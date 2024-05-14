Re: «Пригласим ученых, чтобы разобраться, почему в Костанае...

Отправлено: - 12:20

Да-да, уже приглашали алматинских ботаников (очень учёных), которые дали им те же советы, что и все эти годы давали наши местные, и которые может дать любой дачник, совершенно бесплатно. Но у алматинцев советы слаще, поэтому за них заплатили 17 миллионов. Хоть бы уж тогда выполняли, но нет, как сажали сосны впритык к дороге (чего делать нельзя и о чем алматинские ботаники сказали), так и сажают. Кажется, акимат вновь хочет заплатить большие деньги за советы, которые акимату не интересны. Спорт у них там такой, что ли, пафосно деньгами разбрасываться? Заодно оплачивая сбор научного материала для очередных кандидатских диссертаций столичных учёных.