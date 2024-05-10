Отправлено: - 13:13

maxsaf:

Абайка, харош притворяться, что спишь, выходи поболтать - повесели, скучно мне

таноми52:

Ты уже прочитал двенадцать томов Тойнби по истории сравнительной цивилизации, достиг того уровня знаний, чтобы на равных спорить с ним?

таноми52:

Значит, у русской цивилизации (по Тойнби - Православие на Руси) был только ОДИН вызов за её тысячелетнее развитие?

таноми52:

Историческая ситуация или природные факторы, ставящие перед обществом проблему («вызов»). Дальнейшее развитие общества определяется выбором варианта решения («ответом»).

Цитата:Перед зеркалом поболтай)Может веселее станет)Цитата:Да прочиталФигня устаревшаяЛюбая историческая философия и анализ устаревает каждые 50 летНу это как сейчас сидеть и обсуждать Карамзина и его аналитику по современной России)Цитата:Кардинально,вызов котрый угрожал в целом сохранению русской культуры и ментальности был только одинЭто монгольское нашествиеМонголы всей Евразии сейчас так карты спутали что теперь народы сидят в своей истории и разобраться не могут))Чьих они будут? Как те бедные татарыОдна часть орет что они булгары древний тюркский народ которых поработили монголыДругие орут что они кыпчаки которые как раз пришли с монголами на ту землю а булгары это мордва))Цитата:Был вызов монголыРусь ответила тем что решила не отсвечивать шибко до момента пока орда не развалитсяЖдать пришлось 200 летА потом какие вызовы? Поляки в Москве? Да Россия даже не заметила ихНаполеон в Москве? Тоже обычная фигняНемцы под Москвой? Трагично но ничего сильно угрожающего русской культуреМожет быть второй вызов был после монгол котрый можно ставить на уровень по качеству разрушения русской ментальностиЭто революция 1917Русские до 1917 и русские после это почти два разных народа как до и после монголМногое поменялось в культуре итд