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Рандеву с Индией: притягательность неизведанного
Рандеву с Индией: притягательность неизведанного
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Я робот(Пользователи)
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- 49171
Рандеву с Индией: притягательность неизведанного
Отправлено: 12.05.24 - 13:08
Рассказывать об этой удивительной стране, омываемой водами Индийского океана, Бенгальского залива и Аравийского моря, можно до бесконечности. Но как только ты ставишь в своих воспоминаниях о поездке в Индию последнюю точку, понимаешь - это далеко не конец, а только начало. Настоящее духовное путешествие начинается по возвращению домой.
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Re: Рандеву с Индией: притягательность неизведанного
Отправлено: 12.05.24 - 13:08
**покрикивают райские птицы***---------Ра́йские пти́цы[2] (лат. Paradisaeidae) — семейство воробьинообразных птиц. Насчитывает 44 вида, большая часть из которых (38 видов) обитает на Новой Гвинее, остальные — на близлежащих относительно небольших островах, принадлежащих как Папуа-Новой Гвинее, так и Индонезии, а также на восточном побережье Австралии.
Re: Рандеву с Индией: притягательность неизведанного
Отправлено: 12.05.24 - 13:25
Как то показывают, что они писают и какают в той же воде, где моются, стирают и пьют воду без всяких фильтров..
Такая психология буддистов, что человек это сама природа..
Такая психология буддистов, что человек это сама природа..
Рандеву с Индией: притягательность неизведанного
Отправлено: 12.05.24 - 14:06
Цитата:
--Так смотайся туда , лично посмотри. сделай репортаж - а то как всегда ***как то***
111:
Как то
Как то
--Так смотайся туда , лично посмотри. сделай репортаж - а то как всегда ***как то***
Re: Рандеву с Индией: притягательность неизведанного
Отправлено: 12.05.24 - 14:51
Во всем мире снова говорят о жестоких изнасилованиях в Индии. Эта страна признана самой опасной для женщин
За две недели в Индии произошли два жестоких преступления против женщин. Одна жертва убита, вторая попала в больницу в критическом состоянии 5 декабря 23-летнюю жительницу индийского города Уннао, ставшую жертвой изнасилования, подожгли по пути в суд, где она должна была дать показания против предполагаемых преступников. Пятеро мужчин схватили ее на железнодорожной станции, облили бензином и подожгли. Пострадавшая находится в критическом состоянии, по разным данным, у нее обожжено от 70% до 90% поверхности тела. Нападавших задержали. Среди них двое предполагаемых насильников — бывший бойфренд женщины и его друг. Один из задержанных ранее был отпущен из-под стражи под залог, а второй находился в розыске. Вместе с ними в нападении участвовали трое их родственников. За последние две недели это уже второй резонансный случай, связанный с изнасилованиями в Индии. В конце ноября в городе Хайдарабад нашли тело 27-летней женщины. Полиция задержала четверых мужчин, которые, как предполагается, прокололи колесо ее скутера и предложили ее подвезти. Жертву затащили в безлюдное место, изнасиловали и задушили, а ее тело облили керосином и подожгли. Преступление вызвало массовые протесты как в Хайдарабаде
За две недели в Индии произошли два жестоких преступления против женщин. Одна жертва убита, вторая попала в больницу в критическом состоянии 5 декабря 23-летнюю жительницу индийского города Уннао, ставшую жертвой изнасилования, подожгли по пути в суд, где она должна была дать показания против предполагаемых преступников. Пятеро мужчин схватили ее на железнодорожной станции, облили бензином и подожгли. Пострадавшая находится в критическом состоянии, по разным данным, у нее обожжено от 70% до 90% поверхности тела. Нападавших задержали. Среди них двое предполагаемых насильников — бывший бойфренд женщины и его друг. Один из задержанных ранее был отпущен из-под стражи под залог, а второй находился в розыске. Вместе с ними в нападении участвовали трое их родственников. За последние две недели это уже второй резонансный случай, связанный с изнасилованиями в Индии. В конце ноября в городе Хайдарабад нашли тело 27-летней женщины. Полиция задержала четверых мужчин, которые, как предполагается, прокололи колесо ее скутера и предложили ее подвезти. Жертву затащили в безлюдное место, изнасиловали и задушили, а ее тело облили керосином и подожгли. Преступление вызвало массовые протесты как в Хайдарабаде
Re: Рандеву с Индией: притягательность неизведанного
Отправлено: 12.05.24 - 15:19
Цитата:
.....у нас в своё время писали и какали за юртой теперь чё все живы и здоровы..
...а что творилось в средние века во франции Лувре и Версале во дворцах устраивали балы а тамже справляли нужду под лестницами и в углах,затем перебрались на улицу потому что не мылись и был дурной запах ....
....где веселились там и справляли нужду что приходилось кочевать по Луврам и Версалям.....
.....так кто цивилезованней мы или они?...у турок уже в это время бани были....
111:
Как то показывают, что они писают и какают в той же воде, где моются, стирают и пьют воду без всяких фильтров..
Как то показывают, что они писают и какают в той же воде, где моются, стирают и пьют воду без всяких фильтров..
.....у нас в своё время писали и какали за юртой теперь чё все живы и здоровы..
...а что творилось в средние века во франции Лувре и Версале во дворцах устраивали балы а тамже справляли нужду под лестницами и в углах,затем перебрались на улицу потому что не мылись и был дурной запах ....
....где веселились там и справляли нужду что приходилось кочевать по Луврам и Версалям.....
.....так кто цивилезованней мы или они?...у турок уже в это время бани были....
Рандеву с Индией: притягательность неизведанного
Отправлено: 12.05.24 - 15:31
Цитата:
Хм..
Ты лично писал и какал и еще пил от туда?
Ну..
