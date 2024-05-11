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Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
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Я робот(Пользователи)
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- 49166
Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 11.05.24 - 10:12
Меня не очень-то цепляют термины. Они изменчивы. Так что и в самих по себе спорах о названии войны нет ничего оригинального. Но вслушайтесь! На нас с ходу обрушивают антимиф о том, что Сталин и Гитлер были марксистами.
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Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 12.05.24 - 10:16
Цитата:
Полным ходом шло перевооружение Красной Армии. Как это ни странно, но немецкие и советские военспецы, обменивались опытом. И уже тогда было видно, что Германия технологически была мощнее Красной Армии. У Красной Армии была устаревшая авиация, танки и артиллерия. Про флот молчу (хотя именно флотские и погранцы оказались более готовыми. Война с финнами показала все провалы Красной Армии.
И как вы думаете Красная Армия должна была воевать с Германией в 39 году? Захватив Польшу? И получив во враги Францию и Англию. Польша не пустила Красную Армию для защиты Чехословакии...
abaika95:
А случись война в 1939 то СССР по всем показателем был профессиональнее немцев оказывается А за два года отсрочки СССР растерял опыт а немцы приобрели
А случись война в 1939 то СССР по всем показателем был профессиональнее немцев оказывается А за два года отсрочки СССР растерял опыт а немцы приобрели
Полным ходом шло перевооружение Красной Армии. Как это ни странно, но немецкие и советские военспецы, обменивались опытом. И уже тогда было видно, что Германия технологически была мощнее Красной Армии. У Красной Армии была устаревшая авиация, танки и артиллерия. Про флот молчу (хотя именно флотские и погранцы оказались более готовыми. Война с финнами показала все провалы Красной Армии.
И как вы думаете Красная Армия должна была воевать с Германией в 39 году? Захватив Польшу? И получив во враги Францию и Англию. Польша не пустила Красную Армию для защиты Чехословакии...
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 12.05.24 - 10:34
Цитата:
Да мой косяк. Но из этого короткого списка. Я только одного упомянул с еврейскими корнями. И нет я не антисемит, я антисионист.
Всех этих людей объединяет нелюбовь к своей Родине, которая прикрыта ненавистью к Советской власти. Они все в душе предатели...
mks2703:
Да не читайте вы Резуна (взял приличную фамилию Суворов). Из рода ненавидящих Советскую власть, мечтающий о славе вруна Солженицина, переврал историю...И Сванидзе не читайте с еврейскими корнями. Оба ненавидели в душе как русское, так и советское, хотя эта власть дала им всё...
Да не читайте вы Резуна (взял приличную фамилию Суворов). Из рода ненавидящих Советскую власть, мечтающий о славе вруна Солженицина, переврал историю...И Сванидзе не читайте с еврейскими корнями. Оба ненавидели в душе как русское, так и советское, хотя эта власть дала им всё...
Да мой косяк. Но из этого короткого списка. Я только одного упомянул с еврейскими корнями. И нет я не антисемит, я антисионист.
Всех этих людей объединяет нелюбовь к своей Родине, которая прикрыта ненавистью к Советской власти. Они все в душе предатели...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15812
Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 12.05.24 - 13:07
Цитата:
Это для вас долеко
Для США у которых история начинается с 16 века все ценно и всё важно
Они выросли на культуре и истории про Колумба, пилигримов итд
А сейчас им всё это рушат объявляя всех расистами
Цитата:
Где каялись? Можно посмотреть где Путин или Ельцин стоят на коленях и каяться за революцию?
mks2703:
Это прям далекое далеко. Его надо сравнивать с Иваном Грозным. Ивану Грозному тоже отказались памятник ставить (недавно). Сравнивать Колумба с современностью - не то...
Это прям далекое далеко. Его надо сравнивать с Иваном Грозным. Ивану Грозному тоже отказались памятник ставить (недавно). Сравнивать Колумба с современностью - не то...
Это для вас долеко
Для США у которых история начинается с 16 века все ценно и всё важно
Они выросли на культуре и истории про Колумба, пилигримов итд
А сейчас им всё это рушат объявляя всех расистами
Цитата:
mks2703:
Да, если вы не в курсе. Советский Союз, а потом Россию постоянно заставляли каяться за за Великую Октябрьскую революцию. И они каялись. Вы разве не в курсе? Странно?
Да, если вы не в курсе. Советский Союз, а потом Россию постоянно заставляли каяться за за Великую Октябрьскую революцию. И они каялись. Вы разве не в курсе? Странно?
Где каялись? Можно посмотреть где Путин или Ельцин стоят на коленях и каяться за революцию?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15812
Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 12.05.24 - 13:09
Цитата:
Люблю когда спор по существу заходит в спор о тоннаже крови)
В ГУЛАГе убили 1 млн человек! А Солженицын писал о 5 он врал!
Ааааа ну если так то всё нормально
Миллион туда миллион сюда
Чё таково
Это как с вопросом голода в Казахстане
Миллион казахов погибло из за голода котрый можно было предотвратить
Ну и ладно чё такова!
mks2703:
В количестве прошедших, через Гулаг и погибших в Гулаге
В количестве прошедших, через Гулаг и погибших в Гулаге
Люблю когда спор по существу заходит в спор о тоннаже крови)
В ГУЛАГе убили 1 млн человек! А Солженицын писал о 5 он врал!
