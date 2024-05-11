Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 11.05.24 - 10:12
Меня не очень-то цепляют термины. Они изменчивы. Так что и в самих по себе спорах о названии войны нет ничего оригинального. Но вслушайтесь! На нас с ходу обрушивают антимиф о том, что Сталин и Гитлер были марксистами. Читать новость
Сидят тут на форуме неглупые люди,с в/о,жизненным опытом,очень начитанные.Но одни против войны,осуждают её,не видят в ней никакого смысла.Другие понимают для чего война, поддерживают её,верят, что окончание войны даст России только хорошее. И те, и другие твёрдо придерживаются своей точки зрения,не воспринимают никакие аргументы противников. Со стороны вас трудно понять, почему не пытаетесь снять шоры с глаз, прислушаться друг к другу.
Такое положение вещей на случай большой войны было недопустимо. Ввод советских войск на территорию Прибалтики и Польши - создание буферной зоны на случай большой войны (а она была не за горами). Опять же в 39 году были возвращены территории, которые отошли Польше после кампании 20 года... Источник:
Требовалось, была необходимость... Осталось еще сказать, что Финляндия просто не оставила СССР никакого выбора... Вообще удобное оправдание для развязывания любой войны, в т.ч. и СВО! На востоке РФ граничит с США, а буферной зоны нет!!!
Знаете в чем отличие США от России? США совершив агрессию, хоть в Ираке, хоть в Афганистане не пытался присоединить оккупированные территории к себе, цели такой не было, у России же как видим такая цель есть, ещё и Одессу с Харьковом хотят
Во время ВОВ люди тоже жили на оккупированных немцами территориях и о ужас даже ходили на работу. А вот смогут ли высказать жители оккупированных россиянами областей свое недовольство или сразу в тюрьму за дискредитацию? Чем тогда российская оккупация отличается от немецкой, только концлагерей не хватает, но напомню концлагерь изобретение Ленина, так что всё ещё может быть
Нашли себе удобную отмазку, США виноваты, что мы бомбили и убиваем, а мы белые и пушистые! Политика двойных стандартов вообще рулит! Если россияне попали в жилой дом, где нибудь в Одессе, во всем виновато косорукое украинское ПВО, когда разрушился дом в Белгороде это террористический акт. Мы то вправе бомбить Украину, а они в сторону России даже смотреть не должны, так?
Россия сейчас действует по принципу сильного соседа. Не скажу, что единственная причина, но одна из. У меня сарай совсем разваливается( Сибирь, ДВ), лень в нем ковыряться, у соседа амбар хороший, заберу ка я его, ведь я сильней, да и гадкий он какой то, спорить со мной осмеливается, с моими недругами дружит
Ю.Я.Бондаренко: Наша история перенасыщена и трагедиями, и подвигами. Но главное - она у нас общая. И от этого никуда не деться. А судачить о том, насколько была нужна тем-то или тем-то сравнительно недавняя война, все равно, что сегодня забывать о том, что и в «татаро-монгольских» войсках дрались в обилии и тюрки, и иные, даже русские, хотя и в меньших масштабах – таков тогда был мир. И я не отождествляю Советский Союз и империю Чингисхана, а говорю лишь о том, что бывают времена, когда вихри истории сплетают воедино судьбы целых этносов. Мерить многомерное прошлое мерками сегодняшних инфокухонь, мягко говоря, некорректно. Это все равно, что пытаться пилочкою для ногтей обрабатывать вековые дубы и сосны.
Тут, с автором соглашусь, что общая история, однако, судачить ещё долго будут всякие грамотеи, в том числе и кухонные, диванные и.т.д. Ранее неоднократно отмечал, что Победа во второй мировой войне общая, чтобы не быть голословным, попозже самого себя процитирую.
Ниже по ссылке в видео, общественный и политический деятель, журналист, публицист, один из основателей «Российской газеты», в 1993—1994 годах — председатель Комитета Российской Федерации по печати Борис Сергеевич Миронов говорит, что часть сведений о событиях второй мировой войны (1939-1945 годы) в архивах засекречены, значит, настоящую правду мы узнаем не скоро. Как отмечает Б.С.Миронов, даже в настоящее время много мифов, выдуманных историй, идеология советов такая была.
Действительно прошло 79 после окончания войны, говорим общая история, общая победа, мы же имеем право знать правду, изучать архивные материалы (историки, публицисты, студенты и.т.д.). Мемуары читаем, при этом, отдельные из них в период СССР, с целью надзора подвергались цензуре, с последующей корректировкой для издания и распространения в массы. В частности мемуары того же Г.К.Жукова. который был в опале, постоянно подвергался травле.
Kairat stayer: Ранее неоднократно отмечал, что Победа во второй мировой войне общая, чтобы не быть голословным, попозже самого себя процитирую.
Отрывки процитирую (2018 и 2023 годы), пожалуйста:
Кайрат стайер: Всех с Днём Победы! На счёт того, что не нужно праздновать День Победы на государственном уровне, ранее не говорил. На мой взгляд, наоборот следует праздновать, лично для меня и наверняка абсолютного большинства граждан, проживающих не только в постсоветских странах - это действительно Священный Праздник. Но, опять же на мой взгляд не нужно политизировать, придавать геополитическую окраску, мол победил только советский народ, обошлись бы без украинцев и без помощи США, также преподносить патриотическую риторику, что деды воевали, можем повторить, на Берлин и.т.д.
Кайрат стайер: Если правильно будут разъяснять, тогда всё будет нормально. Не утаивать, например Польша яростно сопротивлялась фашистам в начале сентября 1939 года, около тысячи танков и другой техники и живой силы уничтожили, пока в середине сентября СССР не ударила с востока. Объявили первыми войну фашистам Великобритания, через несколько дней Канада и.т.д. все помогали, коалиция из 62 стран.
Skeptic: Происходят исключительно со стороны запада. Россия вынуждена закончить войну, которую запад развязал. И она её закончит, сколько бы денег запад ни вбухал в неё.
Значит Запад во всех бедах виноват, зря вы раньше с Анастасией Ахметовой, французов пугали и планировали в Париже, кофе с круассанами откушивать. Франции военная доктрина не оборонительная а наступательная (Белая книга). В случае реальной угрозы и риска, нанести врагу превентивный ядерный удар малой мощности, если не разумеют, тогда нанесение тактического ядерного удара. Будем наблюдать .
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