Я время мамонтов еще не застал.
Цитата:
Речь идет о средних веках или о настоящем времени?
родом из Шанхая2022:
..у нас в своё время писали и какали за
..у нас в своё время писали и какали за
Хм..
Ты лично писал и какал и еще пил от туда?
Ну..
Я время мамонтов еще не застал.
Цитата:
родом из Шанхая2022:
средние века во
средние века во
Речь идет о средних веках или о настоящем времени?
Re: Рандеву с Индией: притягательность неизведанного
Отправлено: 12.05.24 - 17:12
Цитата:
....какая разница ты настоящее время с бутылками таскаешься для своей стиралки это настоящее время или средний век...
...я к примеру не таскаюсь сбутылками у меня еще алма атинка залил постирал вылил...
....если нрамится индейцам так жить то пускай так живут или ты хочешь демократию туда послать.....англичанка там уже была.....Цитата:
....вопрос твой не понял расширь его....
111:
Речь идет о средних веках или о настоящем времени?
Речь идет о средних веках или о настоящем времени?
....какая разница ты настоящее время с бутылками таскаешься для своей стиралки это настоящее время или средний век...
...я к примеру не таскаюсь сбутылками у меня еще алма атинка залил постирал вылил...
....если нрамится индейцам так жить то пускай так живут или ты хочешь демократию туда послать.....англичанка там уже была.....Цитата:
111:
Ты лично писал и какал и еще пил от туда?
Ты лично писал и какал и еще пил от туда?
....вопрос твой не понял расширь его....
Рандеву с Индией: притягательность неизведанного
Отправлено: 12.05.24 - 18:24
Цитата:
Нет.
В любые века мы не писали и не какали туда, не стирали, откуда пили воду.
Ты сказал, что ты за юртой это делал.
Ну это ты отдельно такой.
Я этого не припомню, чтобы наш народ делал так, как это делают индусы.
Этого не было.
Врать не надо.
И да, бутылки набирают пол Костаная в специально отведенных местах, но только для того, чтобы пить.
Тут ничего такого нет.
Мы же в ней не купаемся и потом пьем..
родом из Шанхая2022:
какая разница ты настоящее время с бутылками таскаешься для своей стиралки это настоящее время или средний век...
какая разница ты настоящее время с бутылками таскаешься для своей стиралки это настоящее время или средний век...
Нет.
В любые века мы не писали и не какали туда, не стирали, откуда пили воду.
Ты сказал, что ты за юртой это делал.
Ну это ты отдельно такой.
Я этого не припомню, чтобы наш народ делал так, как это делают индусы.
Этого не было.
Врать не надо.
И да, бутылки набирают пол Костаная в специально отведенных местах, но только для того, чтобы пить.
Тут ничего такого нет.
Мы же в ней не купаемся и потом пьем..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 6878
Re: Рандеву с Индией: притягательность неизведанного
Отправлено: 13.05.24 - 08:13
, смело заказывайте все эти вкусности, да побольше, очень рекомендую
Моя подруга чуть не отдала душу,когда решила полакомиться щупальцами осьминога. Оказывается там есть присоски,они присосались в пищеводе и не возможно ни глотнуть,ни вырыгать,даже воды попить. Заплатили кучу денег чтобы хирург оторвал эту присоску, процедура до безобразия неприятнейшая
Моя подруга чуть не отдала душу,когда решила полакомиться щупальцами осьминога. Оказывается там есть присоски,они присосались в пищеводе и не возможно ни глотнуть,ни вырыгать,даже воды попить. Заплатили кучу денег чтобы хирург оторвал эту присоску, процедура до безобразия неприятнейшая
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3348
Re: Рандеву с Индией: притягательность неизведанного
Отправлено: 13.05.24 - 10:23
Цитата:
глотала не прожевывая?
сайлау курманов:
там есть присоски,они присосались в пищеводе и не возможно ни глотнуть,
там есть присоски,они присосались в пищеводе и не возможно ни глотнуть,
глотала не прожевывая?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 23133
Рандеву с Индией: притягательность неизведанного
Отправлено: 13.05.24 - 10:32
Цитата:
Эх, Карачуна на вас нет, он бы объяснил, откуда пить можно, и откуда прям нужно, чтобы премию Дарвина получить
111:
И да, бутылки набирают пол Костаная в специально отведенных местах, но только для того, чтобы пить. Тут ничего такого нет. Мы же в ней не купаемся и потом пьем..
И да, бутылки набирают пол Костаная в специально отведенных местах, но только для того, чтобы пить. Тут ничего такого нет. Мы же в ней не купаемся и потом пьем..
Эх, Карачуна на вас нет, он бы объяснил, откуда пить можно, и откуда прям нужно, чтобы премию Дарвина получить
Т
(Пользователи)
- Регистрация:
- 05.05.24
- Сообщений:
- 8
Re: Рандеву с Индией: притягательность неизведанного
Отправлено: 13.05.24 - 10:57
СтойкОГО оловяннОГО солдатикА.
Т
(Пользователи)
- Регистрация:
- 05.05.24
- Сообщений:
- 8
Re: Рандеву с Индией: притягательность неизведанного
Отправлено: 13.05.24 - 12:10
Почему удалили моё сообщение об ошибке в предпоследнем предложении статьи ?
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2169
Рандеву с Индией: притягательность неизведанного
Отправлено: 13.05.24 - 13:18
Восстановил комментарий. Если вы сообщаете об ошибке, поясняйте это, пожалуйста.
Тогда ваш комментарий не будет удален.
Хотя лучше, все-таки, сообщать об ошибках мне в л/с. И там же жаловаться на модерацию.
Тогда ваш комментарий не будет удален.
Хотя лучше, все-таки, сообщать об ошибках мне в л/с. И там же жаловаться на модерацию.
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