Ааааа ну если так то всё нормально
Миллион туда миллион сюда
Чё таково
Это как с вопросом голода в Казахстане
Миллион казахов погибло из за голода котрый можно было предотвратить
Ну и ладно чё такова!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15812
Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 12.05.24 - 13:19
Цитата:
Нет не было видно
Основной боевой танк германии в 1939 году это мелкий панзер-1 с мелкой пушичкой и пулеметиком когда у СССР уже были БТ и КВ
Мессершмитт не сильно выигрывал у И и ЛА
А командный состав так вообще не обученый был когда как у СССР был опыт на халкин голе а потом Финляндия
Немцы зато за 2 года так обучились на Франции и Югославии что учли ошибки
И ввели новые средние танки и перевооружили пехоту
Цитата:
Ага настолько устаревшая что И и ЛА спокойно воевали с месерами в Испании
А танки были одними из лучших на то время (1939)
Цитата:
Зачем захватив
Ударив по Германии пока те тягались с поляками
Англичане и французы к слову на западном фронте уже сидели в окопах и ждали чё будет
Ожидали видимо что СССР и Германия схлестнуться в Польше
А англичане и французы ударят с другой стороны и повторится аналог перовой мировой
И представляю лица англичан когда СССР с немцами БАЦ и парад совместный проводит в Бресте
Кто мог подумать что ярый антибольшевик Гитлер котрый в каждом вступлении клеймил коммунизм и СССР
И Сталин который воевал с Гитлером в Испании возьмут и подружатся
Вот тогда у англичан наверно закралась очень сильная обида на это)
Поделили Польшу друзья товарищи и потом немцы поворачивают на Францию разбивают её в пух и прах
Англию бомбят 2 года
А после того как Гитлер со всеми расправился и повернул на СССР
Сталин начал бегать и просить открыть второй фронт
На месте Англии я бы тоже тянул до последнего и как Черчилль требовал вместо Нормандии высадится в Греции))
Пусть СССР дальше страдает
Сами же эту игру затеяли многоходовочники
mks2703:
И уже тогда было видно, что Германия технологически была мощнее Красной Армии.
И уже тогда было видно, что Германия технологически была мощнее Красной Армии.
Нет не было видно
Основной боевой танк германии в 1939 году это мелкий панзер-1 с мелкой пушичкой и пулеметиком когда у СССР уже были БТ и КВ
Мессершмитт не сильно выигрывал у И и ЛА
А командный состав так вообще не обученый был когда как у СССР был опыт на халкин голе а потом Финляндия
Немцы зато за 2 года так обучились на Франции и Югославии что учли ошибки
И ввели новые средние танки и перевооружили пехоту
Цитата:
mks2703:
У Красной Армии была устаревшая авиация, танки и артиллерия
У Красной Армии была устаревшая авиация, танки и артиллерия
Ага настолько устаревшая что И и ЛА спокойно воевали с месерами в Испании
А танки были одними из лучших на то время (1939)
Цитата:
mks2703:
И как вы думаете Красная Армия должна была воевать с Германией в 39 году? Захватив Польшу? И получив во враги Францию и Англию
И как вы думаете Красная Армия должна была воевать с Германией в 39 году? Захватив Польшу? И получив во враги Францию и Англию
Зачем захватив
Ударив по Германии пока те тягались с поляками
Англичане и французы к слову на западном фронте уже сидели в окопах и ждали чё будет
Ожидали видимо что СССР и Германия схлестнуться в Польше
А англичане и французы ударят с другой стороны и повторится аналог перовой мировой
И представляю лица англичан когда СССР с немцами БАЦ и парад совместный проводит в Бресте
Кто мог подумать что ярый антибольшевик Гитлер котрый в каждом вступлении клеймил коммунизм и СССР
И Сталин который воевал с Гитлером в Испании возьмут и подружатся
Вот тогда у англичан наверно закралась очень сильная обида на это)
Поделили Польшу друзья товарищи и потом немцы поворачивают на Францию разбивают её в пух и прах
Англию бомбят 2 года
А после того как Гитлер со всеми расправился и повернул на СССР
Сталин начал бегать и просить открыть второй фронт
На месте Англии я бы тоже тянул до последнего и как Черчилль требовал вместо Нормандии высадится в Греции))
Пусть СССР дальше страдает
Сами же эту игру затеяли многоходовочники
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15812
Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 12.05.24 - 13:28
Вообщем если резюмировать
Сталин поставил на кон всю страну и население в своих политических игрищах
И почти что проиграл в той войне
Выручила помощь США которые по сути воевали за себя на тихом океане,гнали товары в СССР и Англию и потом ещё в Европу высадились
И очень сильно помог человеческий ресурс СССР
То что мужчин много было рождённых после первой мировой
Было бы в СССР миллионов на сто меньше народу проиграли бы
А так можно было латать дыры и просер руководства людьми
Бабы новых нарожают.
