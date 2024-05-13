НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Не такое зверское, как у Бишимбаева, но все равно насилие" - Постановление по делу о конфликте в БЦ "Атриум" огласили в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49171
"Не такое зверское, как у Бишимбаева, но все равно насилие" - Постановление по делу о конфликте в БЦ "Атриум" огласили в Костанае
Отправлено: 13.05.24 - 11:46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жителя Костаная Рената АНКУДИМОВА обвиняют в том, что он нанес легкий вред здоровью Бахытгуль БИССИМБАЕВОЙ. На последнем заседании допросили свидетелей. Итоги разбирательства подвели защитники потерпевшей и подсудимого, которые по разному интерпретировали одну и ту же видеозапись с камеры наблюдения.
Читать новость

m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
445
Re: "Не такое зверское, как у Бишимбаева, но все равно...
Отправлено: 13.05.24 - 11:46
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Честно говоря, меня бы тоже напрягло, если бы меня снимали на камеру...
Сейчас, особенно в центре, шагу некуда ступить, чтобы ты не попал на камеру каких-то юных инстасамок...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 41
Зарегистрированные пользователи: ТТ

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS