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≡ Кто самый богатый в Казахстане, или Чем владеет «Евразийская тройка»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49171
Кто самый богатый в Казахстане, или Чем владеет «Евразийская тройка»
Отправлено: 13.05.24 - 10:46
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Собирая данные об активах Eurasian Resources Group (ERG) как пазл, можно увидеть, что в руках всего троих человек сконцентрированы одни из главных, можно сказать, стратегических предприятий страны. Здесь есть все.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3348
Re: Кто самый богатый в Казахстане, или Чем владеет «Евразийская...
Отправлено: 13.05.24 - 10:46
#1
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А банк Евразиский? А синагоги?
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
445
Re: Кто самый богатый в Казахстане, или Чем владеет «Евразийская...
Отправлено: 13.05.24 - 11:22
#2
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Цитата:
юля елиссева:
А синагоги?


Это другое )))
Справедливости ради, стоит отметить после неудачного бизнеса этой тройки в Африке, государство теперь имеет 40% в ССГПО...
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3348
Кто самый богатый в Казахстане, или Чем владеет «Евразийская тройка»
Отправлено: 13.05.24 - 11:26
#3
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Цитата:
mks2703:
А синагоги? Это другое )))

Религия это самый прибыльный бизнес!
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
445
Re: Кто самый богатый в Казахстане, или Чем владеет «Евразийская...
Отправлено: 13.05.24 - 11:40
#4
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Цитата:
юля елиссева:
Религия это самый прибыльный бизнес!


В сравнении с карьерами и фабриками...они просто побираются
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1342
Re: Кто самый богатый в Казахстане, или Чем владеет «Евразийская...
Отправлено: 13.05.24 - 12:55
#5
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И что дальше? К чему вся эта статистика?
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