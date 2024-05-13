Отправлено: - 22:19

111:

По жестче надо. С такими.

Цитата:....так всех пересодют кто работать будет........ты не хочешь на стройке работать Абайка молодой тем более он сказал я в тернете больше заработаю.........я на медне уезжаю сезон клубники в Европе начинается на всё лето еду работать........потом яблоки,картошка ждите только осенью.......с салона сразу машину себе возьму...