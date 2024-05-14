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«Пригласим ученых, чтобы разобраться, почему в Костанае пропадают хвойные деревья»
«Пригласим ученых, чтобы разобраться, почему в Костанае пропадают хвойные деревья»
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49179
«Пригласим ученых, чтобы разобраться, почему в Костанае пропадают хвойные деревья»
Отправлено: 14.05.24 - 11:11
О таких намерениях сообщил аким города Марат ЖУНДУБАЕВ на совещании 13 мая. Вопрос не только в приживаемости посаженных в прошлом году сосен из башкирского питомника. Сохнут хвойные деревья, которым пять и более лет.
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m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 465
Re: «Пригласим ученых, чтобы разобраться, почему в Костанае...
Отправлено: 14.05.24 - 11:11
Поливать не пробовали...
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 750
Re: «Пригласим ученых, чтобы разобраться, почему в Костанае...
Отправлено: 14.05.24 - 11:18
Дерево должно расти в земле , а не в бетоне
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 465
Re: «Пригласим ученых, чтобы разобраться, почему в Костанае...
Отправлено: 14.05.24 - 11:23
Цитата:
Вот это верное замечание. Дерево, особенно хвойное, потребляет много воды с большой поверхности. И пока оно не взялось, его надо поливать или не "запаковывать" в бетон. Потом, когда корни пустит глубоко, можно и запаковать...
vofkakst:
Дерево должно расти в земле , а не в бетоне
Дерево должно расти в земле , а не в бетоне
Вот это верное замечание. Дерево, особенно хвойное, потребляет много воды с большой поверхности. И пока оно не взялось, его надо поливать или не "запаковывать" в бетон. Потом, когда корни пустит глубоко, можно и запаковать...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 5488
Re: «Пригласим ученых, чтобы разобраться, почему в Костанае...
Отправлено: 14.05.24 - 11:34
Приствольные круги деревьев замуровали брусчаткой, к корням влаги меньше поступает. Отмечают, что для молодых деревьев не старше 3 лет он будет около 2 метров в диаметре. Если растение старше, то круг должен быть больше примерно таким же по диаметру, как крона. То есть, размер приствольного круга может достигать 4-5 метров.
Говоря метафорически, если волкодава посадить на цепь и плохо кормить, тогда он не то что волка одолеет, даже не по зубам будет заяц. К корням деревьев не поступает достаточно влаги, поэтому они и чахнут.
Говоря метафорически, если волкодава посадить на цепь и плохо кормить, тогда он не то что волка одолеет, даже не по зубам будет заяц. К корням деревьев не поступает достаточно влаги, поэтому они и чахнут.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 750
«Пригласим ученых, чтобы разобраться, почему в Костанае пропадают хвойные деревья»
Отправлено: 14.05.24 - 11:46
Ещё бы этим "экспертам" научиться различать понятия "кронирование" и "вырубка"
То, что делают наши коммунальные службы под видом кронирования, иначе как вырубкой не назовёшь.
Но нам же надо кого-то приглашать, чтобы научили нас.
P.S. предлагаю ввести запрет (на пару лет) на "кронирование по-кОстанайски" и посмотреть, как преобразится наш город
То, что делают наши коммунальные службы под видом кронирования, иначе как вырубкой не назовёшь.
Но нам же надо кого-то приглашать, чтобы научили нас.
P.S. предлагаю ввести запрет (на пару лет) на "кронирование по-кОстанайски" и посмотреть, как преобразится наш город
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38154
Re: «Пригласим ученых, чтобы разобраться, почему в Костанае...
Отправлено: 14.05.24 - 11:55
Когда засаживать собирались, какие ученые это посоветовали?
Или одни ученые по посадкам, другие уже по сухостоям, третьи по вырубкам и тд?
Прям такая узкая специализация?
Что то до крена ученых у нас развелось по саженцам, отдельно деревьям, отдельно по поливу саженцев, отдельно по вырубке..
Или одни ученые по посадкам, другие уже по сухостоям, третьи по вырубкам и тд?
Прям такая узкая специализация?
Что то до крена ученых у нас развелось по саженцам, отдельно деревьям, отдельно по поливу саженцев, отдельно по вырубке..
Е
(Журналисты)
- Регистрация:
- 29.07.14
- Сообщений:
- 603
Re: «Пригласим ученых, чтобы разобраться, почему в Костанае...
Отправлено: 14.05.24 - 12:20
Да-да, уже приглашали алматинских ботаников (очень учёных), которые дали им те же советы, что и все эти годы давали наши местные, и которые может дать любой дачник, совершенно бесплатно. Но у алматинцев советы слаще, поэтому за них заплатили 17 миллионов. Хоть бы уж тогда выполняли, но нет, как сажали сосны впритык к дороге (чего делать нельзя и о чем алматинские ботаники сказали), так и сажают. Кажется, акимат вновь хочет заплатить большие деньги за советы, которые акимату не интересны. Спорт у них там такой, что ли, пафосно деньгами разбрасываться? Заодно оплачивая сбор научного материала для очередных кандидатских диссертаций столичных учёных.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1493
Re: «Пригласим ученых, чтобы разобраться, почему в Костанае...
Отправлено: 14.05.24 - 12:27
сколько соли высыпали на брусчатку зимой? без ученых понятно
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