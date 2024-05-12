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≡ Рандеву с Индией: притягательность неизведанного
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49171
Рандеву с Индией: притягательность неизведанного
Отправлено: 12.05.24 - 13:08
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Рассказывать об этой удивительной стране, омываемой водами Индийского океана, Бенгальского залива и Аравийского моря, можно до бесконечности. Но как только ты ставишь в своих воспоминаниях о поездке в Индию последнюю точку, понимаешь - это далеко не конец, а только начало. Настоящее духовное путешествие начинается по возвращению домой.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10306
Re: Рандеву с Индией: притягательность неизведанного
Отправлено: 12.05.24 - 13:08
#1
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**покрикивают райские птицы***---------Ра́йские пти́цы[2] (лат. Paradisaeidae) — семейство воробьинообразных птиц. Насчитывает 44 вида, большая часть из которых (38 видов) обитает на Новой Гвинее, остальные — на близлежащих относительно небольших островах, принадлежащих как Папуа-Новой Гвинее, так и Индонезии, а также на восточном побережье Австралии.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38128
Re: Рандеву с Индией: притягательность неизведанного
Отправлено: 12.05.24 - 13:25
#2
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Как то показывают, что они писают и какают в той же воде, где моются, стирают и пьют воду без всяких фильтров..
Такая психология буддистов, что человек это сама природа..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10306
Рандеву с Индией: притягательность неизведанного
Отправлено: 12.05.24 - 14:06
#3
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Цитата:
111:
Как то

--Так смотайся туда , лично посмотри. сделай репортаж - а то как всегда ***как то***
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1212
Re: Рандеву с Индией: притягательность неизведанного
Отправлено: 12.05.24 - 14:51
#4
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Во всем мире снова говорят о жестоких изнасилованиях в Индии. Эта страна признана самой опасной для женщин
За две недели в Индии произошли два жестоких преступления против женщин. Одна жертва убита, вторая попала в больницу в критическом состоянии 5 декабря 23-летнюю жительницу индийского города Уннао, ставшую жертвой изнасилования, подожгли по пути в суд, где она должна была дать показания против предполагаемых преступников. Пятеро мужчин схватили ее на железнодорожной станции, облили бензином и подожгли. Пострадавшая находится в критическом состоянии, по разным данным, у нее обожжено от 70% до 90% поверхности тела. Нападавших задержали. Среди них двое предполагаемых насильников — бывший бойфренд женщины и его друг. Один из задержанных ранее был отпущен из-под стражи под залог, а второй находился в розыске. Вместе с ними в нападении участвовали трое их родственников. За последние две недели это уже второй резонансный случай, связанный с изнасилованиями в Индии. В конце ноября в городе Хайдарабад нашли тело 27-летней женщины. Полиция задержала четверых мужчин, которые, как предполагается, прокололи колесо ее скутера и предложили ее подвезти. Жертву затащили в безлюдное место, изнасиловали и задушили, а ее тело облили керосином и подожгли. Преступление вызвало массовые протесты как в Хайдарабаде
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1212
Re: Рандеву с Индией: притягательность неизведанного
Отправлено: 12.05.24 - 15:19
#5
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Цитата:
111:
Как то показывают, что они писают и какают в той же воде, где моются, стирают и пьют воду без всяких фильтров..


.....у нас в своё время писали и какали за юртой теперь чё все живы и здоровы..

...а что творилось в средние века во франции Лувре и Версале во дворцах устраивали балы а тамже справляли нужду под лестницами и в углах,затем перебрались на улицу потому что не мылись и был дурной запах ....
....где веселились там и справляли нужду что приходилось кочевать по Луврам и Версалям.....

.....так кто цивилезованней мы или они?...у турок уже в это время бани были....
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38128
Рандеву с Индией: притягательность неизведанного
Отправлено: 12.05.24 - 15:31
#6
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
..у нас в своё время писали и какали за

Хм..
Ты лично писал и какал и еще пил от туда?
Ну..
Я время мамонтов еще не застал.
Цитата:
родом из Шанхая2022:
средние века во

Речь идет о средних веках или о настоящем времени?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1212
Re: Рандеву с Индией: притягательность неизведанного
Отправлено: 12.05.24 - 17:12
#7
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Цитата:
111:
Речь идет о средних веках или о настоящем времени?


....какая разница ты настоящее время с бутылками таскаешься для своей стиралки это настоящее время или средний век...
...я к примеру не таскаюсь сбутылками у меня еще алма атинка залил постирал вылил...

....если нрамится индейцам так жить то пускай так живут или ты хочешь демократию туда послать.....англичанка там уже была.....Цитата:
111:
Ты лично писал и какал и еще пил от туда?

....вопрос твой не понял расширь его....
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38128
Рандеву с Индией: притягательность неизведанного
Отправлено: 12.05.24 - 18:24
#8
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
какая разница ты настоящее время с бутылками таскаешься для своей стиралки это настоящее время или средний век...

Нет.
В любые века мы не писали и не какали туда, не стирали, откуда пили воду.
Ты сказал, что ты за юртой это делал.
Ну это ты отдельно такой.
Я этого не припомню, чтобы наш народ делал так, как это делают индусы.
Этого не было.
Врать не надо.
И да, бутылки набирают пол Костаная в специально отведенных местах, но только для того, чтобы пить.
Тут ничего такого нет.
Мы же в ней не купаемся и потом пьем..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6878
Re: Рандеву с Индией: притягательность неизведанного
Отправлено: 13.05.24 - 08:13
#9
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, смело заказывайте все эти вкусности, да побольше, очень рекомендую
Моя подруга чуть не отдала душу,когда решила полакомиться щупальцами осьминога. Оказывается там есть присоски,они присосались в пищеводе и не возможно ни глотнуть,ни вырыгать,даже воды попить. Заплатили кучу денег чтобы хирург оторвал эту присоску, процедура до безобразия неприятнейшая
Профайл Посетить вебсайт
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3348
Re: Рандеву с Индией: притягательность неизведанного
Отправлено: 13.05.24 - 10:23
#10
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Цитата:
сайлау курманов:
там есть присоски,они присосались в пищеводе и не возможно ни глотнуть,

глотала не прожевывая?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23133
Рандеву с Индией: притягательность неизведанного
Отправлено: 13.05.24 - 10:32
#11
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Цитата:
111:
И да, бутылки набирают пол Костаная в специально отведенных местах, но только для того, чтобы пить. Тут ничего такого нет. Мы же в ней не купаемся и потом пьем..

Эх, Карачуна на вас нет, он бы объяснил, откуда пить можно, и откуда прям нужно, чтобы премию Дарвина получить :lol:
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Т
* ТТ
(Пользователи)
Регистрация:
05.05.24
Сообщений:
8
Re: Рандеву с Индией: притягательность неизведанного
Отправлено: 13.05.24 - 10:57
#12
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СтойкОГО оловяннОГО солдатикА.
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Т
* ТТ
(Пользователи)
Регистрация:
05.05.24
Сообщений:
8
Re: Рандеву с Индией: притягательность неизведанного
Отправлено: 13.05.24 - 12:10
#13
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Почему удалили моё сообщение об ошибке в предпоследнем предложении статьи ?
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2169
Рандеву с Индией: притягательность неизведанного
Отправлено: 13.05.24 - 13:18
#14
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Восстановил комментарий. Если вы сообщаете об ошибке, поясняйте это, пожалуйста.
Тогда ваш комментарий не будет удален.
Хотя лучше, все-таки, сообщать об ошибках мне в л/с. И там же жаловаться на модерацию.
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