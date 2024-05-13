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Более 1 млрд тенге требуется, чтобы восстановить в Костанае то, что повредил паводок
Более 1 млрд тенге требуется, чтобы восстановить в Костанае то, что повредил паводок
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49178
Более 1 млрд тенге требуется, чтобы восстановить в Костанае то, что повредил паводок
Отправлено: 13.05.24 - 16:27
И это без затрат на восстановление жилья и предоставление нового. Об итогах предварительных расчетов сообщил Марат ЖУНДУБАЕВ. Сегодня на аппаратном совещании говорили о том, как идут работы по ликвидации последствий стихийного бедствия.
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Более 1 млрд тенге требуется, чтобы восстановить в Костанае то, что повредил паводок
Отправлено: 13.05.24 - 20:50
Цитата:
Ну тогда и 124 миллиарда Украины, тем более фигня, и выходит они должны фигню?
Это ремарка на твои слова, что они в долгах как в шелках..
mks2703:
Ну не знаю как вам объяснить. 34 триллиона - это фигня.
Ну не знаю как вам объяснить. 34 триллиона - это фигня.
Ну тогда и 124 миллиарда Украины, тем более фигня, и выходит они должны фигню?
Это ремарка на твои слова, что они в долгах как в шелках..
Re: Более 1 млрд тенге требуется, чтобы восстановить в Костанае...
Отправлено: 13.05.24 - 20:51
Цитата:
Я не знаю. Не живу на Украине. Бучу и Киев сами в основном разрушали. Не сильно то и много там разрушений было. Разрушают то, где никто не живет. В школе и детском саду квартировали военные, по ним прилетело, никто их не восстанавливает...
111:
Буча посмотри сейчас как. В Киеве разрушения тех же домов, многоэтажек, за сколько они восстановили. Тот же Харьков.
Буча посмотри сейчас как. В Киеве разрушения тех же домов, многоэтажек, за сколько они восстановили. Тот же Харьков.
Я не знаю. Не живу на Украине. Бучу и Киев сами в основном разрушали. Не сильно то и много там разрушений было. Разрушают то, где никто не живет. В школе и детском саду квартировали военные, по ним прилетело, никто их не восстанавливает...
Более 1 млрд тенге требуется, чтобы восстановить в Костанае то, что повредил паводок
Отправлено: 13.05.24 - 20:52
Цитата:
Пирамида пирамидой, но она действует с внешним долгом?
Когда падет доллар и падёт Америка и бедные омереканцы кинутся к нам в Казахстан пахать за 200 долларов в месяц?
Сколько нам ждать, когда рухнет пирамида, вот скоро в могилу пора, а вот не дождусь..
Добринцофф:
Классическая пирамида.
Классическая пирамида.
Пирамида пирамидой, но она действует с внешним долгом?
Когда падет доллар и падёт Америка и бедные омереканцы кинутся к нам в Казахстан пахать за 200 долларов в месяц?
Сколько нам ждать, когда рухнет пирамида, вот скоро в могилу пора, а вот не дождусь..
Более 1 млрд тенге требуется, чтобы восстановить в Костанае то, что повредил паводок
Отправлено: 13.05.24 - 20:56
Цитата:
Мне не важна сейчас политика, мол сами сожгли в Одессе боевиков и прочее прочее, что их бомбят Фабами, разрушают Каховскую плотину, срвнивают с землей какие то города.
Мне важно то, как они это восстанавливают, в кратчайшие сроки.
Как восстанавливают Одессу и Николаев.
Ведь там калибры и ониксы разрушили по пол города.
Как восстанавливают под бомбежками разрушенный Херсон.
У нас это просто какие то деревянные или камышитовые домики, которые Казахстан не в силах быстро восстановить, и на которые нужно минимум денег, по сравнению с той же Украиной.
mks2703:
Бучу и Киев сами в основном разрушали. Не сильно т
Бучу и Киев сами в основном разрушали. Не сильно т
Мне не важна сейчас политика, мол сами сожгли в Одессе боевиков и прочее прочее, что их бомбят Фабами, разрушают Каховскую плотину, срвнивают с землей какие то города.
Мне важно то, как они это восстанавливают, в кратчайшие сроки.
Как восстанавливают Одессу и Николаев.
Ведь там калибры и ониксы разрушили по пол города.
Как восстанавливают под бомбежками разрушенный Херсон.
У нас это просто какие то деревянные или камышитовые домики, которые Казахстан не в силах быстро восстановить, и на которые нужно минимум денег, по сравнению с той же Украиной.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 23137
Более 1 млрд тенге требуется, чтобы восстановить в Костанае то, что повредил паводок
Отправлено: 13.05.24 - 21:00
Цитата:
И чё, какие выводы напрашиваются?
