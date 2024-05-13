Re: "Не такое зверское, как у Бишимбаева, но все равно...

Отправлено: - 11:46

Честно говоря, меня бы тоже напрягло, если бы меня снимали на камеру...

Сейчас, особенно в центре, шагу некуда ступить, чтобы ты не попал на камеру каких-то юных инстасамок...