Re: «100% вины работодателя и 0% - работника» - Процесс по делу...

Отправлено: - 21:39

Обед у нас с 12 до часу дня (ЧП, по словам очевидцев, произошло примерно в 12.50 - «НГ»). Прораба на месте не было. С какой целью он пришел, никто не знает. Мы знаем только, что зашел через калитку. Почему-то все ошибочно полагают, что этот объект принадлежит именно...



.....вероятней всего соскучился по крану и пришёл прокатнуться ....



....чушь и бред всё они прекрасно знают убили человека а брать ответственность на себя не хотят...

....прораба не было где был мастер? наконец бригадир где был? или в обед пролетарии всех стран соединяйтесь?