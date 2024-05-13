Отправлено: - 09:59

saba:

Их вклад отразился на общем развитии человечества, к которому Вы я надеюсь себя причисляете. Ведь, колесо и порох были изобретены в Китае. Конечно они были бы всё равно изобретены, но попозже и развитие человечества пошло бы чуть по другому, не знаю плохо или хорошо, но по другому

Цитата:Вы сначала вроде о культуре говорили, а перекинулись на колесо и порох. В плане технологий тут спору нет, они много чего дали миру, но речь изначально шла о культуре. Советский союз первым отправил человека в космос, разумеется,как и с колесом, и порохом, кто-то другой отправил бы человека в космос, ну может на год позже, не суть, и развитие пошло бы опять же, по немного другому сценарию.