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Рандеву с Индией: притягательность неизведанного
Рандеву с Индией: притягательность неизведанного
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Я робот(Пользователи)
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Рандеву с Индией: притягательность неизведанного
Отправлено: 12.05.24 - 13:08
Рассказывать об этой удивительной стране, омываемой водами Индийского океана, Бенгальского залива и Аравийского моря, можно до бесконечности. Но как только ты ставишь в своих воспоминаниях о поездке в Индию последнюю точку, понимаешь - это далеко не конец, а только начало. Настоящее духовное путешествие начинается по возвращению домой.
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Re: Рандеву с Индией: притягательность неизведанного
Отправлено: 12.05.24 - 13:08
**покрикивают райские птицы***---------Ра́йские пти́цы[2] (лат. Paradisaeidae) — семейство воробьинообразных птиц. Насчитывает 44 вида, большая часть из которых (38 видов) обитает на Новой Гвинее, остальные — на близлежащих относительно небольших островах, принадлежащих как Папуа-Новой Гвинее, так и Индонезии, а также на восточном побережье Австралии.
1
(Полноправные пользователи)
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- 38126
Re: Рандеву с Индией: притягательность неизведанного
Отправлено: 12.05.24 - 13:25
Как то показывают, что они писают и какают в той же воде, где моются, стирают и пьют воду без всяких фильтров..
Такая психология буддистов, что человек это сама природа..
Такая психология буддистов, что человек это сама природа..
Рандеву с Индией: притягательность неизведанного
Отправлено: 12.05.24 - 14:06
Цитата:
--Так смотайся туда , лично посмотри. сделай репортаж - а то как всегда ***как то***
111:
Как то
Как то
--Так смотайся туда , лично посмотри. сделай репортаж - а то как всегда ***как то***
Re: Рандеву с Индией: притягательность неизведанного
Отправлено: 12.05.24 - 14:51
Во всем мире снова говорят о жестоких изнасилованиях в Индии. Эта страна признана самой опасной для женщин
За две недели в Индии произошли два жестоких преступления против женщин. Одна жертва убита, вторая попала в больницу в критическом состоянии 5 декабря 23-летнюю жительницу индийского города Уннао, ставшую жертвой изнасилования, подожгли по пути в суд, где она должна была дать показания против предполагаемых преступников. Пятеро мужчин схватили ее на железнодорожной станции, облили бензином и подожгли. Пострадавшая находится в критическом состоянии, по разным данным, у нее обожжено от 70% до 90% поверхности тела. Нападавших задержали. Среди них двое предполагаемых насильников — бывший бойфренд женщины и его друг. Один из задержанных ранее был отпущен из-под стражи под залог, а второй находился в розыске. Вместе с ними в нападении участвовали трое их родственников. За последние две недели это уже второй резонансный случай, связанный с изнасилованиями в Индии. В конце ноября в городе Хайдарабад нашли тело 27-летней женщины. Полиция задержала четверых мужчин, которые, как предполагается, прокололи колесо ее скутера и предложили ее подвезти. Жертву затащили в безлюдное место, изнасиловали и задушили, а ее тело облили керосином и подожгли. Преступление вызвало массовые протесты как в Хайдарабаде
За две недели в Индии произошли два жестоких преступления против женщин. Одна жертва убита, вторая попала в больницу в критическом состоянии 5 декабря 23-летнюю жительницу индийского города Уннао, ставшую жертвой изнасилования, подожгли по пути в суд, где она должна была дать показания против предполагаемых преступников. Пятеро мужчин схватили ее на железнодорожной станции, облили бензином и подожгли. Пострадавшая находится в критическом состоянии, по разным данным, у нее обожжено от 70% до 90% поверхности тела. Нападавших задержали. Среди них двое предполагаемых насильников — бывший бойфренд женщины и его друг. Один из задержанных ранее был отпущен из-под стражи под залог, а второй находился в розыске. Вместе с ними в нападении участвовали трое их родственников. За последние две недели это уже второй резонансный случай, связанный с изнасилованиями в Индии. В конце ноября в городе Хайдарабад нашли тело 27-летней женщины. Полиция задержала четверых мужчин, которые, как предполагается, прокололи колесо ее скутера и предложили ее подвезти. Жертву затащили в безлюдное место, изнасиловали и задушили, а ее тело облили керосином и подожгли. Преступление вызвало массовые протесты как в Хайдарабаде
Re: Рандеву с Индией: притягательность неизведанного
Отправлено: 12.05.24 - 15:19
Цитата:
.....у нас в своё время писали и какали за юртой теперь чё все живы и здоровы..
...а что творилось в средние века во франции Лувре и Версале во дворцах устраивали балы а тамже справляли нужду под лестницами и в углах,затем перебрались на улицу потому что не мылись и был дурной запах ....
....где веселились там и справляли нужду что приходилось кочевать по Луврам и Версалям.....
.....так кто цивилезованней мы или они?...у турок уже в это время бани были....
111:
Как то показывают, что они писают и какают в той же воде, где моются, стирают и пьют воду без всяких фильтров..
Как то показывают, что они писают и какают в той же воде, где моются, стирают и пьют воду без всяких фильтров..
.....у нас в своё время писали и какали за юртой теперь чё все живы и здоровы..
...а что творилось в средние века во франции Лувре и Версале во дворцах устраивали балы а тамже справляли нужду под лестницами и в углах,затем перебрались на улицу потому что не мылись и был дурной запах ....
....где веселились там и справляли нужду что приходилось кочевать по Луврам и Версалям.....
.....так кто цивилезованней мы или они?...у турок уже в это время бани были....
1
(Полноправные пользователи)
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- 17.01.12
- Сообщений:
- 38126
Рандеву с Индией: притягательность неизведанного
Отправлено: 12.05.24 - 15:31
Цитата:
Хм..
Ты лично писал и какал и еще пил от туда?
Ну..
Я время мамонтов еще не застал.
Цитата:
Речь идет о средних веках или о настоящем времени?
родом из Шанхая2022:
..у нас в своё время писали и какали за
..у нас в своё время писали и какали за
Хм..
Ты лично писал и какал и еще пил от туда?
Ну..
Я время мамонтов еще не застал.
Цитата:
родом из Шанхая2022:
средние века во
средние века во
Речь идет о средних веках или о настоящем времени?
Re: Рандеву с Индией: притягательность неизведанного
Отправлено: 12.05.24 - 17:12
Цитата:
....какая разница ты настоящее время с бутылками таскаешься для своей стиралки это настоящее время или средний век...
...я к примеру не таскаюсь сбутылками у меня еще алма атинка залил постирал вылил...
....если нрамится индейцам так жить то пускай так живут или ты хочешь демократию туда послать.....англичанка там уже была.....Цитата:
....вопрос твой не понял расширь его....
111:
Речь идет о средних веках или о настоящем времени?
Речь идет о средних веках или о настоящем времени?
....какая разница ты настоящее время с бутылками таскаешься для своей стиралки это настоящее время или средний век...
...я к примеру не таскаюсь сбутылками у меня еще алма атинка залил постирал вылил...
....если нрамится индейцам так жить то пускай так живут или ты хочешь демократию туда послать.....англичанка там уже была.....Цитата:
111:
Ты лично писал и какал и еще пил от туда?
Ты лично писал и какал и еще пил от туда?
....вопрос твой не понял расширь его....
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