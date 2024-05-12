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≡ Рандеву с Индией: притягательность неизведанного
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49166
Рандеву с Индией: притягательность неизведанного
Отправлено: 12.05.24 - 13:08
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Рассказывать об этой удивительной стране, омываемой водами Индийского океана, Бенгальского залива и Аравийского моря, можно до бесконечности. Но как только ты ставишь в своих воспоминаниях о поездке в Индию последнюю точку, понимаешь - это далеко не конец, а только начало. Настоящее духовное путешествие начинается по возвращению домой.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10306
Re: Рандеву с Индией: притягательность неизведанного
Отправлено: 12.05.24 - 13:08
#1
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**покрикивают райские птицы***---------Ра́йские пти́цы[2] (лат. Paradisaeidae) — семейство воробьинообразных птиц. Насчитывает 44 вида, большая часть из которых (38 видов) обитает на Новой Гвинее, остальные — на близлежащих относительно небольших островах, принадлежащих как Папуа-Новой Гвинее, так и Индонезии, а также на восточном побережье Австралии.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38125
Re: Рандеву с Индией: притягательность неизведанного
Отправлено: 12.05.24 - 13:25
#2
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Как то показывают, что они писают и какают в той же воде, где моются, стирают и пьют воду без всяких фильтров..
Такая психология буддистов, что человек это сама природа..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10306
Рандеву с Индией: притягательность неизведанного
Отправлено: 12.05.24 - 14:06
#3
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Цитата:
111:
Как то

--Так смотайся туда , лично посмотри. сделай репортаж - а то как всегда ***как то***
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