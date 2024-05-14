Re: Дело о ремне безопасности - Жалобу водителя и пассажира на...

Отправлено: - 16:13

Справедливое решение,если уж видео является доказательством,то снимайте так что бы всё было видно отчётливо и без лишних вопросов.

Мне как то то же сказали,что я проехал на красный,поехали все в месте в центр управления полётами,начали смотреть камеры,а там видно мою машину без номера,а потом вообще фура камеру закрыла и ничего не понятно.На этом и разошлись по хорошему.