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≡ Похитителей канализационных люков нашли полицейские в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49181
Похитителей канализационных люков нашли полицейские в Костанае
Отправлено: 13.05.24 - 18:14
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5 мая во дворах домов по ул. Урицкого, 9 и ул. Темирбаева, 14 похитили две металлические крышки от канализационных люков. 6 мая было совершено аналогичное преступление во дворе дома по ул. Тәуелсізідік, 170.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38160
Re: Похитителей канализационных люков нашли полицейские в...
Отправлено: 13.05.24 - 18:14
#1
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По жестче надо.
С такими.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1221
Re: Похитителей канализационных люков нашли полицейские в...
Отправлено: 13.05.24 - 22:11
#2
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.....5 мая во дворах домов по ул. Урицкого, 9 и ул. Темирбаева, 14 похитили две металлические крышки от канализационных люков. 6 мая было совершено аналогичное преступление во дворе дома по ул. Тәуелсізідік, 170.

....бизнес по Костанайски: украл, продал если в турму....
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1221
Re: Похитителей канализационных люков нашли полицейские в...
Отправлено: 13.05.24 - 22:19
#3
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Цитата:
111:
По жестче надо. С такими.


....так всех пересодют кто работать будет....
....ты не хочешь на стройке работать Абайка молодой тем более он сказал я в тернете больше заработаю.....
....я на медне уезжаю сезон клубники в Европе начинается на всё лето еду работать....
....потом яблоки,картошка ждите только осенью....
...с салона сразу машину себе возьму...
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1828
Re: Похитителей канализационных люков нашли полицейские в...
Отправлено: 14.05.24 - 07:58
#4
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
....так всех пересодют кто работать будет....


такие воры не работают..переживать за своих стал?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38160
Похитителей канализационных люков нашли полицейские в Костанае
Отправлено: 14.05.24 - 12:04
#5
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
так всех пересодют кто работать будет....

А где они работают?
Они воруют, угрожают жизням людей, воруя люки..
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1221
Re: Похитителей канализационных люков нашли полицейские в...
Отправлено: 14.05.24 - 23:19
#6
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
такие воры не работают..переживать за своих стал?

Цитата:
111:
А где они работают? Они воруют, угрожают жизням людей, воруя люки..

.....так возмите над ними шефство,проведите разяснительную беседу,что воровством жить нельзя...я бы провёлно так как уже клубника созревает и мне нельзя пропустить сезон збора меня там ждут...у них проблемы с кадрами..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38160
Похитителей канализационных люков нашли полицейские в Костанае
Отправлено: 14.05.24 - 23:34
#7
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
так возмите над ними шефство,

Я не собираюсь брать шефство над насильниками и преступниками.
Ты во мне видишь адвоката, защищающего педофилов и убийц?
Нет, это не так.
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