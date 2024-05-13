saba: Их вклад отразился на общем развитии человечества, к которому Вы я надеюсь себя причисляете. Ведь, колесо и порох были изобретены в Китае. Конечно они были бы всё равно изобретены, но попозже и развитие человечества пошло бы чуть по другому, не знаю плохо или хорошо, но по другому
Вы сначала вроде о культуре говорили, а перекинулись на колесо и порох. В плане технологий тут спору нет, они много чего дали миру, но речь изначально шла о культуре. Советский союз первым отправил человека в космос, разумеется,как и с колесом, и порохом, кто-то другой отправил бы человека в космос, ну может на год позже, не суть, и развитие пошло бы опять же, по немного другому сценарию.
maxsaf: Если, к примеру русская цивилизация дала миру Чайковского, одного на сто миллионов, то почему я не знаю ни одного китайского композитора той же величины, хотя на миллиард китайцев их должно быть как минимум, с десяток, уровня Вивальди или Моцарта. Где они? Это можно считать скромным вкладом в культуру? А скольких китайских авторов мы изучали в школе на уроках мировой литературы?
Почему только композиторов рассматривать и привязывать к населению? На память помню, если взять Нобелевских лауреатов по различным отраслям, в том числе химиков, физиков, медицины и.т.д. Их если не ошибаюсь их более 900, при этом американцев лауреатов Нобелевской премии более 300 человек, население более 330 миллионов человек. Лауреатов Нобелевской премии из Великобритании более 100, население менее 70 миллионов человек, Германии более 100, Франции более 50. В России, СССР лауреатов Нобелевской премии 31 человек. Интересно, что 22% из всех лауреатов Нобелевской премии евреи, как вам такое? .
Оно мне надо? Мне и без чтения непонятно кем и где написанных комментариев есть, чем заняться. Сейчас вот болею, потому сижу дома и сюда захожу чаще, чем обычно. Иначе и на здешние глупости не реагировал бы.
Ну смешно же, ей Богу! Даже не ловко как-то... Сначала ответьте на вопрос, кто командует распределением этой премии? С таким же успехом можно удивляться, что лауреаты Сталинской/Ленинской и Государственной премии - в основном граждане СССР.
maxsaf: Ты уже выбрал, за кого ты, за украинцев или за Ахматовцев?
В первую очередь я мусульманин. В первую очередь конечно же свои. Это как семья близкая. Но между вами славянами выбираю того, на кого напали. Это примерно как в классе, когда хулиган мочит слабого, болеешь за него, ждешь, тот ответит или останется терпилой на всегда. Если ответит, то слабака начнут Уважать все. А о хулигане просто забудут..
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