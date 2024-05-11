Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 11.05.24 - 10:12
Меня не очень-то цепляют термины. Они изменчивы. Так что и в самих по себе спорах о названии войны нет ничего оригинального. Но вслушайтесь! На нас с ходу обрушивают антимиф о том, что Сталин и Гитлер были марксистами. Читать новость
Сидят тут на форуме неглупые люди,с в/о,жизненным опытом,очень начитанные.Но одни против войны,осуждают её,не видят в ней никакого смысла.Другие понимают для чего война, поддерживают её,верят, что окончание войны даст России только хорошее. И те, и другие твёрдо придерживаются своей точки зрения,не воспринимают никакие аргументы противников. Со стороны вас трудно понять, почему не пытаетесь снять шоры с глаз, прислушаться друг к другу.
Такое положение вещей на случай большой войны было недопустимо. Ввод советских войск на территорию Прибалтики и Польши - создание буферной зоны на случай большой войны (а она была не за горами). Опять же в 39 году были возвращены территории, которые отошли Польше после кампании 20 года... Источник:
Требовалось, была необходимость... Осталось еще сказать, что Финляндия просто не оставила СССР никакого выбора... Вообще удобное оправдание для развязывания любой войны, в т.ч. и СВО! На востоке РФ граничит с США, а буферной зоны нет!!!
Знаете в чем отличие США от России? США совершив агрессию, хоть в Ираке, хоть в Афганистане не пытался присоединить оккупированные территории к себе, цели такой не было, у России же как видим такая цель есть, ещё и Одессу с Харьковом хотят
Во время ВОВ люди тоже жили на оккупированных немцами территориях и о ужас даже ходили на работу. А вот смогут ли высказать жители оккупированных россиянами областей свое недовольство или сразу в тюрьму за дискредитацию? Чем тогда российская оккупация отличается от немецкой, только концлагерей не хватает, но напомню концлагерь изобретение Ленина, так что всё ещё может быть
Нашли себе удобную отмазку, США виноваты, что мы бомбили и убиваем, а мы белые и пушистые! Политика двойных стандартов вообще рулит! Если россияне попали в жилой дом, где нибудь в Одессе, во всем виновато косорукое украинское ПВО, когда разрушился дом в Белгороде это террористический акт. Мы то вправе бомбить Украину, а они в сторону России даже смотреть не должны, так?
Россия сейчас действует по принципу сильного соседа. Не скажу, что единственная причина, но одна из. У меня сарай совсем разваливается( Сибирь, ДВ), лень в нем ковыряться, у соседа амбар хороший, заберу ка я его, ведь я сильней, да и гадкий он какой то, спорить со мной осмеливается, с моими недругами дружит
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