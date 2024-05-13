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≡ Николай ВОРОНИН: Где эта золотая середина?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49173
Николай ВОРОНИН: Где эта золотая середина?
Отправлено: 13.05.24 - 13:09
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За время существования человечества научно-технический прогресс сделал огромный скачок в своём развитии. Сейчас невозможно представить, как жили без развитой промышленности, без автомобилей, самолётов и кораблей. Но говорят, что у каждого вопроса есть две стороны. Есть такая сторона и у прогресса.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1342
Re: Николай ВОРОНИН: Где эта золотая середина?
Отправлено: 13.05.24 - 13:09
#1
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:-) ВащетА люди читают для того, чтобы найти ответы на вопросы, а не отвечать на вопросы чужие...
Особливо в последние десятилетия.
Профайл
electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1299
Re: Николай ВОРОНИН: Где эта золотая середина?
Отправлено: 13.05.24 - 13:16
#2
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ну так "затычка в каждой бочке" и напишет
только дождись
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38128
Re: Николай ВОРОНИН: Где эта золотая середина?
Отправлено: 13.05.24 - 13:49
#3
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Цитата:
Или возьмём ставшую модной цифровизацию. Беспорно, она решает многие проблемы, но тут же порождает новые. Тот

Ну вот вы пишите благодаря интернету тут и вас читают так же, благодаря цифрам.
Бумажные версии никто практически не покупает.
Хотите опять в юрты и без телефонов, айфонов и прочего?
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