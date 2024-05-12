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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 3928
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.05.24 - 20:48
Цитата:
Действительно, "аргумент"!
saba:
Я бы не стал так уж цитировать Тоинби. Я его не читал и не собираюсь.
Я бы не стал так уж цитировать Тоинби. Я его не читал и не собираюсь.
Действительно, "аргумент"!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.05.24 - 20:50
Цитата:
Ну так же получается и сейчас - украинцы, живущие сейчас восточнее линии фронта, спокойно ходят в те же церкви, что и до томоса, рождество отмечают как и раньше, в январе, а не в декабре, говорят на привычном русском языке, не боясь, что им за это патрули зубы выбьют. ЛГБТ парады свои у них не планируют проводить. Живут люди на этих территориях, на работу ходят. Можешь называть их захваченными, но живут же. Получается, Путин тоже воюет не с народом, а с нынешней властью? Ну да, потери есть, непосредственно на линии фронта. Так а чё, у твоего любимого Гитлера их не было? Ты теперь либо их обоих любить обязан, либо ни одного
[Исправлено: maxsaf, 12.05.2024 - 21:52]
abaika95:
Для справки для необразованных) При немцах в оккупации открывались православные храмы,поддерживались священники также поддерживалась русская интеллигенция кто выступал против коммунизма Возвращались знамёна русского государства типа триколор и андреевский стяг Создавались РУССКИЕ освободительные армии типа РОНА и РОА Возвращались казачьи войска Ну кароче все что потом в 1991 демократы и Путин повторили) Самый большой процент коллаборантов перешедших на службу к немцам это русские Гитлер воевал не с русскостью а с коммунизмом И юдо-большевизмом) Так какой это вызов русской культуре и цивилизации? В Берлине во время войны русские ансамбли пели для офицеров в кабаре)) Это вызов был режиму и идеологии коммунизма которую русские через 30 лет после войны самоликвидировали)) Получается развал СССР это аналог нападения Гитлера?
Для справки для необразованных) При немцах в оккупации открывались православные храмы,поддерживались священники также поддерживалась русская интеллигенция кто выступал против коммунизма Возвращались знамёна русского государства типа триколор и андреевский стяг Создавались РУССКИЕ освободительные армии типа РОНА и РОА Возвращались казачьи войска Ну кароче все что потом в 1991 демократы и Путин повторили) Самый большой процент коллаборантов перешедших на службу к немцам это русские Гитлер воевал не с русскостью а с коммунизмом И юдо-большевизмом) Так какой это вызов русской культуре и цивилизации? В Берлине во время войны русские ансамбли пели для офицеров в кабаре)) Это вызов был режиму и идеологии коммунизма которую русские через 30 лет после войны самоликвидировали)) Получается развал СССР это аналог нападения Гитлера?
Ну так же получается и сейчас - украинцы, живущие сейчас восточнее линии фронта, спокойно ходят в те же церкви, что и до томоса, рождество отмечают как и раньше, в январе, а не в декабре, говорят на привычном русском языке, не боясь, что им за это патрули зубы выбьют. ЛГБТ парады свои у них не планируют проводить. Живут люди на этих территориях, на работу ходят. Можешь называть их захваченными, но живут же. Получается, Путин тоже воюет не с народом, а с нынешней властью? Ну да, потери есть, непосредственно на линии фронта. Так а чё, у твоего любимого Гитлера их не было? Ты теперь либо их обоих любить обязан, либо ни одного
[Исправлено: maxsaf, 12.05.2024 - 21:52]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.05.24 - 21:04
Цитата:
Так я и не собирался с Вами спорить, просто в памяти всплыло. Сейчас посмотрел Википедию, действительно там тоже написано нечто подобное. Привожу цитату:
"Арнольд Тойнби рассматривал русскую цивилизацию как имеющую скромные культурные достижения, но как нечто завершённое"
таноми52:
Действительно, "аргумент"!
Действительно, "аргумент"!
Так я и не собирался с Вами спорить, просто в памяти всплыло. Сейчас посмотрел Википедию, действительно там тоже написано нечто подобное. Привожу цитату:
"Арнольд Тойнби рассматривал русскую цивилизацию как имеющую скромные культурные достижения, но как нечто завершённое"
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.05.24 - 21:06
Что это означает , совершенно не представляю, читать ради этого 12 томов трудов данного учёного читать и не буду , в чём честно Вам признался.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.05.24 - 21:09
Цитата:
Если, к примеру русская цивилизация дала миру Чайковского, одного на сто миллионов, то почему я не знаю ни одного китайского композитора той же величины, хотя на миллиард китайцев их должно быть как минимум, с десяток, уровня Вивальди или Моцарта. Где они? Это можно считать скромным вкладом в культуру? А скольких китайских авторов мы изучали в школе на уроках мировой литературы?
[Исправлено: maxsaf, 12.05.2024 - 22:11]
saba:
"Арнольд Тойнби рассматривал русскую цивилизацию как имеющую скромные культурные достижения, но как нечто завершённое"
"Арнольд Тойнби рассматривал русскую цивилизацию как имеющую скромные культурные достижения, но как нечто завершённое"
Если, к примеру русская цивилизация дала миру Чайковского, одного на сто миллионов, то почему я не знаю ни одного китайского композитора той же величины, хотя на миллиард китайцев их должно быть как минимум, с десяток, уровня Вивальди или Моцарта. Где они? Это можно считать скромным вкладом в культуру? А скольких китайских авторов мы изучали в школе на уроках мировой литературы?
[Исправлено: maxsaf, 12.05.2024 - 22:11]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.05.24 - 21:22
Цитата:
Ну Лао Цзы основателя даосизма и КуньЦзы(Конфуций) Вы знать точно должны, все военные люди знают трактат Сунь Цзы "Исскуство войны"
maxsaf:
А скольких китайских авторов мы изучали в школе на уроках мировой литературы?
А скольких китайских авторов мы изучали в школе на уроках мировой литературы?
Ну Лао Цзы основателя даосизма и КуньЦзы(Конфуций) Вы знать точно должны, все военные люди знают трактат Сунь Цзы "Исскуство войны"
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.05.24 - 21:27
Цитата:
Ну в Мариуполе теперь совершенно другие люди живут, в Авдеевке люди вообще не живут, как и в Бахмуте. Если ещё посмотреть как со слезами на глазах встречали бойцов ВСУ в Херсоне, наверное не сладко жить и работать при оккупантах.
maxsaf:
Живут люди на этих территориях, на работу ходят.
Живут люди на этих территориях, на работу ходят.
Ну в Мариуполе теперь совершенно другие люди живут, в Авдеевке люди вообще не живут, как и в Бахмуте. Если ещё посмотреть как со слезами на глазах встречали бойцов ВСУ в Херсоне, наверное не сладко жить и работать при оккупантах.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.05.24 - 22:15
Цитата:
Ну так и при немцах на оккупированных территориях не всем сладко жилось. А то Абайка расписал, что там прям рай был западнее линии фронта, во время ВОВ
saba:
Ну в Мариуполе теперь совершенно другие люди живут, в Авдеевке люди вообще не живут, как и в Бахмуте. Если ещё посмотреть как со слезами на глазах встречали бойцов ВСУ в Херсоне, наверное не сладко жить и работать при оккупантах.
Ну в Мариуполе теперь совершенно другие люди живут, в Авдеевке люди вообще не живут, как и в Бахмуте. Если ещё посмотреть как со слезами на глазах встречали бойцов ВСУ в Херсоне, наверное не сладко жить и работать при оккупантах.
Ну так и при немцах на оккупированных территориях не всем сладко жилось. А то Абайка расписал, что там прям рай был западнее линии фронта, во время ВОВ
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.05.24 - 22:22
Цитата:
Я не военный, не даосист и не конфуцианец, на мне их вклад в культуру вообще никак не отразился. Ну разве что мысли о том, что когда-нибудь и китайский придется учить - вызывают у меня панические атаки
saba:
Ну Лао Цзы основателя даосизма и КуньЦзы(Конфуций) Вы знать точно должны, все военные люди знают трактат Сунь Цзы "Исскуство войны"
Ну Лао Цзы основателя даосизма и КуньЦзы(Конфуций) Вы знать точно должны, все военные люди знают трактат Сунь Цзы "Исскуство войны"
Я не военный, не даосист и не конфуцианец, на мне их вклад в культуру вообще никак не отразился. Ну разве что мысли о том, что когда-нибудь и китайский придется учить - вызывают у меня панические атаки
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