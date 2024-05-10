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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15812
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.05.24 - 15:46
Цитата:
сидит старый кроважадный дед и рассуждает
одессу брать будем а краков брать не будем))
киевзатридня уже взяли)
навалили десятки тысяч своих солдат
обкакались
провели мобилизацию
и дальше выхода никакого и перспектив у россии чтото никаких
таноми52:
Надо бы прочитать все названные ВАссерманом книги
Надо бы прочитать все названные ВАссерманом книги
сидит старый кроважадный дед и рассуждает
одессу брать будем а краков брать не будем))
киевзатридня уже взяли)
навалили десятки тысяч своих солдат
обкакались
провели мобилизацию
и дальше выхода никакого и перспектив у россии чтото никаких
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.05.24 - 21:36
Цитата:
Уау... Даже такое уже есть...
Жительницы страны все чаще предпочитают отправляться в поездки на поезде именно в "женских вагонах", подробнее рассказывает Tengri Travel со ссылкой на АО "Пассажирские перевозки".
Уау... Даже такое уже есть...
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.05.24 - 21:38
Цитата:
Ну, опять на горизонте всезнайка (привет, саба!) баба Нюра!
Берёт на себя смелость возражать, опровергать, порицать и т.п всё и всех!
Ты уже прочитал двенадцать томов Тойнби по истории сравнительной цивилизации, достиг того уровня знаний, чтобы на равных спорить с ним?
Значит, у русской цивилизации (по Тойнби - Православие на Руси) был только ОДИН вызов за её тысячелетнее развитие?
Что такое вызов в истории?
Историческая ситуация или природные факторы, ставящие перед обществом проблему («вызов»). Дальнейшее развитие общества определяется выбором варианта решения («ответом»).
Что, у России за тысячу лет была всего одна проблема?
Какой примитив в твоём ответе!
abaika95:
с каким вызовом русская цивилизация сталкивалась кроме монголо татарского ига?
с каким вызовом русская цивилизация сталкивалась кроме монголо татарского ига?
Ну, опять на горизонте всезнайка (привет, саба!) баба Нюра!
Берёт на себя смелость возражать, опровергать, порицать и т.п всё и всех!
Ты уже прочитал двенадцать томов Тойнби по истории сравнительной цивилизации, достиг того уровня знаний, чтобы на равных спорить с ним?
Значит, у русской цивилизации (по Тойнби - Православие на Руси) был только ОДИН вызов за её тысячелетнее развитие?
Что такое вызов в истории?
Историческая ситуация или природные факторы, ставящие перед обществом проблему («вызов»). Дальнейшее развитие общества определяется выбором варианта решения («ответом»).
Что, у России за тысячу лет была всего одна проблема?
Какой примитив в твоём ответе!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.05.24 - 21:39
Абайка, харош притворяться, что спишь, выходи поболтать - повесели, скучно мне
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.05.24 - 21:39
Цитата:
Ну так хоть в чём то - впереди планеты всей!
maxsaf:
Уау... Даже такое уже есть...
Уау... Даже такое уже есть...
Ну так хоть в чём то - впереди планеты всей!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.05.24 - 21:42
Эл, напиши ,как дела в Германии, в подробностях, минимум 30 сообщений небольших, у дракона в деревеньке
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.05.24 - 21:54
Цитата:
Ближе к лету может, не хочу отпуск портить!
maxsaf:
Эл, напиши ,как дела в Германии, в
Эл, напиши ,как дела в Германии, в
Ближе к лету может, не хочу отпуск портить!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.05.24 - 22:48
Цитата:
Могут из страны не выпустить за критику? так ты пиши только хорошее
Эл-починно:
Ближе к лету может, не хочу отпуск портить!
Ближе к лету может, не хочу отпуск портить!
