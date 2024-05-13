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"Не такое зверское, как у Бишимбаева, но все равно насилие" - Постановление по делу о конфликте в БЦ "Атриум" огласили в Костанае
"Не такое зверское, как у Бишимбаева, но все равно насилие" - Постановление по делу о конфликте в БЦ "Атриум" огласили в Костанае
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