такая вот "культура" для Untermenschen
Замени славяне на таджики а немцы на русские и получится типичный текст современного русского черносотенца в телеграмме))
[Исправлено: abaika95, 14.05.2024 - 22:16]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
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- 05.03.19
- Сообщений:
- 15817
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.05.24 - 20:29
Цитата:
Это ты сейчас тонко сравнил путина с Гитлером
Украинцев кто продавался путину сравнил с власовцами
А зеленского и украинскую власть со Сталиным и коммунистами?)))
Получается Гитлер все правильно делал? Цитата:
Китайцы дали миру фарфор, шелк, порох в следствии огнестрел, политическую культуру устройства общества это по сути основополагающие темы того времени
Это ахиреный вклад в мировую культуру
А Чайковский один из композиторов как и толстой один из писателей
Да своеобразный но и только
Цитата:
Для предателей власовцев рай
Как и для сепаров Донбасса))
Я смотрю тебе понравилось сравнивать Лугандонию с РоНА и РОА))
[Исправлено: abaika95, 14.05.2024 - 22:17]
maxsaf:
Можешь называть их захваченными, но живут же. Получается, Путин тоже воюет не с народом, а с нынешней властью? Ну да, потери есть, непосредственно на линии фронта. Так а чё, у твоего любимого Гитлера их не было? Ты теперь либо их обоих любить обязан, либо ни одного
Можешь называть их захваченными, но живут же. Получается, Путин тоже воюет не с народом, а с нынешней властью? Ну да, потери есть, непосредственно на линии фронта. Так а чё, у твоего любимого Гитлера их не было? Ты теперь либо их обоих любить обязан, либо ни одного
Это ты сейчас тонко сравнил путина с Гитлером
Украинцев кто продавался путину сравнил с власовцами
А зеленского и украинскую власть со Сталиным и коммунистами?)))
Получается Гитлер все правильно делал? Цитата:
maxsaf:
Если, к примеру русская цивилизация дала миру Чайковского, одного на сто миллионов, то почему я не знаю ни одного китайского композитора той же величины, хотя на миллиард китайцев их должно быть как минимум, с десяток, уровня Вивальди или Моцарта. Где они? Это можно считать скромным вкладом в культуру? А скольких китайских авторов мы изучали в школе на уроках мировой литературы?
Если, к примеру русская цивилизация дала миру Чайковского, одного на сто миллионов, то почему я не знаю ни одного китайского композитора той же величины, хотя на миллиард китайцев их должно быть как минимум, с десяток, уровня Вивальди или Моцарта. Где они? Это можно считать скромным вкладом в культуру? А скольких китайских авторов мы изучали в школе на уроках мировой литературы?
Китайцы дали миру фарфор, шелк, порох в следствии огнестрел, политическую культуру устройства общества это по сути основополагающие темы того времени
Это ахиреный вклад в мировую культуру
А Чайковский один из композиторов как и толстой один из писателей
Да своеобразный но и только
Цитата:
maxsaf:
А то Абайка расписал, что там прям рай был западнее линии фронта, во время ВОВ
А то Абайка расписал, что там прям рай был западнее линии фронта, во время ВОВ
Для предателей власовцев рай
Как и для сепаров Донбасса))
Я смотрю тебе понравилось сравнивать Лугандонию с РоНА и РОА))
[Исправлено: abaika95, 14.05.2024 - 22:17]
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Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.05.24 - 20:32
Цитата:
Если бы у бабушки были яйки, то она была бы дедушкой!
Так, что не было бы ни какой России, если бы не сопротивлялись. Нужно быть последовательным в своих же собственных рассуждениях.
abaika95:
Если бы не сопротивлялись то русские были бы сейчас на правах таджиков в современной России Трудсила и унтерменши
Если бы не сопротивлялись то русские были бы сейчас на правах таджиков в современной России Трудсила и унтерменши
Если бы у бабушки были яйки, то она была бы дедушкой!
Так, что не было бы ни какой России, если бы не сопротивлялись. Нужно быть последовательным в своих же собственных рассуждениях.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15817
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.05.24 - 20:36
Цитата:
Ну окей я Чайковского не слушаю и он мне нафиг не упал
Толстого не читаю не нравится
Балет не смотрю
Всё это устарело и по мне архаизм
И так 95% на земле из которых большинство не знает ни Чайковского ни толстого))
Русская культура ценится в среде западных СЛАВИСТОВ кто занимается русистикой
Также театр кабуки считается шедевром японской культуры но этот театр нафиг никому не упал кроме специалистов
Культура живёт пока она кому то нужна
Нужен кому-то Чайковский сейчас в России кроме бабушек в Питере?))