111:
У нас это просто какие то деревянные или камышитовые домики, которые Казахстан не в силах быстро восстановить, и на которые нужно минимум денег
У нас это просто какие то деревянные или камышитовые домики, которые Казахстан не в силах быстро восстановить, и на которые нужно минимум денег
И чё, какие выводы напрашиваются?
Более 1 млрд тенге требуется, чтобы восстановить в Костанае то, что повредил паводок
Отправлено: 13.05.24 - 21:11
Цитата:
Вывод тот, о чем и говорил, чуть зальет, или замкнет, как у соседа по Наримановке, дома нет.
А государство от всего этого кучкуется в лице чиновников и пилит, отдает только опилки
maxsaf:
И чё, какие выводы напрашиваются?
И чё, какие выводы напрашиваются?
Вывод тот, о чем и говорил, чуть зальет, или замкнет, как у соседа по Наримановке, дома нет.
А государство от всего этого кучкуется в лице чиновников и пилит, отдает только опилки
Re: Более 1 млрд тенге требуется, чтобы восстановить в Костанае...
Отправлено: 13.05.24 - 21:12
Цитата:
Извиняюсь, что не успеваю за вами. Кушать готовил, курил. Да и вы с Абайкой (необоснованно на него наехал в последний раз) строчите как из автомата, а я с винтовки отстреливаюсь...
Вы так за Украину топите, отчего?
111:
Извиняюсь, что не успеваю за вами. Кушать готовил, курил. Да и вы с Абайкой (необоснованно на него наехал в последний раз) строчите как из автомата, а я с винтовки отстреливаюсь...
Вы так за Украину топите, отчего?
Более 1 млрд тенге требуется, чтобы восстановить в Костанае то, что повредил паводок
Отправлено: 13.05.24 - 21:17
Цитата:
Для понимания, я говорю, что мы по сравнению с нищей страной, которая вся в долгах, кстати богатый и оцифрованный Казахстан должен по моему 160 с чем то миллиардов, это значительно больше Украины, так вот, Казахстан, мы, ничего не можем, по сравнению с работящими украинцами.
И многие казахстанцы, не буду показывать пальцем и толсто намекать, не любят работящих украинцев, потому что тупо лентяи и ничего не хотят делать, и даже не хотят бороться с теми, кто ворует десятками миллиардов долларов у них, делая подачки в виде каких то несчастных и ужасных домиков где то в безлюдной степи..
mks2703:
Вы так за Украину топите, отчего?
Вы так за Украину топите, отчего?
Для понимания, я говорю, что мы по сравнению с нищей страной, которая вся в долгах, кстати богатый и оцифрованный Казахстан должен по моему 160 с чем то миллиардов, это значительно больше Украины, так вот, Казахстан, мы, ничего не можем, по сравнению с работящими украинцами.
И многие казахстанцы, не буду показывать пальцем и толсто намекать, не любят работящих украинцев, потому что тупо лентяи и ничего не хотят делать, и даже не хотят бороться с теми, кто ворует десятками миллиардов долларов у них, делая подачки в виде каких то несчастных и ужасных домиков где то в безлюдной степи..
Re: Более 1 млрд тенге требуется, чтобы восстановить в Костанае...
Отправлено: 13.05.24 - 21:20
Цитата:
А вы ВВП двух стран погуглите. И где частный долг, а где государственный...
Вы так и не ответили на вопрос за Украину...
111:
А вы ВВП двух стран погуглите. И где частный долг, а где государственный...
Вы так и не ответили на вопрос за Украину...
Более 1 млрд тенге требуется, чтобы восстановить в Костанае то, что повредил паводок
Отправлено: 13.05.24 - 21:24
Цитата:
Это другой вопрос, который я развиваю в специально отведенных для этого местах.
Тут сравниваю Богатейший Казахстан, который обогнали нищие пастухи с Аравии, и такую же нищую страну Украину, которая нас обгоняет с бешенной скоростью, так же, как и те нищие пастухи на голодных верблюдах..
mks2703:
Вы так и не ответили на вопрос за Украину
Вы так и не ответили на вопрос за Украину
Это другой вопрос, который я развиваю в специально отведенных для этого местах.
Тут сравниваю Богатейший Казахстан, который обогнали нищие пастухи с Аравии, и такую же нищую страну Украину, которая нас обгоняет с бешенной скоростью, так же, как и те нищие пастухи на голодных верблюдах..
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