Отправлено: - 13:49

Или возьмём ставшую модной цифровизацию. Беспорно, она решает многие проблемы, но тут же порождает новые. Тот

Цитата:Ну вот вы пишите благодаря интернету тут и вас читают так же, благодаря цифрам.Бумажные версии никто практически не покупает.Хотите опять в юрты и без телефонов, айфонов и прочего?