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Более 1 млрд тенге требуется, чтобы восстановить в Костанае то, что повредил паводок
Более 1 млрд тенге требуется, чтобы восстановить в Костанае то, что повредил паводок
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49179
Более 1 млрд тенге требуется, чтобы восстановить в Костанае то, что повредил паводок
Отправлено: 13.05.24 - 16:27
И это без затрат на восстановление жилья и предоставление нового. Об итогах предварительных расчетов сообщил Марат ЖУНДУБАЕВ. Сегодня на аппаратном совещании говорили о том, как идут работы по ликвидации последствий стихийного бедствия.
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Более 1 млрд тенге требуется, чтобы восстановить в Костанае то, что повредил паводок
Отправлено: 13.05.24 - 21:43
Ну или хотя бы, когда там как в Канаде, мигрант шофер малолеток в школу получал 10 тысяч долларов, а грузоперевозчик на дальняк все 20?
Более 1 млрд тенге требуется, чтобы восстановить в Костанае то, что повредил паводок
Отправлено: 13.05.24 - 21:48
Хотя на днях заселил мигранта турка, хотя у меня там надо после других клиентов унитаз менять, сантехнику какую то, его поселил до среды пока бесплатно, уже два дня ишачу там, потому что турок просит, уде задаток отдавал, но он хочет жить именно у меня.
Мы богаче Турции?
Да.
Тупее.
Конечно.
В нищей Турции то же самое, как и в Украине.
Но они нас обогнали.
Какие то овцеводы..
Мы богаче Турции?
Да.
Тупее.
Конечно.
В нищей Турции то же самое, как и в Украине.
Но они нас обогнали.
Какие то овцеводы..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 23139
Более 1 млрд тенге требуется, чтобы восстановить в Костанае то, что повредил паводок
Отправлено: 13.05.24 - 21:59
Цитата:
БУГАГА)) красавчик, жаль только посадят ни за что
111:
Мы богаче Турции? Да. Тупее. Конечно. В нищей Турции то же самое, как и в Украине. Но они нас обогнали. Какие то овцеводы..
Мы богаче Турции? Да. Тупее. Конечно. В нищей Турции то же самое, как и в Украине. Но они нас обогнали. Какие то овцеводы..
БУГАГА)) красавчик, жаль только посадят ни за что
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1218
Re: Более 1 млрд тенге требуется, чтобы восстановить в Костанае...
Отправлено: 13.05.24 - 23:57
Цитата:
....я надеюсь что ты его оформишь как положено и финансовые органы будут в курсе т.е. налоги в наше бедное государство поступят от твоего" маленького предприятия" и тогда мы станем немного богаче....чем украина ....
111:
Хотя на днях заселил мигранта турка, хотя у меня там надо после других клиентов унитаз менять, сантехнику какую то, его поселил до среды пока бесплатно, уже два дня ишачу там, потому что турок просит, уде задаток отдавал, но он хочет жить именно у меня.
Хотя на днях заселил мигранта турка, хотя у меня там надо после других клиентов унитаз менять, сантехнику какую то, его поселил до среды пока бесплатно, уже два дня ишачу там, потому что турок просит, уде задаток отдавал, но он хочет жить именно у меня.
....я надеюсь что ты его оформишь как положено и финансовые органы будут в курсе т.е. налоги в наше бедное государство поступят от твоего" маленького предприятия" и тогда мы станем немного богаче....чем украина ....
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4776
Re: Более 1 млрд тенге требуется, чтобы восстановить в Костанае...
Отправлено: 14.05.24 - 07:04
Я был году в 96 где-то, вахтёр на комбинате в Кременчуге получала за месяц сумму эквивалентную цене батона вареной колбасы 600000 купонов, мы за один обед в гостиничном буфете отдавали около миллиона на двоих.Очень бедно люди тогда там жили
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 750
Более 1 млрд тенге требуется, чтобы восстановить в Костанае то, что повредил паводок
Отправлено: 14.05.24 - 09:09
Кому что, а лысому-расческа.
Опять Украина.
Опять Украина.
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 465
Re: Более 1 млрд тенге требуется, чтобы восстановить в Костанае...
Отправлено: 14.05.24 - 10:49
"...В результате паводков в пострадавших регионах на западе и севере Казахстана имущественный ущерб населению может превысить 6 млрд тенге, рассчитали специалисты СК «Евразия»..." В тему...
6 лярдов или больше. Один колл-центр на Украине "заработал" на Казахстане чуть более 7 лярдов тенге. Вот такие вот "хорошие" хлопцы. Его накрыли казахские и украинские полицейские в прошлом году. Деньги вернули - нет. Таких центров на Украине больше сотни....
6 лярдов или больше. Один колл-центр на Украине "заработал" на Казахстане чуть более 7 лярдов тенге. Вот такие вот "хорошие" хлопцы. Его накрыли казахские и украинские полицейские в прошлом году. Деньги вернули - нет. Таких центров на Украине больше сотни....
Более 1 млрд тенге требуется, чтобы восстановить в Костанае то, что повредил паводок
Отправлено: 14.05.24 - 12:22
Цитата:
Один Назарбаев заработал в Казахстане более ста миллиардов ДОЛЛАРОВ.
На домики сколько надо миллиардов, но тенге?
Кто то кого то накрыл?
А вот украинцы молодцы, сразу накрывают воров.
Нам об этом только мечтать..
[Исправлено: 111, 14.05.2024 - 13:23]
mks2703:
Один колл-центр на Украине "заработал" на Казахстане чуть более 7 лярдов тенге
Один колл-центр на Украине "заработал" на Казахстане чуть более 7 лярдов тенге
Один Назарбаев заработал в Казахстане более ста миллиардов ДОЛЛАРОВ.
На домики сколько надо миллиардов, но тенге?
Кто то кого то накрыл?
А вот украинцы молодцы, сразу накрывают воров.
Нам об этом только мечтать..
[Исправлено: 111, 14.05.2024 - 13:23]
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