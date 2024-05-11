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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49168
Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 11.05.24 - 10:12
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Меня не очень-то цепляют термины. Они изменчивы. Так что и в самих по себе спорах о названии войны нет ничего оригинального. Но вслушайтесь! На нас с ходу обрушивают антимиф о том, что Сталин и Гитлер были марксистами.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1338
Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 12.05.24 - 22:30
#45
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Цитата:
saba:
призывы к продолжению войны

Происходят исключительно со стороны запада. Россия вынуждена закончить войну, которую запад развязал. И она её закончит, сколько бы денег запад ни вбухал в неё.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1338
Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 12.05.24 - 22:31
#46
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Цитата:
saba:
пора уже об этом подумать

Вот и подумаете, когда Россия эту войну закончит.
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Т
§ ТТ
(Пользователи)
Регистрация:
05.05.24
Сообщений:
6
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 13.05.24 - 00:06
#47
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Сидят тут на форуме неглупые люди,с в/о,жизненным опытом,очень начитанные.Но одни против войны,осуждают её,не видят в ней никакого смысла.Другие понимают для чего война, поддерживают её,верят, что окончание войны даст России только хорошее. И те, и другие твёрдо придерживаются своей точки зрения,не воспринимают никакие аргументы противников. Со стороны вас трудно понять, почему не пытаетесь снять шоры с глаз, прислушаться друг к другу.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4454
Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 13.05.24 - 01:16
#48
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Цитата:
Такое положение вещей на случай большой войны было недопустимо.
Ввод советских войск на территорию Прибалтики и Польши - создание буферной зоны на случай большой войны (а она была не за горами).
Опять же в 39 году были возвращены территории, которые отошли Польше после кампании 20 года...
Источник:

Требовалось, была необходимость...
Осталось еще сказать, что Финляндия просто не оставила СССР никакого выбора...
Вообще удобное оправдание для развязывания любой войны, в т.ч. и СВО!
На востоке РФ граничит с США, а буферной зоны нет!!!
:-o
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4773
Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 13.05.24 - 05:43
#49
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Цитата:
Skeptic:

Знаете в чем отличие США от России? США совершив агрессию, хоть в Ираке, хоть в Афганистане не пытался присоединить оккупированные территории к себе, цели такой не было, у России же как видим такая цель есть, ещё и Одессу с Харьковом хотят
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4773
Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 13.05.24 - 05:50
#50
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Цитата:
Skeptic:

Во время ВОВ люди тоже жили на оккупированных немцами территориях и о ужас даже ходили на работу. А вот смогут ли высказать жители оккупированных россиянами областей свое недовольство или сразу в тюрьму за дискредитацию? Чем тогда российская оккупация отличается от немецкой, только концлагерей не хватает, но напомню концлагерь изобретение Ленина, так что всё ещё может быть
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4773
Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 13.05.24 - 05:57
#51
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Нашли себе удобную отмазку, США виноваты, что мы бомбили и убиваем, а мы белые и пушистые! Политика двойных стандартов вообще рулит! Если россияне попали в жилой дом, где нибудь в Одессе, во всем виновато косорукое украинское ПВО, когда разрушился дом в Белгороде это террористический акт. Мы то вправе бомбить Украину, а они в сторону России даже смотреть не должны, так?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4773
Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 13.05.24 - 06:16
#52
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Россия сейчас действует по принципу сильного соседа. Не скажу, что единственная причина, но одна из. У меня сарай совсем разваливается( Сибирь, ДВ), лень в нем ковыряться, у соседа амбар хороший, заберу ка я его, ведь я сильней, да и гадкий он какой то, спорить со мной осмеливается, с моими недругами дружит
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