Цитата:
Россия обосралась со своей армией и шойгой
Развалили
Разворовали всё что можно
Солдаты в резиновых сапогах воюют и калошах
Поставили министром аудитора который теперь будет несколько лет вычитывать сколько и где украли
Пока будет вычитывать умрет ещё несколько тысяч бойцов
Цитата:
Тойнби не догма чтобы к его мнению прислушиваться
Обычный из СРЕДЫ западных политологов и историков
Все в мире имеют скромные культурные достижения
Нет ни одной нации прям уж с ВЕЛИКИМИ культурными свершениями
Ну наверно только США и то из за Голливуда
Литература Америки средненькая
Кино никто не может с ним конкурировать
Музыка была лидирующей в 80-2000
Сейчас тоже деградантство
maxsaf:
В плане технологий тут спору нет, они много чего дали миру, но речь изначально шла о культуре.
В плане технологий тут спору нет, они много чего дали миру, но речь изначально шла о культуре.
Ну окей я Чайковского не слушаю и он мне нафиг не упал
Толстого не читаю не нравится
Балет не смотрю
Всё это устарело и по мне архаизм
И так 95% на земле из которых большинство не знает ни Чайковского ни толстого))
Русская культура ценится в среде западных СЛАВИСТОВ кто занимается русистикой
Также театр кабуки считается шедевром японской культуры но этот театр нафиг никому не упал кроме специалистов
Культура живёт пока она кому то нужна
Нужен кому-то Чайковский сейчас в России кроме бабушек в Питере?))
Цитата:
saba:
Смотрел всяких экспертов по поводу увольнения Шойгу и назначения Белоусова. Все сходятся во мнении, что это назначение означает подготовку к продолжительной войне, а следовательно нужно перестроить экономику России на военный лад, чем и будет заниматься экономист Белоусов на посту МО. В общем :Всё для фронта, всё для победы". Жаль если прогнозы сбудутся.
Смотрел всяких экспертов по поводу увольнения Шойгу и назначения Белоусова. Все сходятся во мнении, что это назначение означает подготовку к продолжительной войне, а следовательно нужно перестроить экономику России на военный лад, чем и будет заниматься экономист Белоусов на посту МО. В общем :Всё для фронта, всё для победы". Жаль если прогнозы сбудутся.
Россия обосралась со своей армией и шойгой
Развалили
Разворовали всё что можно
Солдаты в резиновых сапогах воюют и калошах
Поставили министром аудитора который теперь будет несколько лет вычитывать сколько и где украли
Пока будет вычитывать умрет ещё несколько тысяч бойцов
Цитата:
таноми52:
Арнольд Тойнби рассматривал русскую цивилизацию как имеющую скромные культурные достижения,..."
Арнольд Тойнби рассматривал русскую цивилизацию как имеющую скромные культурные достижения,..."
Тойнби не догма чтобы к его мнению прислушиваться
Обычный из СРЕДЫ западных политологов и историков
Все в мире имеют скромные культурные достижения
Нет ни одной нации прям уж с ВЕЛИКИМИ культурными свершениями
Ну наверно только США и то из за Голливуда
Литература Америки средненькая
Кино никто не может с ним конкурировать
Музыка была лидирующей в 80-2000
Сейчас тоже деградантство
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3931
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.05.24 - 21:09
Цитата:
Похоже, и ты уже не гнушаешься клеветы ярого русофоба, только изъясняешься более завуалированно, чем 111-й.
Фи!
abaika95:
Замени славяне на таджики а немцы на русские и получится типичный текст современного русского черносенца в телеграмме))
Замени славяне на таджики а немцы на русские и получится типичный текст современного русского черносенца в телеграмме))
Похоже, и ты уже не гнушаешься клеветы ярого русофоба, только изъясняешься более завуалированно, чем 111-й.
Фи!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15817
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.05.24 - 21:22
Цитата:
Ага как в современной русской поговорке
Антисемит это тот кого не любят евреи)
Так и русофоб это тот кого не любят русские))
Палец покажи тут же бегут кричать о русофобии какой то)
Причем как не странно в мире ненавидят США
Вот просто многие народы ненавидят
Но американцы чето не придумали ярлык антиамериканист или америкофоб на всех вешать))
Потомучто ИМПЕРИИ пофиг на тех кто ее критикует и имперскому народу пофиг
А кто будет вякать придет 6 флот США и всех убьет))
А русские как и евреи слабые сейчас
Вечно пытаются жертву из себя строить и корчить)
Смотрится мягко говоря комично когда одни бомбят сектор газа а другие украину и орут везде что их не любят за то что они евреи и русские а не потомучто они преступники и агрессоры
таноми52:
Похоже, и ты уже не гнушаешься клеветы ярого русофоба, только изъясняешься более завуалированно,
Похоже, и ты уже не гнушаешься клеветы ярого русофоба, только изъясняешься более завуалированно,
Ага как в современной русской поговорке
Антисемит это тот кого не любят евреи)
Так и русофоб это тот кого не любят русские))
Палец покажи тут же бегут кричать о русофобии какой то)
Причем как не странно в мире ненавидят США
Вот просто многие народы ненавидят
Но американцы чето не придумали ярлык антиамериканист или америкофоб на всех вешать))
Потомучто ИМПЕРИИ пофиг на тех кто ее критикует и имперскому народу пофиг
А кто будет вякать придет 6 флот США и всех убьет))
А русские как и евреи слабые сейчас
Вечно пытаются жертву из себя строить и корчить)
Смотрится мягко говоря комично когда одни бомбят сектор газа а другие украину и орут везде что их не любят за то что они евреи и русские а не потомучто они преступники и агрессоры
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.05.24 - 21:29
Цитата:
"В информационной войне проигрывает тот, кто говорит правду. Говорящий правду ограничен только ей. Лжец может говорить, что угодно"
К чему это я?
