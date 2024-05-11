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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49168
Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 11.05.24 - 10:12
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Меня не очень-то цепляют термины. Они изменчивы. Так что и в самих по себе спорах о названии войны нет ничего оригинального. Но вслушайтесь! На нас с ходу обрушивают антимиф о том, что Сталин и Гитлер были марксистами.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
441
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 12.05.24 - 10:16
#30
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Цитата:
abaika95:
А случись война в 1939 то СССР по всем показателем был профессиональнее немцев оказывается А за два года отсрочки СССР растерял опыт а немцы приобрели


Полным ходом шло перевооружение Красной Армии. Как это ни странно, но немецкие и советские военспецы, обменивались опытом. И уже тогда было видно, что Германия технологически была мощнее Красной Армии. У Красной Армии была устаревшая авиация, танки и артиллерия. Про флот молчу (хотя именно флотские и погранцы оказались более готовыми. Война с финнами показала все провалы Красной Армии.
И как вы думаете Красная Армия должна была воевать с Германией в 39 году? Захватив Польшу? И получив во враги Францию и Англию. Польша не пустила Красную Армию для защиты Чехословакии...
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
441
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 12.05.24 - 10:34
#31
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Цитата:
mks2703:
Да не читайте вы Резуна (взял приличную фамилию Суворов). Из рода ненавидящих Советскую власть, мечтающий о славе вруна Солженицина, переврал историю...И Сванидзе не читайте с еврейскими корнями. Оба ненавидели в душе как русское, так и советское, хотя эта власть дала им всё...


Да мой косяк. Но из этого короткого списка. Я только одного упомянул с еврейскими корнями. И нет я не антисемит, я антисионист.
Всех этих людей объединяет нелюбовь к своей Родине, которая прикрыта ненавистью к Советской власти. Они все в душе предатели...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15812
Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 12.05.24 - 13:07
#32
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Цитата:
mks2703:
Это прям далекое далеко. Его надо сравнивать с Иваном Грозным. Ивану Грозному тоже отказались памятник ставить (недавно). Сравнивать Колумба с современностью - не то...

Это для вас долеко
Для США у которых история начинается с 16 века все ценно и всё важно
Они выросли на культуре и истории про Колумба, пилигримов итд
А сейчас им всё это рушат объявляя всех расистами
Цитата:
mks2703:
Да, если вы не в курсе. Советский Союз, а потом Россию постоянно заставляли каяться за за Великую Октябрьскую революцию. И они каялись. Вы разве не в курсе? Странно?

Где каялись? Можно посмотреть где Путин или Ельцин стоят на коленях и каяться за революцию?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15812
Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 12.05.24 - 13:09
#33
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Цитата:
mks2703:
В количестве прошедших, через Гулаг и погибших в Гулаге

Люблю когда спор по существу заходит в спор о тоннаже крови)

В ГУЛАГе убили 1 млн человек! А Солженицын писал о 5 он врал!
Ааааа ну если так то всё нормально
Миллион туда миллион сюда
Чё таково
Это как с вопросом голода в Казахстане
Миллион казахов погибло из за голода котрый можно было предотвратить
Ну и ладно чё такова!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15812
Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 12.05.24 - 13:19
#34
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Цитата:
mks2703:
И уже тогда было видно, что Германия технологически была мощнее Красной Армии.

Нет не было видно
Основной боевой танк германии в 1939 году это мелкий панзер-1 с мелкой пушичкой и пулеметиком когда у СССР уже были БТ и КВ
Мессершмитт не сильно выигрывал у И и ЛА
А командный состав так вообще не обученый был когда как у СССР был опыт на халкин голе а потом Финляндия
Немцы зато за 2 года так обучились на Франции и Югославии что учли ошибки
И ввели новые средние танки и перевооружили пехоту
Цитата:
mks2703:
У Красной Армии была устаревшая авиация, танки и артиллерия

Ага настолько устаревшая что И и ЛА спокойно воевали с месерами в Испании
А танки были одними из лучших на то время (1939)
Цитата:
mks2703:
И как вы думаете Красная Армия должна была воевать с Германией в 39 году? Захватив Польшу? И получив во враги Францию и Англию

Зачем захватив
Ударив по Германии пока те тягались с поляками
Англичане и французы к слову на западном фронте уже сидели в окопах и ждали чё будет
Ожидали видимо что СССР и Германия схлестнуться в Польше
А англичане и французы ударят с другой стороны и повторится аналог перовой мировой

И представляю лица англичан когда СССР с немцами БАЦ и парад совместный проводит в Бресте
Кто мог подумать что ярый антибольшевик Гитлер котрый в каждом вступлении клеймил коммунизм и СССР
И Сталин который воевал с Гитлером в Испании возьмут и подружатся

Вот тогда у англичан наверно закралась очень сильная обида на это)
Поделили Польшу друзья товарищи и потом немцы поворачивают на Францию разбивают её в пух и прах
Англию бомбят 2 года
А после того как Гитлер со всеми расправился и повернул на СССР
Сталин начал бегать и просить открыть второй фронт
На месте Англии я бы тоже тянул до последнего и как Черчилль требовал вместо Нормандии высадится в Греции))
Пусть СССР дальше страдает
Сами же эту игру затеяли многоходовочники
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15812
Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 12.05.24 - 13:28
#35
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Вообщем если резюмировать
Сталин поставил на кон всю страну и население в своих политических игрищах
И почти что проиграл в той войне

Выручила помощь США которые по сути воевали за себя на тихом океане,гнали товары в СССР и Англию и потом ещё в Европу высадились
И очень сильно помог человеческий ресурс СССР
То что мужчин много было рождённых после первой мировой
Было бы в СССР миллионов на сто меньше народу проиграли бы
А так можно было латать дыры и просер руководства людьми
Бабы новых нарожают.

