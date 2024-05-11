Отправлено: - 09:42

Kairat stayer:

Ранее неоднократно отмечал, что Победа во второй мировой войне общая, чтобы не быть голословным, попозже самого себя процитирую.

Цитата:Отрывки процитирую (2018 и 2023 годы), пожалуйста:Кайрат стайер: Всех с Днём Победы! На счёт того, что не нужно праздновать День Победы на государственном уровне, ранее не говорил. На мой взгляд, наоборот следует праздновать, лично для меня и наверняка абсолютного большинства граждан, проживающих не только в постсоветских странах - это действительно Священный Праздник. Но, опять же на мой взгляд не нужно политизировать, придавать геополитическую окраску, мол победил только советский народ, обошлись бы без украинцев и без помощи США, также преподносить патриотическую риторику, что деды воевали, можем повторить, на Берлин и.т.д.Кайрат стайер: Если правильно будут разъяснять, тогда всё будет нормально. Не утаивать, например Польша яростно сопротивлялась фашистам в начале сентября 1939 года, около тысячи танков и другой техники и живой силы уничтожили, пока в середине сентября СССР не ударила с востока. Объявили первыми войну фашистам Великобритания, через несколько дней Канада и.т.д. все помогали, коалиция из 62 стран.Подробнее здесь: