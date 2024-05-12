Отправлено: - 20:50

abaika95:

Для справки для необразованных) При немцах в оккупации открывались православные храмы,поддерживались священники также поддерживалась русская интеллигенция кто выступал против коммунизма Возвращались знамёна русского государства типа триколор и андреевский стяг Создавались РУССКИЕ освободительные армии типа РОНА и РОА Возвращались казачьи войска Ну кароче все что потом в 1991 демократы и Путин повторили) Самый большой процент коллаборантов перешедших на службу к немцам это русские Гитлер воевал не с русскостью а с коммунизмом И юдо-большевизмом) Так какой это вызов русской культуре и цивилизации? В Берлине во время войны русские ансамбли пели для офицеров в кабаре)) Это вызов был режиму и идеологии коммунизма которую русские через 30 лет после войны самоликвидировали)) Получается развал СССР это аналог нападения Гитлера?

[Исправлено: maxsaf, 12.05.2024 - 21:52]

Цитата:Ну так же получается и сейчас - украинцы, живущие сейчас восточнее линии фронта, спокойно ходят в те же церкви, что и до томоса, рождество отмечают как и раньше, в январе, а не в декабре, говорят на привычном русском языке, не боясь, что им за это патрули зубы выбьют. ЛГБТ парады свои у них не планируют проводить. Живут люди на этих территориях, на работу ходят. Можешь называть их захваченными, но живут же. Получается, Путин тоже воюет не с народом, а с нынешней властью? Ну да, потери есть, непосредственно на линии фронта. Так а чё, у твоего любимого Гитлера их не было? Ты теперь либо их обоих любить обязан, либо ни одного