К тому, что бессмысленно с этими "товарищами" вести дискуссию. Они способны любое слвосочетание извратить, вывернуть наизнанку и преподнести, как свою "победу".
Лучше дождаться, когда Россия зачистит территорию Украины от их идолов, а потом посмотреть на их "лица". Занятная картинка будет, однако.
Особенно после опубликования итогов расследования преступлений нацистского режима и приговора суда.
таноми52:
"В информационной войне проигрывает тот, кто говорит правду. Говорящий правду ограничен только ей. Лжец может говорить, что угодно"
К чему это я?
К тому, что бессмысленно с этими "товарищами" вести дискуссию. Они способны любое слвосочетание извратить, вывернуть наизнанку и преподнести, как свою "победу".
Лучше дождаться, когда Россия зачистит территорию Украины от их идолов, а потом посмотреть на их "лица". Занятная картинка будет, однако.
Особенно после опубликования итогов расследования преступлений нацистского режима и приговора суда.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15817
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.05.24 - 21:32
Цитата:
Ты уже видел наши лица когда Россия просрала очередную войну и теперь пытается делать вид что так и было по плану))
Лица наши были мягко говоря в шоке))
Тут подходит мем
Фи, а разговоров то было)Цитата:
А что расследовать? Напали на страну
Угробили кучу народа
Шантажируют всех ядерной дубинкой
Вердикт-всех на эшафот
Skeptic:
Лучше дождаться, когда Россия зачистит территорию Украины от их идолов, а потом посмотреть на их "лица". Занятная картинка будет, однако.
Лучше дождаться, когда Россия зачистит территорию Украины от их идолов, а потом посмотреть на их "лица". Занятная картинка будет, однако.
Ты уже видел наши лица когда Россия просрала очередную войну и теперь пытается делать вид что так и было по плану))
Лица наши были мягко говоря в шоке))
Тут подходит мем
Фи, а разговоров то было)Цитата:
Skeptic:
Особенно после опубликования итогов расследования преступлений нацистского режима и приговора суда.
Особенно после опубликования итогов расследования преступлений нацистского режима и приговора суда.
А что расследовать? Напали на страну
Угробили кучу народа
Шантажируют всех ядерной дубинкой
Вердикт-всех на эшафот
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 14.05.24 - 23:41
Цитата:
Славяне, уничтожают друг друга и что поразительно, мои братья тут, двоюродные мне славяне, им нравится это.
Но сами не воюют.
Один отсидел 4 ходки, другой три.
То же самое и с нашими форумчанами, которые травят русских, как мои молодые племяши, на тех же русских, чтобы их убить..
Блин.
Я окереваю от этого!
abaika95:
что расследовать? Напали на страну Угробили кучу народа
что расследовать? Напали на страну Угробили кучу народа
Славяне, уничтожают друг друга и что поразительно, мои братья тут, двоюродные мне славяне, им нравится это.
Но сами не воюют.
Один отсидел 4 ходки, другой три.
То же самое и с нашими форумчанами, которые травят русских, как мои молодые племяши, на тех же русских, чтобы их убить..
Блин.
Я окереваю от этого!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 23141
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.05.24 - 00:06
Цитата:
Отличная идея, только план озвучь, пошаговый. Вот пришел ты к бункеру, постучал в калитку, дальше что?
abaika95:
Шантажируют всех ядерной дубинкой Вердикт-всех на эшафот
Шантажируют всех ядерной дубинкой Вердикт-всех на эшафот
Отличная идея, только план озвучь, пошаговый. Вот пришел ты к бункеру, постучал в калитку, дальше что?
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1393
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.05.24 - 00:12
Цитата:
Евреям весь мир принадлежит , они об этом открыто говорят . Не всем конечно ...Избранным .
А вы в другом мире живете . Они вам создают его.
abaika95:
А русские как и евреи слабые сейчас Вечно пытаются жертву из себя строить и корчить)
А русские как и евреи слабые сейчас Вечно пытаются жертву из себя строить и корчить)
Евреям весь мир принадлежит , они об этом открыто говорят . Не всем конечно ...Избранным .
А вы в другом мире живете . Они вам создают его.
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