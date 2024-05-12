Самая красивая и ухоженная улица Костаная - проспект Абая, особенно возле магазина «Рахат». Да и другие улицы не узнать, не только улицы, но и фасады домов - красота. Но нам, жителям домов, расположенных внутри квартала, не повезло. Читать новость
Как можно назвать разрушителей, которые разрушили прекрасные совхозы, колхозы, развалили такие предприятия,
Что то вы батенька поздновато проснулись.. Их начали рушить с того времени, когда мы все разрушили нашу страну и передали ее господину Ельцину и его многочисленным друзьям по компартии и через 10 лет было разрушено все остальное.. Мы же сами радовались жевачкам и мальвинкам, неужели не помните? Может вы даже приобрели двухкассетный магнитофон того времени и слушали его.. В этом была наша радость.
111: передали ее господину Ельцину и его многочисленным друзьям по компартии
Ну Ельцин - перерожденец. Сначала с помощью партии сделал карьеру, а потом запретил компартию. А когда был первым секретарем разрушил Ипатьевский дом...
Цитата:
111: двухкассетный магнитофон того времени и слушали его..
Да было такое. Стоит пылится. Получше Романтика. Перезапись можно делать. Слушали недолго. Компы, кабельное, да и мода на мафоны прошла. Также пылится видак дисковый с микрофоном - пару раз поорали в караоке и фсё...
Не надо автора этой статьи в чем-то обвинять или упрекать, он имеет ввиду, что разрушить ума не нужно, а вот создать не у всех есть ум, знание, желание! Он дает понять нынешнему поколению, создайте хотя бы так как было при Брежневе, не будьте дармоедами, не надейтесь на Китай, Россию, США! Сами то, ничего не можете, довольствуетесь импортом. Гос-во не может навести порядок внутри страны, а про экспорт вообще мрак! Больше только болтают, ничего не делая, придумывая новые нелогичные законы, в угоду "друзьям". Что оставите потомкам?
Проблема с мусором решается своевременным вывозом, установкой видеокамер; установкой плакатов, где крупными буквами будут обозначены нарушители как представители нетрадиционной сексуальной ориентации (арабский пример)... Ну или вывозом непосредственно мусоровозами по определенным дням и часам возле подъезда. Никаких контейнеров и мусорных площадок. Дико неудобно - но чисто же...
mks2703: Проблема с мусором решается своевременным вывозом, установкой видеокамер
Самому Тазалыку не надо. У нас Кодо пицца, заявлено было пять человек, тогда как там проходят сотни и тысячи в сутки. Платило за пятерых. Когда только мы начали обращаться во все органы, они еле как написали им что то 45 человек что ли.. Контейнеров своих нет, засоряют наши, так и живем А их тут много кафе и ресторанов. Тазалыку пофиг. Акиматовские ходят, тоде сделать ничего не могут
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