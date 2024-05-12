НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 422 из 422«1...420421422
Ответить Новый топик
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3929
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.05.24 - 20:48
#6316
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Я бы не стал так уж цитировать Тоинби. Я его не читал и не собираюсь.


Действительно, "аргумент"!
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23129
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.05.24 - 20:50
#6317
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Для справки для необразованных) При немцах в оккупации открывались православные храмы,поддерживались священники также поддерживалась русская интеллигенция кто выступал против коммунизма Возвращались знамёна русского государства типа триколор и андреевский стяг Создавались РУССКИЕ освободительные армии типа РОНА и РОА Возвращались казачьи войска Ну кароче все что потом в 1991 демократы и Путин повторили) Самый большой процент коллаборантов перешедших на службу к немцам это русские Гитлер воевал не с русскостью а с коммунизмом И юдо-большевизмом) Так какой это вызов русской культуре и цивилизации? В Берлине во время войны русские ансамбли пели для офицеров в кабаре)) Это вызов был режиму и идеологии коммунизма которую русские через 30 лет после войны самоликвидировали)) Получается развал СССР это аналог нападения Гитлера?

Ну так же получается и сейчас - украинцы, живущие сейчас восточнее линии фронта, спокойно ходят в те же церкви, что и до томоса, рождество отмечают как и раньше, в январе, а не в декабре, говорят на привычном русском языке, не боясь, что им за это патрули зубы выбьют. ЛГБТ парады свои у них не планируют проводить. Живут люди на этих территориях, на работу ходят. Можешь называть их захваченными, но живут же. Получается, Путин тоже воюет не с народом, а с нынешней властью? Ну да, потери есть, непосредственно на линии фронта. Так а чё, у твоего любимого Гитлера их не было? Ты теперь либо их обоих любить обязан, либо ни одного :lol:

[Исправлено: maxsaf, 12.05.2024 - 21:52]
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4773
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.05.24 - 21:04
#6318
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Действительно, "аргумент"!

Так я и не собирался с Вами спорить, просто в памяти всплыло. Сейчас посмотрел Википедию, действительно там тоже написано нечто подобное. Привожу цитату:
"Арнольд Тойнби рассматривал русскую цивилизацию как имеющую скромные культурные достижения, но как нечто завершённое"
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4773
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.05.24 - 21:06
#6319
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что это означает , совершенно не представляю, читать ради этого 12 томов трудов данного учёного читать и не буду , в чём честно Вам признался.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23129
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.05.24 - 21:09
#6320
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
"Арнольд Тойнби рассматривал русскую цивилизацию как имеющую скромные культурные достижения, но как нечто завершённое"

Если, к примеру русская цивилизация дала миру Чайковского, одного на сто миллионов, то почему я не знаю ни одного китайского композитора той же величины, хотя на миллиард китайцев их должно быть как минимум, с десяток, уровня Вивальди или Моцарта. Где они? Это можно считать скромным вкладом в культуру? А скольких китайских авторов мы изучали в школе на уроках мировой литературы?

[Исправлено: maxsaf, 12.05.2024 - 22:11]
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4773
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.05.24 - 21:22
#6321
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А скольких китайских авторов мы изучали в школе на уроках мировой литературы?

Ну Лао Цзы основателя даосизма и КуньЦзы(Конфуций) Вы знать точно должны, все военные люди знают трактат Сунь Цзы "Исскуство войны"
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4773
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.05.24 - 21:27
#6322
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Живут люди на этих территориях, на работу ходят.

Ну в Мариуполе теперь совершенно другие люди живут, в Авдеевке люди вообще не живут, как и в Бахмуте. Если ещё посмотреть как со слезами на глазах встречали бойцов ВСУ в Херсоне, наверное не сладко жить и работать при оккупантах.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23129
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.05.24 - 22:15
#6323
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Ну в Мариуполе теперь совершенно другие люди живут, в Авдеевке люди вообще не живут, как и в Бахмуте. Если ещё посмотреть как со слезами на глазах встречали бойцов ВСУ в Херсоне, наверное не сладко жить и работать при оккупантах.

Ну так и при немцах на оккупированных территориях не всем сладко жилось. А то Абайка расписал, что там прям рай был западнее линии фронта, во время ВОВ
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23129
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.05.24 - 22:22
#6324
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Ну Лао Цзы основателя даосизма и КуньЦзы(Конфуций) Вы знать точно должны, все военные люди знают трактат Сунь Цзы "Исскуство войны"

Я не военный, не даосист и не конфуцианец, на мне их вклад в культуру вообще никак не отразился. Ну разве что мысли о том, что когда-нибудь и китайский придется учить - вызывают у меня панические атаки :lol:
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3929
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.05.24 - 23:05
#6325
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
"Арнольд Тойнби рассматривал русскую цивилизацию как имеющую скромные культурные достижения,


Ну, это же британец, чем-нибудь да надо принизить...
Однако, не существует по Тойнби шведской, немецкой, финской и т.п цивилизаций, есть Западная, а вот Русская существует — концепция отдельной цивилизации, образующей мультицивилизационную Россию, сформированной русским народом, во многом - феномен
Это относительно "молодая" (начало 4-7 в. н.э) цивилизация (это про "скромные", по Тойнби, "культурные достижения") Конечно, ей не сравниться, например, с древнейшей дальневосточной, или китайской цивилизацией
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1338
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.05.24 - 23:31
#6326
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
в Мариуполе теперь совершенно другие люди живут

Это они вам рассказали? :-)
Или поселенцев с Марса завозят?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4773
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.05.24 - 06:18
#6327
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:

А Вы посмотрите комментарии возмущенных z патриотов, посетивших Мариуполь, только они и сказали, украинские СМИ сейчас посетить Мариуполь не могут
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4773
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.05.24 - 06:23
#6328
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Их вклад отразился на общем развитии человечества, к которому Вы я надеюсь себя причисляете. Ведь, колесо и порох были изобретены в Китае. Конечно они были бы всё равно изобретены, но попозже и развитие человечества пошло бы чуть по другому, не знаю плохо или хорошо, но по другому
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4773
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.05.24 - 06:27
#6329
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Ну не знаю, как по мне это просто модный в свое время непонятно кто, наполовину историк, наполовину философ. Это не Кант и не Гегель и не Ленин в конце концов. Таких много в мировой историографии с неоднозначными суждениями, но не думаю, что даже в Росси он войдёт в усебники

[Исправлено: saba, 13.05.2024 - 07:29]
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4773
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.05.24 - 06:28
#6330
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Учебники, пишу с телефона, на работу собираюсь, ещё не во всем разобрался, прошу простить
Профайл
Страница 422 из 422«1...420421422
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS