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≡ «100% вины работодателя и 0% - работника» - Процесс по делу о гибели крановщика начался в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49178
«100% вины работодателя и 0% - работника» - Процесс по делу о гибели крановщика начался в Костанае
Отправлено: 13.05.24 - 15:53
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На скамье подсудимых Серик ДИЛЬДАБЕКОВ, директор ТОО NurCom Building. Эта субподрядная организация заключила договор с ТОО «Елена Д». Дильдабекова обвиняют в совершении преступления по ч. 2 ст. 277 УК РК.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
747
Re: «100% вины работодателя и 0% - работника» - Процесс по делу...
Отправлено: 13.05.24 - 15:53
#1
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Полгода искали виноватого?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38150
Re: «100% вины работодателя и 0% - работника» - Процесс по делу...
Отправлено: 13.05.24 - 20:17
#2
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Так Елена строит или Серик?
У Елены крыша более жесткая?
Кто ее крышует тут?
Профайл
р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1218
Re: «100% вины работодателя и 0% - работника» - Процесс по делу...
Отправлено: 13.05.24 - 21:39
#3
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Обед у нас с 12 до часу дня (ЧП, по словам очевидцев, произошло примерно в 12.50 - «НГ»). Прораба на месте не было. С какой целью он пришел, никто не знает. Мы знаем только, что зашел через калитку. Почему-то все ошибочно полагают, что этот объект принадлежит именно...

.....вероятней всего соскучился по крану и пришёл прокатнуться ....

....чушь и бред всё они прекрасно знают убили человека а брать ответственность на себя не хотят...
....прораба не было где был мастер? наконец бригадир где был? или в обед пролетарии всех стран соединяйтесь?
Профайл
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