Отправлено: - 11:37

bgb:

И что достанется РК при добыче и потом, по окончанию?

Цитата:Останутся искусственные водоемы для купания...как в Аркалыке...место отдыха для всей семьи или водопой для скота...туда можно будет поставить насос для полива приусадебных участков...вода с БАДами или ГАДами (геологически активными добавками)...