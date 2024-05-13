Цитата:
maxsaf:
Если, к примеру русская цивилизация дала миру Чайковского, одного на сто миллионов, то почему я не знаю ни одного китайского композитора той же величины, хотя на миллиард китайцев их должно быть как минимум, с десяток, уровня Вивальди или Моцарта. Где они? Это можно считать скромным вкладом в культуру? А скольких китайских авторов мы изучали в школе на уроках мировой литературы?
Почему только композиторов рассматривать и привязывать к населению? На память помню, если взять Нобелевских лауреатов по различным отраслям, в том числе химиков, физиков, медицины и.т.д. Их если не ошибаюсь их более 900, при этом американцев лауреатов Нобелевской премии более 300 человек, население более 330 миллионов человек. Лауреатов Нобелевской премии из Великобритании более 100, население менее 70 миллионов человек, Германии более 100, Франции более 50. В России, СССР лауреатов Нобелевской премии 31 человек. Интересно, что 22% из всех лауреатов Нобелевской премии евреи, как вам такое?
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