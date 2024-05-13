Отправлено: - 21:59

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Мы богаче Турции? Да. Тупее. Конечно. В нищей Турции то же самое, как и в Украине. Но они нас обогнали. Какие то овцеводы..

Цитата:БУГАГА)) красавчик, жаль только посадят ни за что