Могут из страны не выпустить за критику? так ты пиши только хорошее
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15812
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.05.24 - 13:13
Цитата:
Перед зеркалом поболтай)
Может веселее станет)
Цитата:
Да прочитал
Фигня устаревшая
Любая историческая философия и анализ устаревает каждые 50 лет
Ну это как сейчас сидеть и обсуждать Карамзина и его аналитику по современной России)
Цитата:
Кардинально,вызов котрый угрожал в целом сохранению русской культуры и ментальности был только один
Это монгольское нашествие
Монголы всей Евразии сейчас так карты спутали что теперь народы сидят в своей истории и разобраться не могут))
Чьих они будут? Как те бедные татары
Одна часть орет что они булгары древний тюркский народ которых поработили монголы
Другие орут что они кыпчаки которые как раз пришли с монголами на ту землю а булгары это мордва))
Цитата:
Был вызов монголы
Русь ответила тем что решила не отсвечивать шибко до момента пока орда не развалится
Ждать пришлось 200 лет
А потом какие вызовы? Поляки в Москве? Да Россия даже не заметила их
Наполеон в Москве? Тоже обычная фигня
Немцы под Москвой? Трагично но ничего сильно угрожающего русской культуре
Может быть второй вызов был после монгол котрый можно ставить на уровень по качеству разрушения русской ментальности
Это революция 1917
Русские до 1917 и русские после это почти два разных народа как до и после монгол
Многое поменялось в культуре итд
maxsaf:
Абайка, харош притворяться, что спишь, выходи поболтать - повесели, скучно мне
Абайка, харош притворяться, что спишь, выходи поболтать - повесели, скучно мне
Перед зеркалом поболтай)
Может веселее станет)
Цитата:
таноми52:
Ты уже прочитал двенадцать томов Тойнби по истории сравнительной цивилизации, достиг того уровня знаний, чтобы на равных спорить с ним?
Ты уже прочитал двенадцать томов Тойнби по истории сравнительной цивилизации, достиг того уровня знаний, чтобы на равных спорить с ним?
Да прочитал
Фигня устаревшая
Любая историческая философия и анализ устаревает каждые 50 лет
Ну это как сейчас сидеть и обсуждать Карамзина и его аналитику по современной России)
Цитата:
таноми52:
Значит, у русской цивилизации (по Тойнби - Православие на Руси) был только ОДИН вызов за её тысячелетнее развитие?
Значит, у русской цивилизации (по Тойнби - Православие на Руси) был только ОДИН вызов за её тысячелетнее развитие?
Кардинально,вызов котрый угрожал в целом сохранению русской культуры и ментальности был только один
Это монгольское нашествие
Монголы всей Евразии сейчас так карты спутали что теперь народы сидят в своей истории и разобраться не могут))
Чьих они будут? Как те бедные татары
Одна часть орет что они булгары древний тюркский народ которых поработили монголы
Другие орут что они кыпчаки которые как раз пришли с монголами на ту землю а булгары это мордва))
Цитата:
таноми52:
Историческая ситуация или природные факторы, ставящие перед обществом проблему («вызов»). Дальнейшее развитие общества определяется выбором варианта решения («ответом»).
Историческая ситуация или природные факторы, ставящие перед обществом проблему («вызов»). Дальнейшее развитие общества определяется выбором варианта решения («ответом»).
Был вызов монголы
Русь ответила тем что решила не отсвечивать шибко до момента пока орда не развалится
Ждать пришлось 200 лет
А потом какие вызовы? Поляки в Москве? Да Россия даже не заметила их
Наполеон в Москве? Тоже обычная фигня
Немцы под Москвой? Трагично но ничего сильно угрожающего русской культуре
Может быть второй вызов был после монгол котрый можно ставить на уровень по качеству разрушения русской ментальности
Это революция 1917
Русские до 1917 и русские после это почти два разных народа как до и после монгол
Многое поменялось в культуре итд
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.05.24 - 10:34
Цитата:
Господи!
Что за бред он молотит! (Видимо, после прочтения 12-ти томов Тойнби! Мозги не справились с объёмом информации...)
Действительно, ничто не угрожало русской культуре, кроме уничтожения самих носителей этой культуры...Их цивилизации Ну, разве это "вызов"? (иронично)
Абайка, у тебя не только грамотность деградирует...
abaika95:
Немцы под Москвой? Трагично но ничего сильно угрожающего русской культуре
Немцы под Москвой? Трагично но ничего сильно угрожающего русской культуре
Господи!
Что за бред он молотит! (Видимо, после прочтения 12-ти томов Тойнби! Мозги не справились с объёмом информации...)
