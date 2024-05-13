Отправлено: - 20:51

111:

Буча посмотри сейчас как. В Киеве разрушения тех же домов, многоэтажек, за сколько они восстановили. Тот же Харьков.

Цитата:Я не знаю. Не живу на Украине. Бучу и Киев сами в основном разрушали. Не сильно то и много там разрушений было. Разрушают то, где никто не живет. В школе и детском саду квартировали военные, по ним прилетело, никто их не восстанавливает...