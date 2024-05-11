Отправлено: - 05:50

Skeptic:



Цитата:Во время ВОВ люди тоже жили на оккупированных немцами территориях и о ужас даже ходили на работу. А вот смогут ли высказать жители оккупированных россиянами областей свое недовольство или сразу в тюрьму за дискредитацию? Чем тогда российская оккупация отличается от немецкой, только концлагерей не хватает, но напомню концлагерь изобретение Ленина, так что всё ещё может быть