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≡ Дело о ремне безопасности - Жалобу водителя и пассажира на действия полиции удовлетворил Костанайский областной суд
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49181
Дело о ремне безопасности - Жалобу водителя и пассажира на действия полиции удовлетворил Костанайский областной суд
Отправлено: 14.05.24 - 14:09
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- Когда нас остановили, я с самого начала говорил полиции, что брат был пристегнут! На видео мы видим кусок грязного стекла - из-за этого ремень плохо видно! - эмоционально говорил Евгений Постульгин.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1494
Re: Дело о ремне безопасности - Жалобу водителя и пассажира на...
Отправлено: 14.05.24 - 14:09
#1
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любые сомнения трактуются в пользу обвиняемого, не?
а вообще, видеорегистратор стоит 15-20 тыс., дополнительный, развернутый в салон исключит всякие инсинуации
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4780
Re: Дело о ремне безопасности - Жалобу водителя и пассажира на...
Отправлено: 14.05.24 - 15:31
#2
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Цитата:
лимон:
, видеорегистратор стоит 15-20 тыс.,

Всё дело в том .что видеорегистратор показывает не только чужие косяки, но и свои тоже, а своих увы вагон и маленькая тележка. Сужу только по себе.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1391
Re: Дело о ремне безопасности - Жалобу водителя и пассажира на...
Отправлено: 14.05.24 - 15:59
#3
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Молодцы парни! До конца пошли!
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9846
Re: Дело о ремне безопасности - Жалобу водителя и пассажира на...
Отправлено: 14.05.24 - 16:13
#4
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Справедливое решение,если уж видео является доказательством,то снимайте так что бы всё было видно отчётливо и без лишних вопросов.
Мне как то то же сказали,что я проехал на красный,поехали все в месте в центр управления полётами,начали смотреть камеры,а там видно мою машину без номера,а потом вообще фура камеру закрыла и ничего не понятно.На этом и разошлись по хорошему.
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