В двойне обидно что все эти жертвы оказались по сути зря
Война один на один с немцами, из за мудрого руководства одного семинариста без военного образования, надорвало народ
Что население СССР после войны начало резко сокращаться и умирать миллионами в год
Демографическая дыра образовалась которой нечем забивать
Вот и везут таджиков в Россию теперь иначе Россия просто опустеет и развалится по швам
Статистики уже говорят что цифры в 140 млн населения РФ это враньё
На самом деле Россиян 90 млн осталось и 20 млн мигрантов завезли
Для такой территории этого населения не хватит
Сталин поставил на кон всю страну и население в своих политических игрищах
И почти что проиграл в той войне
Выручила помощь США которые по сути воевали за себя на тихом океане,гнали товары в СССР и Англию и потом ещё в Европу высадились
И очень сильно помог человеческий ресурс СССР
То что мужчин много было рождённых после первой мировой
Было бы в СССР миллионов на сто меньше народу проиграли бы
А так можно было латать дыры и просер руководства людьми
Бабы новых нарожают.
В двойне обидно что все эти жертвы оказались по сути зря
Война один на один с немцами, из за мудрого руководства одного семинариста без военного образования, надорвало народ
Что население СССР после войны начало резко сокращаться и умирать миллионами в год
Демографическая дыра образовалась которой нечем забивать
Вот и везут таджиков в Россию теперь иначе Россия просто опустеет и развалится по швам
Статистики уже говорят что цифры в 140 млн населения РФ это враньё
На самом деле Россиян 90 млн осталось и 20 млн мигрантов завезли
Для такой территории этого населения не хватит
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 12.05.24 - 13:41
Цитата:
Теоретик с фактами - страшная сила. Убежденный теоретик как скала - не разбить. Даже пытаться не буду. Просто обойду.
Если вы не видели как в СМИ "каялись", о чем ваще речь...Такой бред несете про схватку Германии и СССР. Детский сад. Да как это можно еще объяснить. В двух словах... Я точно не смогу. А писать здесь портянки на всю страницу. Уж нет, увольте.
Надо вас в личный спам отправить...
abaika95:
Теоретик с фактами - страшная сила. Убежденный теоретик как скала - не разбить. Даже пытаться не буду. Просто обойду.
Если вы не видели как в СМИ "каялись", о чем ваще речь...Такой бред несете про схватку Германии и СССР. Детский сад. Да как это можно еще объяснить. В двух словах... Я точно не смогу. А писать здесь портянки на всю страницу. Уж нет, увольте.
Надо вас в личный спам отправить...
Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 12.05.24 - 13:51
Цитата:
Не надо путать божий дар с яичницей.
Присоединение Австрии к Германии было изначальной и конечной целью Гитлера. Вне зависимости от идеологии.
СВО - борьба с нацизмом на территории Украины.
Если бы украинские (читай - сшанские) власти прислушивались к голосу здравого смысла, не скакали с лозунгами про "гиляку", и не планировали сдать Крым под базы США, то никакой СВО просто не было бы.
И Крым оставался бы в составе Украины, и Донбасс не выступил бы против хунты.
России эта война нужна меньше всего. Вынудили - получите.
saba:
аншлюс лучше не трогать
аншлюс лучше не трогать
Не надо путать божий дар с яичницей.
Присоединение Австрии к Германии было изначальной и конечной целью Гитлера. Вне зависимости от идеологии.
СВО - борьба с нацизмом на территории Украины.
Если бы украинские (читай - сшанские) власти прислушивались к голосу здравого смысла, не скакали с лозунгами про "гиляку", и не планировали сдать Крым под базы США, то никакой СВО просто не было бы.
И Крым оставался бы в составе Украины, и Донбасс не выступил бы против хунты.
России эта война нужна меньше всего. Вынудили - получите.
Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 12.05.24 - 13:57
Цитата:
Японцы напали на Китай чисто из своих шкурных интересов. Им нужно было жизненное пространство и недра.
Если бы Германия не начала мировую войну, этот конфликт так и остался бы междусобойным конфликтом Китая и Японии, не получив распространения на соседние государства.
abaika95:
японцы на Китай напали
японцы на Китай напали
Японцы напали на Китай чисто из своих шкурных интересов. Им нужно было жизненное пространство и недра.
Если бы Германия не начала мировую войну, этот конфликт так и остался бы междусобойным конфликтом Китая и Японии, не получив распространения на соседние государства.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 10306
Юрий БОНДАРЕНКО: Эхо Победы в закоулках невежества
Отправлено: 12.05.24 - 14:09
Цитата:
---А ведь она права !Зачем ей это знать ? Абсолютное большинство людей этого не знают . Потому что это им не надо .
saba:
.Одна немка уже здесь в Алматы, очень удивлялась, когда я сказал, что озеро Балатон находится в Венгрии, сказала, что это могут знать только специалисты по туризму
.Одна немка уже здесь в Алматы, очень удивлялась, когда я сказал, что озеро Балатон находится в Венгрии, сказала, что это могут знать только специалисты по туризму
---А ведь она права !Зачем ей это знать ? Абсолютное большинство людей этого не знают . Потому что это им не надо .
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