В двойне обидно что все эти жертвы оказались по сути зря
Война один на один с немцами, из за мудрого руководства одного семинариста без военного образования, надорвало народ
Что население СССР после войны начало резко сокращаться и умирать миллионами в год
Демографическая дыра образовалась которой нечем забивать
Вот и везут таджиков в Россию теперь иначе Россия просто опустеет и развалится по швам
Статистики уже говорят что цифры в 140 млн населения РФ это враньё
На самом деле Россиян 90 млн осталось и 20 млн мигрантов завезли
Для такой территории этого населения не хватит
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
441
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 12.05.24 - 13:41
#36
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Цитата:
abaika95:


Теоретик с фактами - страшная сила. Убежденный теоретик как скала - не разбить. Даже пытаться не буду. Просто обойду.
Если вы не видели как в СМИ "каялись", о чем ваще речь...Такой бред несете про схватку Германии и СССР. Детский сад. Да как это можно еще объяснить. В двух словах... Я точно не смогу. А писать здесь портянки на всю страницу. Уж нет, увольте.
Надо вас в личный спам отправить...
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1337
Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 12.05.24 - 13:51
#37
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Цитата:
saba:
аншлюс лучше не трогать

Не надо путать божий дар с яичницей.
Присоединение Австрии к Германии было изначальной и конечной целью Гитлера. Вне зависимости от идеологии.
СВО - борьба с нацизмом на территории Украины.
Если бы украинские (читай - сшанские) власти прислушивались к голосу здравого смысла, не скакали с лозунгами про "гиляку", и не планировали сдать Крым под базы США, то никакой СВО просто не было бы.
И Крым оставался бы в составе Украины, и Донбасс не выступил бы против хунты.
России эта война нужна меньше всего. Вынудили - получите.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1337
Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 12.05.24 - 13:57
#38
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Цитата:
abaika95:
японцы на Китай напали

Японцы напали на Китай чисто из своих шкурных интересов. Им нужно было жизненное пространство и недра.
Если бы Германия не начала мировую войну, этот конфликт так и остался бы междусобойным конфликтом Китая и Японии, не получив распространения на соседние государства.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10306
Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 12.05.24 - 14:09
#39
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Цитата:
saba:
.Одна немка уже здесь в Алматы, очень удивлялась, когда я сказал, что озеро Балатон находится в Венгрии, сказала, что это могут знать только специалисты по туризму

---А ведь она права !Зачем ей это знать ? Абсолютное большинство людей этого не знают . Потому что это им не надо .
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4765
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 12.05.24 - 18:33
#40
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Цитата:
Skeptic:
то никакой СВО просто не было бы.

В самом деле? Вы в это точно верите? А как же борьба с НАТО и поднятие России с колен, восстановление статуса великой державы? Можно всего этого достигнуть без захватнической войны В Украине? Кстати даже пропагандисты в России почти забыли про нацистов в Украине, можно уже перестать повторять эту мантру. Я знаю несколько человек в Украине, все они сейчас сильно ненавидят Россию, один еврей и три украинца, но что странно , ни одного бандеровца.Кто то возможно и кричал про гиляку. Но в России нас часто называют черно...опыми, узкоглазыми, косоглазыми,чурками и т.д. это , что повод объявлять войну?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4765
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 12.05.24 - 18:34
#41
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Цитата:
Skeptic:
России эта война нужна меньше всего.

Смешно ей богу! А кому ещё она нужна была, кроме России?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4765
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 12.05.24 - 18:47
#42
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Цитата:
Skeptic:
Не надо путать божий дар с яичницей.

Погуглите в интернете речь статью Геббельса после захвата Судет и сравните с речью Путина после начала СВО,там не надо быть большим анмлитиком.
Самое страшное война эта бьет по самой России, министерства обороны обеих сторон скрывают свои потери,но все независимые эксперты сходятся что около полумиллиона убитыми и ранеными с каждой стороны уже есть, а сколько их будет в дальнейшем? И даже если Россия победит, как она потом будет подтверждать статус Великой державы с отрицательным сальдо населения? А вы здесь сидите и кричите "Россия давай, давай", "Можем повторить". Все эти призывы к продолжению войны ведут только к закату России, пора уже об этом подумать, а не требовать присоединить к России ещё и Харьков с Одессой. Присоединить можно, а кто жить будет на этой территории?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1337
Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 12.05.24 - 22:26
#43
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США. Вы не в курсе?
Это - единственный заинтересованный в войне субъект мировой истории. Надеюсь, скоро эта страна превратится в объект мировой истории и не сможет больше гадить человечеству.
Скушно всё разжёвывать. Захотите - сами разберётесь и поймёте.

[Исправлено: Skeptic, 12.05.2024 - 23:33]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1337
Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 12.05.24 - 22:28
#44
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Цитата:
saba:
кто жить будет на этой территории

Люди будут жить. Живут же они в уже освобождённых городах. Будут жить и остальных. И в Одессе, и в Харькове, и в Запорожье, и во Львове... Все перечислять?
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