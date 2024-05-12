Отправлено: - 15:19

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Как то показывают, что они писают и какают в той же воде, где моются, стирают и пьют воду без всяких фильтров..

Цитата:.....у нас в своё время писали и какали за юртой теперь чё все живы и здоровы.....а что творилось в средние века во франции Лувре и Версале во дворцах устраивали балы а тамже справляли нужду под лестницами и в углах,затем перебрались на улицу потому что не мылись и был дурной запах ........где веселились там и справляли нужду что приходилось кочевать по Луврам и Версалям..........так кто цивилезованней мы или они?...у турок уже в это время бани были....