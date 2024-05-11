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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49168
Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 11.05.24 - 10:12
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Меня не очень-то цепляют термины. Они изменчивы. Так что и в самих по себе спорах о названии войны нет ничего оригинального. Но вслушайтесь! На нас с ходу обрушивают антимиф о том, что Сталин и Гитлер были марксистами.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1338
Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 12.05.24 - 22:30
#45
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Цитата:
saba:
призывы к продолжению войны

Происходят исключительно со стороны запада. Россия вынуждена закончить войну, которую запад развязал. И она её закончит, сколько бы денег запад ни вбухал в неё.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1338
Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 12.05.24 - 22:31
#46
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Цитата:
saba:
пора уже об этом подумать

Вот и подумаете, когда Россия эту войну закончит.
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Т
§ ТТ
(Пользователи)
Регистрация:
05.05.24
Сообщений:
6
Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 13.05.24 - 00:06
#47
Комментарий проходит проверку.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4454
Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 13.05.24 - 01:16
#48
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Цитата:
Такое положение вещей на случай большой войны было недопустимо.
Ввод советских войск на территорию Прибалтики и Польши - создание буферной зоны на случай большой войны (а она была не за горами).
Опять же в 39 году были возвращены территории, которые отошли Польше после кампании 20 года...
Источник:

Требовалось, была необходимость...
Осталось еще сказать, что Финляндия просто не оставила СССР никакого выбора...
Вообще удобное оправдание для развязывания любой войны, в т.ч. и СВО!
На востоке РФ граничит с США, а буферной зоны нет!!!
:-o
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