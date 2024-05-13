Отправлено: - 23:19

ПолиграфЪ Боярышников:

такие воры не работают..переживать за своих стал?

111:

А где они работают? Они воруют, угрожают жизням людей, воруя люки..

Цитата:Цитата:.....так возмите над ними шефство,проведите разяснительную беседу,что воровством жить нельзя...я бы провёлно так как уже клубника созревает и мне нельзя пропустить сезон збора меня там ждут...у них проблемы с кадрами..