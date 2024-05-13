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≡ Более 1 млрд тенге требуется, чтобы восстановить в Костанае то, что повредил паводок
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49178
Более 1 млрд тенге требуется, чтобы восстановить в Костанае то, что повредил паводок
Отправлено: 13.05.24 - 16:27
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И это без затрат на восстановление жилья и предоставление нового. Об итогах предварительных расчетов сообщил Марат ЖУНДУБАЕВ. Сегодня на аппаратном совещании говорили о том, как идут работы по ликвидации последствий стихийного бедствия.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38150
Более 1 млрд тенге требуется, чтобы восстановить в Костанае то, что повредил паводок
Отправлено: 13.05.24 - 21:43
#30
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Ну или хотя бы, когда там как в Канаде, мигрант шофер малолеток в школу получал 10 тысяч долларов, а грузоперевозчик на дальняк все 20?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38150
Более 1 млрд тенге требуется, чтобы восстановить в Костанае то, что повредил паводок
Отправлено: 13.05.24 - 21:48
#31
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Хотя на днях заселил мигранта турка, хотя у меня там надо после других клиентов унитаз менять, сантехнику какую то, его поселил до среды пока бесплатно, уже два дня ишачу там, потому что турок просит, уде задаток отдавал, но он хочет жить именно у меня.
Мы богаче Турции?
Да.
Тупее.
Конечно.
В нищей Турции то же самое, как и в Украине.
Но они нас обогнали.
Какие то овцеводы..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23139
Более 1 млрд тенге требуется, чтобы восстановить в Костанае то, что повредил паводок
Отправлено: 13.05.24 - 21:59
#32
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Цитата:
111:
Мы богаче Турции? Да. Тупее. Конечно. В нищей Турции то же самое, как и в Украине. Но они нас обогнали. Какие то овцеводы..

БУГАГА)) красавчик, жаль только посадят ни за что :lol:
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р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1218
Re: Более 1 млрд тенге требуется, чтобы восстановить в Костанае...
Отправлено: 13.05.24 - 23:57
#33
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Цитата:
111:
Хотя на днях заселил мигранта турка, хотя у меня там надо после других клиентов унитаз менять, сантехнику какую то, его поселил до среды пока бесплатно, уже два дня ишачу там, потому что турок просит, уде задаток отдавал, но он хочет жить именно у меня.


....я надеюсь что ты его оформишь как положено и финансовые органы будут в курсе т.е. налоги в наше бедное государство поступят от твоего" маленького предприятия" и тогда мы станем немного богаче....чем украина .... ;-) ;-) ;-)
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