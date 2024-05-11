Отправлено: - 13:19

mks2703:

И уже тогда было видно, что Германия технологически была мощнее Красной Армии.

mks2703:

У Красной Армии была устаревшая авиация, танки и артиллерия

mks2703:

И как вы думаете Красная Армия должна была воевать с Германией в 39 году? Захватив Польшу? И получив во враги Францию и Англию

Цитата:Нет не было видноОсновной боевой танк германии в 1939 году это мелкий панзер-1 с мелкой пушичкой и пулеметиком когда у СССР уже были БТ и КВМессершмитт не сильно выигрывал у И и ЛАА командный состав так вообще не обученый был когда как у СССР был опыт на халкин голе а потом ФинляндияНемцы зато за 2 года так обучились на Франции и Югославии что учли ошибкиИ ввели новые средние танки и перевооружили пехотуЦитата:Ага настолько устаревшая что И и ЛА спокойно воевали с месерами в ИспанииА танки были одними из лучших на то время (1939)Цитата:Зачем захвативУдарив по Германии пока те тягались с полякамиАнгличане и французы к слову на западном фронте уже сидели в окопах и ждали чё будетОжидали видимо что СССР и Германия схлестнуться в ПольшеА англичане и французы ударят с другой стороны и повторится аналог перовой мировойИ представляю лица англичан когда СССР с немцами БАЦ и парад совместный проводит в БрестеКто мог подумать что ярый антибольшевик Гитлер котрый в каждом вступлении клеймил коммунизм и СССРИ Сталин который воевал с Гитлером в Испании возьмут и подружатсяВот тогда у англичан наверно закралась очень сильная обида на это)Поделили Польшу друзья товарищи и потом немцы поворачивают на Францию разбивают её в пух и прахАнглию бомбят 2 годаА после того как Гитлер со всеми расправился и повернул на СССРСталин начал бегать и просить открыть второй фронтНа месте Англии я бы тоже тянул до последнего и как Черчилль требовал вместо Нормандии высадится в Греции))Пусть СССР дальше страдаетСами же эту игру затеяли многоходовочники