Действительно, ничто не угрожало русской культуре, кроме уничтожения самих носителей этой культуры...Их цивилизации Ну, разве это "вызов"? (иронично)
Абайка, у тебя не только грамотность деградирует...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15812
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.05.24 - 12:59
Цитата:
Для справки для необразованных)
При немцах в оккупации открывались православные храмы,поддерживались священники также поддерживалась русская интеллигенция кто выступал против коммунизма
Возвращались знамёна русского государства типа триколор и андреевский стяг
Создавались РУССКИЕ освободительные армии типа РОНА и РОА
Возвращались казачьи войска
Ну кароче все что потом в 1991 демократы и Путин повторили)
Самый большой процент коллаборантов перешедших на службу к немцам это русские
Гитлер воевал не с русскостью а с коммунизмом
И юдо-большевизмом)
Так какой это вызов русской культуре и цивилизации? В Берлине во время войны русские ансамбли пели для офицеров в кабаре))
Это вызов был режиму и идеологии коммунизма которую русские через 30 лет после войны самоликвидировали))
Получается развал СССР это аналог нападения Гитлера?
таноми52:
Действительно, ничто не угрожало русской культуре, кроме уничтожения самих носителей этой культуры...Их цивилизации Ну, разве это "вызов"? (иронично) Абайка, у тебя не только грамотность деградирует..
Действительно, ничто не угрожало русской культуре, кроме уничтожения самих носителей этой культуры...Их цивилизации Ну, разве это "вызов"? (иронично) Абайка, у тебя не только грамотность деградирует..
Для справки для необразованных)
При немцах в оккупации открывались православные храмы,поддерживались священники также поддерживалась русская интеллигенция кто выступал против коммунизма
Возвращались знамёна русского государства типа триколор и андреевский стяг
Создавались РУССКИЕ освободительные армии типа РОНА и РОА
Возвращались казачьи войска
Ну кароче все что потом в 1991 демократы и Путин повторили)
Самый большой процент коллаборантов перешедших на службу к немцам это русские
Гитлер воевал не с русскостью а с коммунизмом
И юдо-большевизмом)
Так какой это вызов русской культуре и цивилизации? В Берлине во время войны русские ансамбли пели для офицеров в кабаре))
Это вызов был режиму и идеологии коммунизма которую русские через 30 лет после войны самоликвидировали))
Получается развал СССР это аналог нападения Гитлера?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15812
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.05.24 - 13:02
Кумир Путина русский философ Иван Ильин открытый фашист пострадал как-то от Гитлера?))
Нет
Но зато всячески его поддерживал
А теперь его Путин обильно цитирует
Это вызов русской цивилизации?
Нет
Но зато всячески его поддерживал
А теперь его Путин обильно цитирует
Это вызов русской цивилизации?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4761
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.05.24 - 19:00
Цитата:
Насчёт энциклопедических знаний согласен, но ум у него своеобразный, даже не знаю есть ли он у него. Все эти бзики в его жизни , про сохранение девственности, его знаменитая жилетка в которой он хранит кучу разных вещей,иногда совершенно бесполезных в быту. Ну и про Украину наговорил невесть что, наверное обидели его в детстве там чем то.
таноми52:
Анатолий ВАссерман, человек выдающегося ума и энциклопедических знаний
Анатолий ВАссерман, человек выдающегося ума и энциклопедических знаний
Насчёт энциклопедических знаний согласен, но ум у него своеобразный, даже не знаю есть ли он у него. Все эти бзики в его жизни , про сохранение девственности, его знаменитая жилетка в которой он хранит кучу разных вещей,иногда совершенно бесполезных в быту. Ну и про Украину наговорил невесть что, наверное обидели его в детстве там чем то.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4761
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.05.24 - 19:13
Цитата:
Я бы не стал так уж цитировать Тоинби. Я его не читал и не собираюсь. Помню где то на каком то семинаре критиковали за одну его фразу, дескать "русская цивилизация имеет скромные культурные достижения", сейчас только за это его бы русофобом объявили. Ну и вообще если Пушкина и Чайковского, не говорю про других их слишком много, считать скромным культурным достижением, то я в жизни абсолютно ничего не понимаю!
таноми52:
Значит, у русской цивилизации (по Тойнби -
Значит, у русской цивилизации (по Тойнби -
Я бы не стал так уж цитировать Тоинби. Я его не читал и не собираюсь. Помню где то на каком то семинаре критиковали за одну его фразу, дескать "русская цивилизация имеет скромные культурные достижения", сейчас только за это его бы русофобом объявили. Ну и вообще если Пушкина и Чайковского, не говорю про других их слишком много, считать скромным культурным достижением, то я в жизни абсолютно ничего не понимаю!
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